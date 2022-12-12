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Как со временем менялся типаж моделей, которых приглашали работать лучшие модные дома мира

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Красота в модельном бизнесе в разные времена имеет свои уникальные характеристики. В 90-х дизайнеры отдавали предпочтение мягким чертам лица, стройным длинным ногам, женственным изгибам тела. Со временем тенденция ушла в сторону того, что на подиумах появилось все больше представителей разных рас и комплекций. Мы решили проследить, как с годами изменились манекенщицы лучших модных домов мира.

Gucci

© Trinity Mirror / Mirrorpix / Alamy Stock Photo, GOL / Capital Pictures / East News, Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News

Valentino

AP / East News, AP / East News, Rick Gold / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

Versace

THOMAS COEX / AFP / East News, ALFRED / SIPA / SIPA / East News, Rick Gold / Capital Pictures / Capital Pictures / East News

Calvin Klein

ASSOCIATED PRESS / East News, ASSOCIATED PRESS / East News, Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Burberry

ASSOCIATED PRESS / East News, AFP / East News, PIXELFORMULA / SIPA / Sipa Press / East News

Dior

ASSOCIATED PRESS / East News, LORENVU / SIPA / East News, Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Prada

ASSOCIATED PRESS / East News, AFP / EAST NEWS, PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP / East News

Yves Saint Laurent

EAST NEWS, AP / East News, www.fashionpps.com / Avalon / Photoshot / East News

Louis Vuitton

ASSOCIATED PRESS / East News, AP / East News, JULIEN DE ROSA / AFP / East News

Chanel

AFP / East News, East News, CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP / East News

Какая эпоха моделей вам нравится больше всего?

Фото на превью Trinity Mirror / Mirrorpix / Alamy Stock Photo, GOL / Capital Pictures / East News, Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News
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AdMe/Культура/Как со временем менялся типаж моделей, которых приглашали работать лучшие модные дома мира
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