Как выглядят родители 15 популярных знаменитостей

Добиться успеха в Голливуде — задачка не из легких. Многие знаменитости смогли пробиться благодаря своим знаменитым родителям, но некоторым звездам удалось прославиться самостоятельно. Тем не менее, независимо от статуса, родителей всегда нужно ценить.