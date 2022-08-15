Какими получились дочери 15 известных актеров и музыкантов, очаровавших толпы поклонниц
В народе говорят: если девочка похожа на отца — счастливой будет. Спорить с этим утверждением нет никакого смысла. Зато можно проверить силу генов на примере знаменитых отцов и их прекрасных дочерей.
Для этого ADME подготовил фотоподборку известных мужчин и их наследниц, которые если и не похожи на своих отцов внешне, то уж точно унаследовали от них приличную долю обаяния и харизмы.
Мадс Миккельсен и Вайола Миккельсен
Джефф Бриджес и Изабель Бриджес
Джейсон Момоа и Лола Момоа
Джулиан Макмэхон и Мэдисон Макмэхон
Стив Карелл и Элизабет Карелл
Стивен Болдуин и Хейли Бибер
Марк Руффало и Белла Руффало
Род Стюарт и Рене Стюарт
Боно и Ив Хьюсон
Кит Ричардс и Теодора Ричардс
Николай Костер-Вальдау и Филиппа Костер-Вальдау
Бен Аффлек и Вайолет Аффлек
Томми Ли Джонс и Виктория Джонс
Вэл Килмер и Мерседес Килмер
Ален Делон и Анушка Делон
Как вы считаете, какая из героинь нашей подборки больше всего похожа на своего отца? А на кого из родителей больше похожи вы?
Фото на превью East News, AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News
AdMe/Культура/Какими получились дочери 15 известных актеров и музыкантов, очаровавших толпы поклонниц
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