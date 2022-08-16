История Моники Беллуччи и Венсана Касселя, которые расстались 9 лет назад, но до сих пор нежно относятся друг другу

Брак итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя казался нерушимым. Хотя на их пути было множество препятствий: всепоглощающая работа обоих, болезненное прошлое Венсана и т. д. Супруги даже жили порознь. Несмотря на это, долгое время им удавалось сохранять семью, но после 17 лет отношений они все-таки расстались.

Мы в ADME с упоением погрузились в историю Моники Беллуччи и Венсана Касселя, которые далеко не сразу понравились друг другу, а потом стали одной из самых эффектных звездных пар.

На момент встречи с Касселем у Беллуччи за плечами уже был брак

Valentino;Monica Bellucci/agefotostock/East News

Моника Беллуччи в 1990-х.

В 1990 году актриса уже успела сходить под венец. Ее первым мужем стал фотограф Клаудио Карлос Бассо. Церемония была тайной, и на ней присутствовали только родственники и близкие друзья. Этот брак продлился не очень долго. Беллуччи нигде не рассказывает о своем первом опыте супружеских отношений. Достоверно неизвестно, как она познакомилась с Бассо и почему они расстались. Даже сведения о том, сколько супруги прожили вместе, расходятся. Одно известно точно: к 1996 году актриса была свободна. Именно тогда она встретилась со своим вторым мужем.

Беллуччи и Кассель познакомились благодаря работе, но не сразу приглянулись друг другу

Кадры из фильма «Квартира».

Они познакомились на съемочной площадке фильма «Квартира». Кассель до последнего протестовал против участия в фильме Моники Беллуччи. Ведь он считал ее всего лишь неумехой с подиума. Позже актер даже сам признался ей в этом, добавив: «Уже потом я понял, что ты умеешь играть». Беллуччи и вовсе невзлюбила Касселя, когда впервые встретилась с ним. Девушка посчитала его напыщенным индюком. Касселю пришлось изрядно попотеть, чтобы влюбить в себя актрису. Зато позже, когда актеры узнали друг друга лучше, Моника поняла, что Венсан совсем не такой, каким кажется поначалу.

До знакомства с Беллуччи Кассель думал, что не сможет встречаться с партнершей по фильму

Кадр из фильма «Квартира».

Кассель долгое время считал, что отношения с коллегами по съемочной площадке не для него. Однако Беллуччи доказала ему обратное. В интервью Венсан говорил о том, что не мог не влюбиться в Монику. Она напомнила ему героинь культовых фильмов итальянского режиссера Федерико Феллини.

Беллуччи была первой настоящей любовью Касселя

Супруги в 2002 году.

Венсан и не думал жениться до знакомства с Моникой. До встречи с ней актер даже почти не имел серьезных отношений с женщинами. Он говорил: «Я менял одну девушку на другую, но ни с одной не был больше 3–4 месяцев». Кассель ждал свою единственную. И ею оказалась Беллуччи. Актеры встречались около 3 лет и в 1999-м расписались. Беллуччи было 34 года, а Касселю — 32. Свадебная церемония прошла тихо в Монако, на Лазурном Берегу. Позже в одном интервью Венсан сказал, что оказался прав, когда решил ждать настоящую любовь.

Актеры жили в гостевым браке, но постоянно путешествовали и работали вместе

Кадр из фильма «Непокорный».

Даже после бракосочетания Беллуччи и Кассель жили в разных квартирах. Моника объясняла это решение тем, что они старались избегать бытовой рутины. Тем не менее супруги регулярно проводили время вместе. После свадьбы они разъезжали по миру и жили то в Италии, то во Франции, то в Бразилии. Также они не раз снимались вместе: в совместной фильмографии Беллуччи и Касселя около десятка картин.

Бывшие супруги впервые стали родителями, когда им было почти 40 лет. И дети еще больше сблизили их

FIZET-ARNAL-JACOVIDES / BESTIMAGE / East News , BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE / East News

Поженившись, Беллуччи и Кассель не спешили обзаводиться детьми. Их старшая дочь Дева появилась на свет только в 2004 году, спустя 5 лет после свадьбы. Моника родила от Венсана почти в 40, а самому Касселю на тот момент было 37 лет. Беллуччи утверждает, что рождение детей изменило к лучшему их с супругом отношения. Еще будучи в браке, они всегда старались находить баланс между актерской карьерой и родительскими обязанностями и даже успевали путешествовать по миру.

Моника помогла Венсану меньше нервничать и стать спокойнее

East News

Супруги в 2008 году.

До встречи с Беллуччи Кассель был помешан на самоконтроле и постоянно находился в нервном состоянии, особенно из-за внимания СМИ. Это неудивительно, ведь юность актера была нелегкой. Так, Кассель рассказывал, что долгое время жил в интернате, чего никогда не пожелает собственным детям. А его первая девушка трагически ушла из жизни, что стало тяжелым ударом для Венсана. Актер признался, что все изменилось благодаря Беллуччи. Супруга научила его не относиться ко всему слишком серьезно, не нервничать лишний раз и говорила ему, когда стоит расслабиться.

Беллуччи и Кассель легко относились к браку и были вместе, пока оба хотели этого

VILLARD/SIPA/East News

Пара в 2011 году.

Бывшие супруги жили в разных странах и вообще имели мало общего. Со стороны было трудно понять, что их удерживает вместе. По словам Касселя, у них с Беллуччи были разные компании и даже вкусы и интересы. А Моника как-то признавалась, что ума не приложит, как ее брак с Венсаном оказался таким долгим и крепким. Актриса считала это чудом. Причина была проста: влюбленные не воспринимали все слишком всерьез. Они были вместе, пока очень хотели этого, а разошлись, когда интерес друг к другу пропал.

Работа сильно повлияла на то, что актеры охладели друг к другу

BENAROCH/SIPA/East News , Kiera Fyles, PacificCoastNews.com/East News

Моника Беллуччи и Венсан Кассель за несколько месяцев до объявления о расставании.

Актерская профессия соединила Беллуччи и Касселя 26 лет назад, и по иронии судьбы она же разлучила их. Оба оказались настолько заняты работой, что времени друг на друга уже не оставалось. В 2013 году супруги развелись, но все произошло по обоюдному согласию. Ведь на тот момент каждый из них продолжительное время жил своей жизнью: он в Париже, а она в Риме.

После расставания актеры не спешили строить новые отношения

PPE/face to face/FaceToFace/REPORTER/East News , Boyer David/ABACA/Abaca/East News

После развода Кассель и Беллуччи довольно долго пребывали в одиночестве. Актриса нашла нового ухажера только в 2017 году. Им оказался французский скульптор Николя Лефевр. Он моложе Моники на 18 лет. Правда, возлюбленные уже расстались. Кассель начал встречаться с другой девушкой спустя почти 3 года после развода и женился вновь в 2018-м. Его избранницей стала французская модель Тина Кунаки, которая моложе актера на 31 год. В 2019-м у них родилась дочь Амазони.

Венсан Кассель с нежностью относится к бывшей жене

Несмотря на развод, Венсан и Моника сумели сохранить крепкие дружеские отношения. В 2019 году они даже вместе появились на красной дорожке Венецианского кинофестиваля (на фото сверху), чтобы повторно представить свой совместный фильм «Необратимость». Кассель вообще очень тепло относится к своей экс-супруге. Он всегда говорит о Беллуччи только хорошее и признается, что она дала ему многое в жизни. Кроме того, в соцсетях актер делится снимками бывшей жены, сопровождая посты нежными комментариями. А однажды Венсан признался: «Я бы никогда не обидел Монику — женщину, которую уважаю и которую очень люблю. Если я буду ей нужен, я примчусь к ней даже на другой конец света».

Кассель гордится успехами старшей дочери, которую родила ему Беллуччи

17-летняя Дева (на фото выше) уже вовсю строит карьеру модели. Отец всегда отмечает профессиональные успехи дочки, постоянно делится ее снимками в социальных сетях и тепло поздравляет с днем рождения. Так, в 2021 году актер выложил трогательный архивный кадр и написал, что Дева изменила его жизнь навсегда.