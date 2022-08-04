Эмили Блант не перестает восхищаться своим мужем и доказывает, что настоящая любовь все еще существует

Представьте, что известная актриса влюбляется в очаровательного мужчину и вдруг обнаруживает, что он ее большой поклонник. Звучит как сюжет какого-то романтического фильма, но на самом деле это настоящая история любви Джона Красински и Эмили Блант. Джон и Эмили не только не попали ни в один скандал с момента, как начали встречаться, но и стали примером крепких и долгих отношений.

Мы в ADME составили полную хронологию отношений Эмили Блант и Джона Красински, которые, безусловно, заслужили звание одной из величайших пар Голливуда.

Они познакомились в 2008 году

Отношения Эмили с Майклом Бубле, которые продлились 3 года, закончились в 2008 году. В то время Джон Красински не искал отношений и наслаждался своей холостяцкой жизнью. Однако Эмили уже покорила сердце актера еще до того, как они встретились. Красински влюбился в нее после фильма «Дьявол носит Prada», который, по его словам, он смотрел более 70 раз.

Джон и Эмили встретились в ноябре 2008 года в ресторане. Актриса вспоминала этот момент: «Я сидела с другом, и мы обсуждали, как сильно мне нравится быть одной. А потом он вдруг говорит: „О, а вот и мой друг Джон“. Вот как-то так», — сказала она. Актер влюбился в Эмили в тот момент, как увидел ее. Он признался в интервью: «Я так нервничал. Я подумал: „О боже, похоже, я в нее влюбляюсь“». В том же году Красински и Блант пошли на первое свидание. Актер вспоминает тот день, рассказывая: «Думаю, я был так уверен, что не понравлюсь ей, что подумал: „Короче, я сразу все испорчу, чтобы потом уже не думать об этом“». К радости Джона, свидание прошло хорошо, и они стали встречаться.

Джон сделал Эмили предложение в 2009 году

ANGELA WEISS / AFP / East News

Актеры влюбились друг в друга с первого взгляда и обручились в августе 2009 года, после того как встречались на тот момент менее года. Через месяц после предложения он рассказал об их помолвке, на которой было много слез. «Она заплакала, когда я заплакал, и мы плакали вместе, а потом заплакали все вокруг, — сказал он. — Тогда, наверное, никто не понимал, что вообще происходит, но все плакали, потому что мы плакали. Но было здорово. В конце концов она сказала „да“, и это самое главное».

Актеры поженились в Италии

Vito Amati / Invision / AP / East News

10 июля 2010 года, более чем через год после предложения руки и сердца, Джон и Эмили поженились. Церемония прошла на открытом воздухе в имении Джорджа Клуни, недалеко от озера Комо, Италия. Церемония вручения премии «Эмми» в 2010 году была одним из первых мероприятий на красной дорожке, которое молодожены посетили в качестве мужа и жены (см. фото выше). Когда Эмили спросили о супружеской жизни, она призналась, что встреча с Джоном полностью изменила ее жизнь. «Когда он меня поддерживает, я чувствую себя просто непобедимой. Он дает мне сиять, когда все хорошо, но когда что-то идет не так, я знаю, что я за ним — как за каменной стеной».

У Красински и Блант родился ребенок

В феврале 2014 года у Эмили и Джона появилась первая дочь, Хейзел Красински. Они сообщили эту новость своим друзьям и подписчикам через твит из аккаунта Красински. «Хотел сам вам обо всем рассказать, — написал он. — Мы невероятно счастливы, что сегодня наша дочь Хейзел появилась на свет! С днем рождения!»

Семья расширяется с рождением второго ребенка

Coleman-Rayner / East News

Более чем через 2 года после рождения их первого ребенка пара объявила о том, что Эмили снова беременна. Во время интервью о фильме «13 часов: Тайные солдаты Бенгази» Джон восхищался женой и их совместной жизнью: «Моя жизнь стала лучше после того, как я встретил свою жену. Она крутая, талантливая и красивая, я ее не заслуживаю». В июне 2016 года у Красински и Блант родилась вторая дочь, которую они назвали Вайолет, и Джон снова объявил об этом в Twitter: «Вы можете поздравить нас с 4-м членом семьи!!! 2 недели назад мы познакомились с нашей прекрасной дочерью Вайолет», — написал Красински.

Пара впервые снялась вместе в кино

Несмотря на то что они работают в одной индустрии, Эмили и Джон никогда не играли в фильме вместе. Однако в 2017 году Джон объявил, что это наконец-то случилось, и поделился тем, как долго он мечтал поработать со своей женой. Они играли женатую пару в фильме «Тихое место», премьера которого состоялась в августе 2018 года. Режиссером и автором сценария был Красински. Совместная работа, по словам пары, еще больше их сблизила.

Эмили была награждена за свою работу в фильме, и ее искренняя благодарственная речь не обошлась без восхищения мужем и коллегой по фильму. «Эту награду я разделю со своим мужем Джоном Красински, — сказала она. — Ты потрясающий режиссер. Мне так с тобой повезло, я счастлива, что смогла сняться с тобой в этом фильме».

11 лет брака

«Поддержка Джона для меня многое значит, ведь мы напарники. Мне намного легче воспринимать жизнь, когда я знаю, что меня понимают», — так отозвалась Эмили о своей второй половинке. Они женаты 11 лет, а вместе уже 13, и отношения этой голливудской пары с каждым годом становятся все крепче. Они безумно влюблены друг в друга, что, скорее всего, и является секретом их долгого брака.