Как выглядели бы наши любимые герои, если бы киношники внимательно читали книги, которые экранизируют

В списке 250 лучших фильмов первые 2 строчки занимают экранизации известных книг. Порой создателям кино приходится изрядно адаптировать сюжет, чтобы за ограниченное время зритель смог прочувствовать всю глубину переживаний героев. Но иногда на роли берут актеров, которые не слишком похожи на книжных персонажей. С помощью искусственного интеллекта мы воссоздали внешность героев книг на основе описаний, сделанных самими авторами.

Граф Дракула — «Дракула»

В книге граф описывается как высокий старик с чисто выбритым подбородком и длинными седыми усами. У него тонкий нос, странной формы ноздри, высокий лоб, решительный рот и бледная кожа.

Дориан Грей — «Портрет Дориана Грея»

Оскар Уайльд описывает Дориана как юношу с ясными голубыми глазами, золотистыми кудрями и изящным рисунком рта. Автор не раз отмечает, что 20-летний молодой человек был удивительно красив.

Хитклифф — «Грозовой перевал»

Хитклифф — мужчина, внешне напоминающий цыгана. У него темные кудри, смуглая кожа и почти черные глаза.

Бет Хармон — «Ход королевы»

Бет — девочка с прямыми каштановыми волосами, узкими плечами, круглым лицом, тусклыми карими глазами и веснушками. В отличие от сериальной героини книжная Бет не красилась.

Петуния Дурсль — сага о Гарри Поттере

В книгах вредная тетя Петуния — худая высокая блондинка с длинной шеей. Точный возраст женщины вычислить сложно. Она была на несколько лет старше своей сестры. Лили и Джеймс погибли в возрасте 21 года, таким образом, в 1-й книге тете Петунии 35–37 лет.

Йеннифэр — «Ведьмак»

В романе Йеннифэр предстает женщиной необыкновенной красоты. У нее роскошные волосы цвета вороного крыла, закрученные в крутые локоны, стройная фигура, горящие фиалковые глаза. Геральт при первой встрече видит ее привлекательной, но не красивой: он отмечает длинноватый нос, тонковатые губы и не совсем правильной формы брови.

Трис — «Дивергент»

У 16-летней Трис в книге узкое лицо, серо-голубые глаза. Также у девушки длинные светлые волосы.

Рэндл Патрик Макмерфи — «Над кукушкиным гнездом»

Главный герой книги описывает Рэндла как мужчину, который разговором и поведением напоминает ему отца. Выглядит он так: рыжий, с всклокоченными кудрями, выбивающимися из-под шапки, со шрамом поперек носа и скулы.

Джейми Салливан — «Спеши любить»

Джейми в книге — старшеклассница. Она описывается как худенькая девушка со светлыми волосами, завязанными в узел, и голубыми глазами. Джейми не красилась и одевалась неброско.

Сесилия Таллис — «Искупление»

В романе главная героиня Сесилия — блондинка с голубыми глазами.

Ганнибал Лектер — «Молчание ягнят»

Глаза у Ганнибала были карие, с красноватым оттенком, почти вишневого цвета. В книге доктору было около 47 лет.

Мег — «Маленькие женщины»

У старшей из сестер Марч — 16-летней Мег — круглый, нежный овал лица. У нее длинные каштановые волосы и большие голубые глаза.