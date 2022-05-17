История Алена Делона и Роми Шнайдер, чья любовь оказалась сильнее предрассудков, но споткнулась о предательство

История Роми Шнайдер и Алена Делона напоминает классический роман. Хорошая девочка полюбила отпетого хулигана и сбежала к нему от строгих родителей. Однако в отношения знаменитостей не вписалась фраза «Жили они долго и счастливо». Вместе они пробыли всего 5 лет, но это не помешало им стать ярчайшей парой XX века.

Мы в ADME обожаем культовых актеров прошлых лет и трогательные истории о любви. Сегодняшний наш рассказ будет посвящен Роми Шнайдер и Алену Делону.

Ненависть с первого взгляда

19-летняя Роми Шнайдер и 23-летний Ален Делон впервые встретились в 1958 году. Им предстояли совместные съемки в кинокартине «Кристина». На момент знакомства девушка уже была звездой в Австрии благодаря серии фильмов об императрице Сисси. А молодой Делон только делал первые шаги в кино.

Ален в костюме с иголочки встречал свою новоиспеченную коллегу в парижском аэропорту. В руках он держал огромный букет красных роз. Когда Роми увидела своего будущего партнера, то решила, что он пошлый. Актриса вспоминала: « Я подумала тогда: „Какая безвкусица! Ну а парень просто тоска!“ ».

». Делон в свою очередь вскоре признался Роми, что его чуть не стошнило от нее. «Приторная глупая девушка без капли шарма. Угораздило же заполучить такую партнершу на 6 недель съемок!» — так он описал свои первые впечатления о Роми.

Вечером того же дня на мероприятии для прессы Делон во время танца со Шнайдер без конца повторял фразу «Я тебя люблю» по-немецки, которую выучил накануне. Однако тогда в эти слова он не вкладывал смысла. Просто находил такое поведение забавным.

Как «Кристина» изменила все

Поначалу Роми и Ален терпеть не могли друг друга. «Мы воевали без перерыва, цапались так, что клочья летели», — писала Роми в своем дневнике. Некоторые коллеги пытались мирить враждебно настроенных актеров, но тщетно. Шнайдер и Делон продолжали ругаться.

Но однажды они ехали в одном купе на затеянный создателями фильма бал в Брюсселе и в дороге внезапно поладили. Впервые за долгое время актеры говорили без криков и даже флиртовали. Встречая дочь на перроне, Шнайдер-старшая сказала: «Роми, похоже, ты влюбилась».

Вскоре мама Роми вообще застукала дочь за поцелуем с Делоном. Она подняла скандал вселенского масштаба, как утверждали очевидцы. Но как-то повлиять на Роми родительница уже не могла.

Когда съемки киноленты подошли к концу, Роми провожала Алена в аэропорт. Как только молодой мужчина сел в самолет, девушка разрыдалась. Вернувшись в отель, она обнаружила письмо от Делона. Оказалось, что и он неравнодушен к ней. На следующий же день Шнайдер приняла решение отправиться не домой, в Кельн, а в Париж к своему возлюбленному.

Любовь вопреки всем доводам рассудка

Роми и Ален своим примером подтвердили народную мудрость о притяжении противоположностей: она была воспитанной девушкой с традиционными понятиями о семье, бунтарь Делон не принимал никакие условности. Он вспоминал: «Я ненавидел социальный слой, к которому принадлежала Роми. Она не была виновата в его предрассудках, но все же».

Родственники Шнайдер были не в восторге от выбора девушки. Мама, отчим и брат актрисы каждый день звонили ей в Париж и пытались настроить против Делона. Но это не приносило результатов. В итоге отчим Роми сдался и предложил организовать помолвку с «этим французским негодяем» .

. Роми до последней минуты переживала, что Ален не явится в назначенное родственниками место. Ведь она знала, как молодой мужчина не любит общепринятые правила. Однако Делон приехал и пара обручилась.

Сразу после этого молодые актеры поселились вместе, но планировать свадьбу не спешили. Под влиянием Шнайдер Делон занялся самообразованием. Роми советовала ему книги, а потом инициировала их обсуждение. Знакомые замечали прогресс Алена. Если раньше он старался отмалчиваться на светских мероприятиях, чтобы не прослыть невеждой, то теперь мог обсуждать философию и историю театра.

Не безоблачные, но все-таки счастливые отношения

Совместное проживание звезд безоблачным назвать было сложно. Они регулярно ссорились. Ален, чья слава неумолимо росла, мог надолго оставить Роми одну. Она же переживала из-за того, что сидит без работы. В Париже она никому не была интересна как актриса.

Вскоре Ален улетел в Италию: ему предстояли съемки в фильме «Рокко и его братья» итальянского режиссера Лукино Висконти. Актер настолько погрузился в работу, что отказался ехать на празднование дня рождения Роми, из-за чего они снова разругались. Но все же мужчина потратил 5 дней на поиски подарка — антикварной креманки ХIII века, которую он отправил Роми самолетом.

Делон настаивал, чтобы Шнайдер прилетела и познакомилась с Висконти, но та долго упиралась. В итоге актриса поддалась уговорам и не прогадала. Режиссер буквально «перезапустил» ее карьеру, утвердив на роль в своем спектакле.

Шнайдер не нашла одобрения у своих родных: им не понравилось, что девушка будет играть в театре. Мать кричала: «Это безумие! Ты разоришься!» Роми признавалась, что лишь благодаря поддержке Делона и Висконти она не пала духом. «Ни один человек в меня не верил, кроме них» , — говорила актриса.

, — говорила актриса. После триумфальной премьеры спектакля Делон ринулся к матери возлюбленной и, несмотря на все их разногласия, обнял. Он указал на Роми и сказал: «Она — моя королева». Актриса вспоминала об этой моменте как об одном из самых счастливых в своей жизни. После театрального дебюта на Шнайдер посыпались предложения от разных киностудий.

Предательство самого близкого человека

Пара часто проводила время порознь из-за плотных графиков съемок. Например, в 1963 году Роми работала в Америке. Однажды она увидела фото, где у Делона на коленях сидела какая-то девица. Газеты перепечатывали этот снимок и писали, что у актера начался роман. Шнайдер пыталась себя успокоить, что все это сплетни.

Делон общался с Роми по телефону как ни в чем не бывало, а печатные издания распространяли свежую новость. Заголовки статей гласили: «Ален Делон женится на Натали Бартелеми». Шнайдер все еще не верила в предательство избранника.

Однажды Роми услышала, как ее знакомый разговаривает с Аленом по телефону. Увидав девушку, он не передал ей трубку, а спокойно договорил. Шнайдер попыталась выяснить, в чем дело. В ответ услышала: «Вам нужно держаться, Роми».

А в один день, вернувшись домой из Америки, Роми обнаружила в некогда общей с Делоном квартире букет роз и записку: «Уезжаю с Натали в Мексику. Всего тебе хорошего!»

Когда Ален женился, Шнайдер получила еще одну весточку от него. Тот передал через репортера отрывок из черновика своей будущей книги. Делон писал: «Мы расстались не потому, что не любили друг друга. Напротив, мы любили слишком сильно. Роми была и остается идеальной женщиной для меня».

Воссоединение на экране, но не в жизни

Спустя несколько лет после разрыва с Делоном Роми вышла замуж за режиссера Гарри Майена и родила сына. Делон же решил расстаться с Натали и подал на развод.

за режиссера Гарри Майена и родила сына. Делон же решил расстаться с Натали и подал на развод. В какой-то момент Шнайдер узнала от приятельницы, что та решила показать фото ее дитя Алену. Увидев фото мальчика, Ален надменно сказал: «Мой ребенок красивее». Он имел в виду Энтони — их общего с Натали сына.

Пару лет спустя Ален настоял, чтобы создатели фильма «Бассейн» пригласили на роль его экранной возлюбленной именно Роми. Зрители не могли не заметить химию между актерами. Тяжелое расставание в прошлом словно электризовало воздух вокруг них.

Воссоединение пары на экране не могло не породить кучу домыслов. Однако во время съемок фильма у Алена был роман с Мирей Дарк. А Шнайдер писала в своем дневнике: «Делон? Нет ничего холоднее ушедшей любви». Некоторое время спустя последовал ее развод и с Гарри Майеном.

И напоследок снова: «Я люблю тебя»

В 1975 году Шнайдер вышла замуж во второй раз и родила дочь. Новым избранником женщины стал ее секретарь Даниэль Бьязини. О том, что актриса была несчастлива в браке, свидетельствуют следующие ее строки: « Единственный мужчина, на которого я могу рассчитывать, — это Ален . Он всегда протягивает руку, когда я нуждаюсь в помощи». Это также говорит о том, что бывшие возлюбленные тесно общались.

. Он всегда протягивает руку, когда я нуждаюсь в помощи». Это также говорит о том, что бывшие возлюбленные тесно общались. В 1981-м Шнайдер и Бьязини развелись. В этом же году случилась трагедия: в результате несчастного случая погиб сын Роми. В этот тяжелый период она не общалась ни с кем, кроме Алена, который приехал поддержать ее.

А через год не стало и самой Роми Шнайдер. Провожая бывшую возлюбленную в последний путь, Делон сказал: «Ради тебя я когда-то выучил одну фразу на немецком — „Я люблю тебя“».