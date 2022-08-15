Какими получились дочери 15 известных актеров и музыкантов, очаровавших толпы поклонниц

В народе говорят: если девочка похожа на отца — счастливой будет. Спорить с этим утверждением нет никакого смысла. Зато можно проверить силу генов на примере знаменитых отцов и их прекрасных дочерей.

Для этого ADME подготовил фотоподборку известных мужчин и их наследниц, которые если и не похожи на своих отцов внешне, то уж точно унаследовали от них приличную долю обаяния и харизмы.

Мадс Миккельсен и Вайола Миккельсен

Invision / Invision / East News , Frederick Taylor / Broadimage / East News

Джефф Бриджес и Изабель Бриджес

Charles Sykes / Invision / AP / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Джейсон Момоа и Лола Момоа

Invision / Invision / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Джулиан Макмэхон и Мэдисон Макмэхон

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Стив Карелл и Элизабет Карелл

Invision / Invision / East News , AXELLE WOUSSEN / Bauer Griffin / East News

Стивен Болдуин и Хейли Бибер

Charles Sykes / Invision / AP / East News , Jason Mendez / Everett Collection / East News

Марк Руффало и Белла Руффало

Род Стюарт и Рене Стюарт

Dee Cercone / Everett Collection / East News , Mirrorpix / East News

Боно и Ив Хьюсон

© DFree / Shutterstock.com , Evan Agostini / Invision / AP / East News Evan Agostini / Invision / AP / East News

Кит Ричардс и Теодора Ричардс

Anthony Behar / Sipa USA / East News , Steve Eichner / NameFace / Sipa USA / East News

Николай Костер-Вальдау и Филиппа Костер-Вальдау

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Бен Аффлек и Вайолет Аффлек

© DFree / Shutterstock.com , KELA / Broadimage / Broad Image / East News KELA / Broadimage / Broad Image / East News

Томми Ли Джонс и Виктория Джонс

East News , Invision / Invision / East News , AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Вэл Килмер и Мерседес Килмер

TriStar Pictures / Courtesy Everett Collection / East News , Courtesy Everett Collection / East News , Kazuko Wakayama / KCS / East News

Ален Делон и Анушка Делон

Courtesy Everett Collection / East News , Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News , Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Как вы считаете, какая из героинь нашей подборки больше всего похожа на своего отца? А на кого из родителей больше похожи вы?