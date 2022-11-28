Какую пророческую фразу услышала юная Диана от Грейс Келли в день королевского приема

Многие могли заметить некоторое сходство в судьбах принцессы Дианы и княгини Монако Грейс. Обе белокурые красавицы будто сошли со страниц сказочных книг. У обеих были роскошные свадьбы и словно у Золушки и Спящей красавицы подвенечные платья. Однако ни одна из принцесс не удостоилась счастливого конца.

Грейс Келли была родом из богатой и влиятельной, но далекой от аристократических кругов семьи. Диана появилась на свет в семье 8-го графа Спенсера. Первая, когда встретила князя Ренье III, блистала в Голливуде. Вторая перед тем, как стать невестой принца Чарльза, работала няней. Обе женщины превратились в любимиц публики, и миллионы людей, затаив дыхание, следили за каждым их шагом.

По словам биографов, Грейс Келли была крайне несчастна в браке, в окружении друзей и знакомых супруга, который начал изменять ей сразу после медового месяца. Принц Чарльз, как известно, сам признался принцессе Диане в неверности. Будущая королева сердец леди Ди всегда восхищалась Грейс. Женщинам с такими похожими историями удалось встретиться всего несколько раз.

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Первая встреча Дианы Спенсер и Грейс Келли состоялась на благотворительном вечере в 1981 году. Диане было всего 19 лет. Не привыкшая к вниманию прессы молодая невеста принца впервые должна была выступать на публике в новом статусе. Диана не знала элементарных правил этикета: как нужно держать сумочку и кто первый должен выходить за дверь.

В тот вечер Диана нарушила этикет, надев черное платье (черное в королевской семье носили лишь во время траура) с глубоким декольте. Чарльз раскритиковал Диану за то, что она выбрала черное платье, да еще и на 2 размера меньше. «Это было ужасно», — вспоминала она позже.

Будущая принцесса признавалась: «Встретив Грейс Келли впервые, я подумала: „Она чудесная“. Но под безмятежной гладью был неспокойный омут. Я чувствовала это». Княгиня Монако тоже наблюдала за Дианой. Грейс заметила, что она грустит, и увела ее в сторону, чтобы поговорить наедине. Там Диана рассказала о своих страхах. «Не волнуйся, дальше будет только хуже», — ответила ей 51-летняя Грейс.

Как мы знаем, пророчество Грейс сбылось. С 1986 года брак Дианы стал рушиться. Спустя 7 лет в свет вышла скандальная книга Эндрю Мортона «Диана. Ее истинная история» о трудностях жизни в королевской семье, написанная со слов принцессы. Официальный развод был оформлен в 1996 году, Диана потеряла титул Ее Королевское Высочество. Однако благодаря своей доброте и благотворительной деятельности леди Ди навсегда осталась королевой людских сердец.