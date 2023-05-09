Кайли Дженнер раскрыла секрет, почему она выглядит так, будто перекроила лицо у хирурга, хотя она этого не делала

Кайли Дженнер создала настоящую косметическую империю во многом благодаря своей внешности, которая кажется безупречной. И именно поэтому многие считают, что ее лицо и фигура — это результат работы пластических хирургов. Но в недавнем интервью звезда реалити-шоу решила развеять слухи и рассказала, к каким процедурам красоты она прибегала, а к каким нет.

Владелица успешного косметического бренда заявила, что никогда не делала пластических операций

Richard Shotwell / Invision / AP / East News

«Это большое заблуждение — считать, что я сделала кучу пластических операций из-за неуверенности в себе, это совершенно не так», — рассказала Дженнер. А в предыдущем интервью она также поделилась своим мнением относительно пластической хирургии: «Люди думают, что я полностью перекроила свое лицо, и это полная чушь. Это просто ужасно! Я бы никогда на это не решилась».





Дженнер, которая также является владелицей многомиллионного косметического бренда, считает, что выглядеть как она можно и без пластической хирургии: «На самом деле ухоженные волосы, макияж и филлеры могут творить чудеса». «Макияж придает мне уверенности, с ним я всегда чувствую себя отлично, и в принципе я считаю, что макияж — это здорово. С его помощью можно легко меняться и чувствовать себя комфортно в любом образе, а разве это плохо?»





Она призналась, что несколько лет назад увеличила губы при помощи филлеров

DIGITAL / EROTEME.CO.UK / East News , DIGITAL / EROTEME.CO.UK / East News

Ее фирменные пухлые губы не достались ей от природы. По словам Кайли, в детстве она была полностью уверена в себе, ее не устраивало только одно — ее губы. Но она решилась рассказать об этом далеко не сразу. Только в 2015 году в одном из эпизодов реалити-шоу «Семейство Кардашьян» она призналась, что увеличила губы при помощи временных филлеров: «Это было лучшее, что я сделала. И совсем об этом не жалею. Но я всегда считала себя симпатичной». А в 2018 году Дженнер сообщила, что убрала все филлеры из своего лица.

Кайли также рассказала, что благодаря материнству почувствовала себя по-настоящему красивой

У Кайли двое детей: 5-летняя дочка Сторми и годовалый сын Эйр. По ее словам, благодаря детям она по-новому взглянула на свою внешность: «Я полюбила себя еще больше. Теперь я вижу свои черты в моих дочери и сыне». «Дочка похожа на меня, и я вижу свою красоту в ней. А красота для меня всегда меняется», — добавила она.

Кайли Дженнер не единственная звезда, которая никогда не делала пластику. Некоторые знаменитости тоже считают, что нужно любить себя такими, какими нас сделала природа. К ним относятся и Изабелла Росселлини, и Марион Котийяр. И их пример нас очень вдохновляет.

Фото на превью Richard Shotwell / Invision / AP / East News