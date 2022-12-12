Как со временем менялся типаж моделей, которых приглашали работать лучшие модные дома мира

Красота в модельном бизнесе в разные времена имеет свои уникальные характеристики. В 90-х дизайнеры отдавали предпочтение мягким чертам лица, стройным длинным ногам, женственным изгибам тела. Со временем тенденция ушла в сторону того, что на подиумах появилось все больше представителей разных рас и комплекций. Мы решили проследить, как с годами изменились манекенщицы лучших модных домов мира.