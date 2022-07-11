Как Кейт Уинслет встретила мужчину своей мечты во время пожара в доме: «Я успела схватить лифчик и паспорта»

Иногда любовь приходит оттуда, откуда ее не ждешь. Долгие годы наша любимая актриса Кейт Уинслет не могла найти «своего» человека, а ведь она заслуживает любить и быть любимой. Ее знакомство с будущим мужем прошло, мягко говоря, необычно, но в конце концов стало началом чего-то теплого и светлого.

Мы в ADME верим, что любовь можно найти при любых обстоятельствах. Вот почему мы рады поделиться историей любви Кейт Уинслет и ее мужа.

Кейт уже дважды была замужем

AFP / East News

Личная жизнь звезды «Титаника» была нелегкой. Актриса сделала головокружительную и успешную карьеру, а в отношениях был разлад: ее предыдущие браки сложились не так, как ей хотелось. Первый брак Кейт продлился всего 3 года, а второй — 8. От двух союзов у актрисы появилось двое детей: Миа и Джо.

Поскольку мы не знаем, что на самом деле происходит за кадром отношений супружеских пар, вот что сказала сама Кейт в интервью: «Я знаю людей, которые много раз разводились, прежде чем нашли свою любовь. И, к сожалению или к счастью, я попала в их число. Я не думала, конечно же, что все так сложится. И, поверьте, было трудно».

Однажды в доме, где отдыхала Кейт, случился пожар

Warner Bros / Courtesy Everett Collection / East News

В 2011 году звезда отдыхала вместе со своей дочерью Мией и сыном Джо на острове Неккер, роскошном частном владении Virgin Limited Edition, принадлежащем миллиардеру Ричарду Брэнсону. В особняк, в котором находилась актриса, ударила молния, и начался пожар. К счастью, она смогла выбраться вместе со своими детьми целыми и невредимыми. Вспоминая о том, что произошло в тот день, Кейт упомянула: «Я успела схватить лифчик, паспорта и детей». Именно в тот момент произошла встреча, которая навсегда изменила ее жизнь.

Эти двое сразу же влюбились друг в друга

AP / East News

В тот день Кейт встретила Неда Рокнролла, племянника Брэнсона, который также жил на острове в соседней резиденции. Она вспоминает: «Он был единственным, кто стоял в туфлях и с фонариком на лбу, больше никто не успел взять столько вещей». Их встреча была, мягко говоря, необычной, но с тех пор они были неразлучны. Кейт нравилось проводить с ним время. По ее словам, он «довольно оригинальная личность». Его настоящее имя Эдвард Абель Смит. Спутник актрисы решил сменить имя, потому что оно казалось ему скучным.

Они поженились в 2012 году

Supplied by Capital Pictures / East News

Нед сделал Кейт предложение летом 2012 года, и они поженились в Нью-Йорке в декабре того же года. Их близкий друг сообщил, что на церемонии было совсем немного людей. Хотя у нас мало подробностей об этой свадьбе, мы уверены, что она была такой же замечательной, как и их история любви. В 2013 году пара праздновала рождение своего общего сына Беара.

Нед поддерживает свою жену и семью

AFP / East News

Кейт много раз делилась тем, как ей повезло встретить своего мужа. Она часто называет его «необыкновенным спутником жизни». Он поддерживает ее в работе, заботится о ней и их немаленькой семье.

Он даже сменил фамилию обратно на Смит, потому что чувствует ответственность за своего ребенка и хотел бы подавать ему пример. Кейт наконец-то нашла свою вторую половинку. Актриса многое потеряла в пожаре в тот день, но обрела любящую и заботливую семью: «Я верю, что жизни двух незнакомых людей в один момент может измениться настолько, что они уже никогда не будут прежними».

Верите ли вы, что любовь можно найти среди хаоса? Поделитесь своим опытом в комментариях!