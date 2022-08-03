История Софии Вергары, которая отказалась соответствовать голливудским стандартам красоты

София Вергара — актриса, которой слава досталась нелегко. Ей пришлось очень много работать для достижения своих целей и в то же время пытаться соответствовать голливудским стандартам. Но в конце концов она осуществила свою мечту, когда решила остаться верной себе и ничего не менять в своей внешности.

Мы в ADME верим, что благодаря самоотверженности и упорному труду можно покорить любую гору, и история актрисы лишь подтверждает нашу теорию.

София хотела стать стоматологом, но все изменилось, когда в 17 лет фотограф посоветовал ей стать моделью

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot./East News

Вергара была моделью и принимала участие в колумбийских телешоу, пока ей не исполнилось 26 лет. В 1998 году ее семья переехала в Майами, и ей пришлось снова строить карьеру с нуля. Вергара стала ведущей I Dare You (Que no te atreves) — игрового шоу на испанском языке. Тогда актриса получала лишь небольшие роли на телевидении и в кино, например в фильмах «В погоне за Папи», «Кровь за кровь» и «Знакомство с Браунами».

Люди говорили, что ей нужно похудеть, чтобы стать знаменитой

EAST NEWS

Большинство голливудских звезд, которых мы видим на красной дорожке, стройные. Даже малейший изгиб их тела подвергается критике. Об этом Вергара знает не понаслышке. Люди говорили ей, что она не добьется успеха в Голливуде, потому что на фотографиях она выглядит крупной.

Несмотря на то что актрисе было трудно добиться успеха в Голливуде, она отказалась меняться

Invision/Invision/East News

В начале карьеры София не могла найти одежду, которая бы ей подошла, и ей было трудно одеваться для мероприятий на красной дорожке. Обычно одежда налезала только до бедер. «Это был кошмар. Я не могла носить модные вещи. Мне давали только то, что осталось». Люди говорили актрисе, что диета решит все ее проблемы, но она не слушала. «Мне говорили, что мне нужно похудеть, но я осталась собой».

face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

Пиар-менеджер актрисы часто говорил, что, возможно, ей следует уменьшить грудь

Priscilla Grant/Everett Collection/East News

Мама Софии убедила ее не делать операцию по уменьшению груди, потому что многие женщины мечтают о таком размере. Поэтому Вергара проигнорировала совет пиар-менеджера и решила оставить все как есть. «Я очень горжусь своим телом и тем, как я выгляжу. Я благодарю бога за то, что он мне дал», — призналась она в интервью.

София доказала, что оставаться верной себе — еще один шаг на пути к успеху

KVS, PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Несмотря на то что люди пытались убедить ее изменить свою внешность и избавиться от латиноамериканского акцента, именно эти качества помогли Софии получить роль Глории Притчетт в «Американской семейке». Это шоу сделало актрису знаменитой. София Вергара считалась самой высокооплачиваемой актрисой на телевидении в течение 7 лет подряд.

Как вы думаете, была бы София Вергара так же знаменита, если бы поддалась давлению общества и изменила свою внешность?