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Как выглядят родители 15 популярных знаменитостей

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Добиться успеха в Голливуде — задачка не из легких. Многие знаменитости смогли пробиться благодаря своим знаменитым родителям, но некоторым звездам удалось прославиться самостоятельно. Тем не менее, независимо от статуса, родителей всегда нужно ценить.

1. Родители Леонардо Ди Каприо, Джордж Ди Каприо и Ирмелин Инденбиркен

2. Мама Дуэйна Джонсона, Ата Джонсон

3. Мама Эштона Кутчера, Диана Кутчер

4. Мама Риз Уизерспун, Бетти Риз

5. Мама Николь Кидман, Джанелль Кидман

6. Отец Эммы Стоун, Джефф Стоун

7. Мама Мэттью Макконахи, Мэри Макконахи

8. Мама Билли Айлиш, Мэгги Бэрд

MICHAEL TRAN / AFP / East News, MICHAEL TRAN / AFP / East News

9. Мама Джареда Лето, Констанс Лето

Emiley Schweich / Everett Collection / East News

10. Мама Кейт Бланшетт, Джун Бланшетт

11. Отец Снуп Догга, Вернелл Варнадо

Invision / Invision / East News

12. Отец Шона Мендеса, Мануэль Мендес

13. Мама Райана Рейнольдса, Тэмми Рейнольдс

AFP / East News

14. Мама Брэда Питта, Джейн Этта Питт

15. Родители Дженнифер Лоуренс, Гэри и Карен Лоуренс

А у вас хорошие отношения с родителями?

Фото на превью Peter Fleming Photos / Getty Images Entertainment / Getty Images, picture alliance / picture alliance / Getty Images
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AdMe/Культура/Как выглядят родители 15 популярных знаменитостей
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