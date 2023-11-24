История Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, которые сохранили свою любовь на зависть всем сплетникам

Композитору Родиону Щедрину в самом начале романа с Майей Плисецкой наперебой твердили, что он испортит свою репутацию, если возьмет в жены взбалмошную балерину. Но тот не стал обращать внимания на непрошенные советы и счастливо прожил в союзе со своей избранницей целых 57 лет.