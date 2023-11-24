История Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, которые сохранили свою любовь на зависть всем сплетникам
Композитору Родиону Щедрину в самом начале романа с Майей Плисецкой наперебой твердили, что он испортит свою репутацию, если возьмет в жены взбалмошную балерину. Но тот не стал обращать внимания на непрошенные советы и счастливо прожил в союзе со своей избранницей целых 57 лет.
- Знакомство 29-летней Майи и 22-летнего Родиона состоялось в 1955 году. Они оба пришли в домашний салон Лили Брик, которая часто собирала у себя творческих людей.
- Интересно, что муза Маяковского пригласила молодых людей специально, чтобы представить их друг другу. Оказывается, что Щедрин уже интересовался Плисецкой. Он был поражен ее талантом, когда услышал у Лили любительскую запись с пением балерины.
- Вот только любви с первого взгляда не получилось — после этой встречи Майя и Родион общение не продолжили. А в 1956 году балерина вышла замуж за коллегу — артиста балета Мариса Лиепу. Позже Плисецкая старалась не упоминать о своем первом браке. Он продлился всего 3 месяца, а муж оказался младше на 11 лет.
Марис Лиепа
- Родион вышел на контакт с Майей только через 3 года, когда ему нужна была помощь в работе над балетом «Конек-Горбунок». Он напросился к Плисецкой на репетицию, с которой быстро сбежал в шоке. Дело в том, что балерина вышла к нему в одном лишь купальнике.
- Плисецкая вспоминала: «Купальник к моей фигуре здорово подошел, выгодно выделив ее достоинства: удовлетворенно перехватывала свое отражение в зальном зеркале».
- Майя предложила смущенному композитору остаться еще на пару репетиций. Но тот ответил отказом: «Спасибо, но и так было слишком много впечатлений для одного дня». Правда, тем же вечером Щедрин позвонил балерине и пригласил ее на свидание.
- Так и начался их роман. Однако окружающие часто принимали Родиона за родственника Майи, поскольку у него тоже была рыжая шевелюра. Как-то Щедрин встречал балерину на вокзале с букетом цветов, а ее сосед по купе улыбнулся: «Смотрите, ваш брат стоит».
- После их совместного отпуска в Карелии Плисецкая узнала, что ждет ребенка. Балерина долго думала, что для нее важнее: карьера или материнство. Она сделала выбор в пользу сцены. Родион был не в восторге от ее решения, но все же поддержал избранницу. Майя думала, что еще успеет родить. Позже, когда будет готова к этому. Но впоследствии Плисецкая и Щедрин так и не смогли стать родителями.
- «У балерины должно быть замечательное телосложение и отличная физическая форма. После родов с любой женщиной происходят революционные изменения. Многие балерины так остались без своей профессии», — защищал Родион возлюбленную перед публикой.
AP / East News
- Балерина хотела выйти замуж, однако поначалу Щедрин не спешил ставить штамп в паспорте. Позднее композитор говорил, что руководство предостерегало его от этого шага: «Вы же не собираетесь на ней жениться? Вы испортите себе репутацию. Подумайте об этом».
- Устав ждать предложения руки и сердца, Майя сама предложила возлюбленному расписаться. Пара отправилась в ЗАГС в 1958 году. После бракосочетания Плисецкая и Щедрин пошли в продуктовый магазин — купить что-нибудь вкусное и отметить это событие. В гастрономе одна старушка толкнула Майю: «Девушка, вы тут не стояли!» Щедрин тут же заступился: «Это не девушка. Это моя жена».
- Во время регистрации брака тоже не обошлось без приключений. В ЗАГСе суровая женщина сунула им формуляры и скомандовала: «Идите в коридор. Как заполните, вернетесь». Но после короткого разговора с Майей она выскочила из-за стола: «Да чтоб вам на одной подушке состариться! Поздравляю!» Это произошло после того, как балерина пообещала достать ей билеты в Большой театр.
- Лиля Брик, которая познакомила Майю и Родиона, благословила и их брак. Она сказала композитору: «Я ваш выбор одобряю. Но один изъян у Майи велик. У нее слишком много родственников по всему свету».
- Однако вскоре балерина разругалась с Лилей. Ей не нравилось, что Брик часто пользовалась вежливостью Щедрина — просила его то побыть ее шофером, то написать музыку в честь Маяковского. «Я могу пережить, когда унижают меня. Но когда речь идет о Щедрине, меня начинает душить ярость», — признавалась Плисецкая.
- В 1967 году специально для Плисецкой готовилась постановка «Кармен-сюита». Балерина мечтала, что музыку напишет Шостакович, но тот отказался. И тогда Майя Михайловна обратилась к Араму Хачатуряну. А он заявил: «Зачем вы просите меня? У вас же дома есть композитор». Так Щедрин начал писать музыку для своей супруги.
- Позднее она признавалась, что Родион продлил ее карьеру лет на 20. Она делилась: «Обыватель сплетничал: муж — „балетный композитор“, сочиняет балеты под диктовку своей взбалмошной примадонны, „карьеру делает“. А по правде — все было как раз наоборот. Он писал балеты прямо мне в помощь. В вызволение от надвигающегося возраста: новый репертуар обязательно выведет в следующую ступень искусства, новый репертуар один сможет уберечь от театральных злокозней, от самоповтора, от втаптывания, погружения в инертность, в бездействие...»
- Щедрину приходилось не только писать музыку для выступлений жены, но и разруливать неприятные ситуации, в которые она часто попадала. Например, прима могла не глядя подписать какой-нибудь документ в Большом театре, а потом недоумевать, откуда у нее взялись новые обязательства.
EAST NEWS
- Их отношения казались идеальными, но и о Плисецкой, и о Щедрине все время ходили разные слухи. Коллега Майи Михайловны по сцене заявляла: «Она всегда и везде твердила, что не замечает никого, кроме мужа. А на самом деле крутила романы, в том числе с моим одноклассником по балетному училищу».
- Слухи о приме-балерине распускали и за рубежом. Один немецкий журналист писал: «У Плисецкой было много романов — от водителей до кинорежиссеров. Щедрин закрывал глаза на все, лишь бы жена была довольна».
- На вопрос журналиста, приходилось ли ей ревновать мужа, Плисецкая коротко отрезала: «Никогда. Повода не давал». Но актриса Наталья Андрейченко однажды откровенно призналась, что у Родиона был многолетний роман с сестрой ее мужа Марией Шелл.
- Когда же Родиону прямо говорили о том, что его супруга ходит налево с молодыми танцовщиками Большого театра, его реакция была неподражаема: «Я понимаю мужчин, которые влюбляются в Майю Михайловну».
- Верны ли были подобные слухи, нам неизвестно. Но мы уверены в одном: Плисецкая и Щедрин любили и уважали друг друга. Балерина говорила: «У каждого человека есть недостатки. А у Родиона их нет. Честное слово. Он же особенный. Он гений. Знаете, он мне до сих пор каждый день дарит цветы. Неудобно как-то рассказывать, но это чистая правда. Каждый день. Всю жизнь...»
East News
- Щедрин тоже пел оды жене: «Она совсем непритязательная. Участливая. Заботливая. Добрая. Ласковая. В ней нет ничего от Примы, которая привыкла к овациям. Быть Майей Плисецкой непросто. Да и мужем Майи Плисецкой сложно. Но я никогда не тяготился проблемами Майи. Ее заботы да обиды всегда трогали меня сильнее, чем свои собственные... Наверное, объяснения этому, кроме слова „любовь“, не подыщешь. Я хочу объясниться своей жене в любви. Во всеуслышание сказать, что люблю эту Женщину. Что для меня Майя — лучшая среди самых прекрасных женщин нашей планеты».
- Великой балерины не стало в 2015 году. Она завещала, чтобы ее прах впоследствии смешали с прахом мужа и развеяли над страной.
- Родиону Константиновичу сейчас 90 лет. А ведь когда-то композитору задали вопрос, что он попросил бы у золотой рыбки, и он ответил: «Всегда быть с женой». Увы, золотых рыбок не существует...
Невозможно не восхищаться творчеством и Майи Плисецкой и других исполнителей классического танца. Слишком уж непростой это труд. Но также существуют и мифы о балете, которые появились благодаря киношникам. А они, как выяснилось, те еще фантазеры.
Фото на превью EAST NEWS
AdMe/Культура/История Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, которые сохранили свою любовь на зависть всем сплетникам
Поделиться этой статьёй