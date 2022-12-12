Как со временем менялся типаж моделей, которых приглашали работать лучшие модные дома мира
Красота в модельном бизнесе в разные времена имеет свои уникальные характеристики. В 90-х дизайнеры отдавали предпочтение мягким чертам лица, стройным длинным ногам, женственным изгибам тела. Со временем тенденция ушла в сторону того, что на подиумах появилось все больше представителей разных рас и комплекций. Мы решили проследить, как с годами изменились манекенщицы лучших модных домов мира.
Gucci
© Trinity Mirror / Mirrorpix / Alamy Stock Photo, GOL / Capital Pictures / East News, Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News
Valentino
Versace
Calvin Klein
Burberry
Dior
Prada
Yves Saint Laurent
Louis Vuitton
Chanel
Какая эпоха моделей вам нравится больше всего?
Фото на превью Trinity Mirror / Mirrorpix / Alamy Stock Photo, GOL / Capital Pictures / East News, Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News
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