Как выглядят родители 15 популярных знаменитостей
Добиться успеха в Голливуде — задачка не из легких. Многие знаменитости смогли пробиться благодаря своим знаменитым родителям, но некоторым звездам удалось прославиться самостоятельно. Тем не менее, независимо от статуса, родителей всегда нужно ценить.
1. Родители Леонардо Ди Каприо, Джордж Ди Каприо и Ирмелин Инденбиркен
2. Мама Дуэйна Джонсона, Ата Джонсон
3. Мама Эштона Кутчера, Диана Кутчер
4. Мама Риз Уизерспун, Бетти Риз
5. Мама Николь Кидман, Джанелль Кидман
6. Отец Эммы Стоун, Джефф Стоун
7. Мама Мэттью Макконахи, Мэри Макконахи
8. Мама Билли Айлиш, Мэгги Бэрд
9. Мама Джареда Лето, Констанс Лето
10. Мама Кейт Бланшетт, Джун Бланшетт
11. Отец Снуп Догга, Вернелл Варнадо
12. Отец Шона Мендеса, Мануэль Мендес
13. Мама Райана Рейнольдса, Тэмми Рейнольдс
14. Мама Брэда Питта, Джейн Этта Питт
15. Родители Дженнифер Лоуренс, Гэри и Карен Лоуренс
А у вас хорошие отношения с родителями?
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