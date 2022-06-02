Как живут новые хиппи, которые не отреклись от ценностей своих предшественников, но больше не кажутся чудаками

Молодежное движение хиппи зародилось в середине 60-х годов прошлого века. Представителей этой субкультуры можно было узнать по длинным волосам, яркой одежде и множеству украшений. Они любили жизнь и ценили свободу. Возможно, из-за совокупности этих факторов их и называли «дети цветов».

Мы в ADME решили узнать, кто такие современные хиппи, как они живут, что ценят и чем отличаются от своих «предков».

Новые хиппи — наследники старых

Первое поколение хиппи не исчезло бесследно. Помимо идеологического наследия они буквально оставили после себя детей и внуков. Некоторые из них даже стали частью современного движения, представители которого называют себя неохиппи. В целом новое поколение разделяет те же ценности, что и их предшественники в 60–70-х, но с некоторыми изменениями.

Физический мир для них так же важен, как и духовный

Новые хиппи ценят сознательность и не готовы отречься от материального мира. У них есть конкретные жизненные цели, они не чураются чьей-то поддержки. Их предшественники, наоборот, стремились оторваться от земных реалий и жить в возвышенном, отчасти даже иллюзорном мире.

Чтобы расширить рамки сознания, неохиппи медитируют. Благо сегодня для этого существует множество специальных приложений. Такая практика помогает избавиться от негатива, отпустить страх и зависть, продолжать развиваться духовно. Словом, стремиться ко всему тому, что всегда было важно в философии хиппи.

Танцы — один из видов медитации, который стал популярен в этом сообществе. Танцующие отдаются ритму музыки и чувствуют себя единым целым.

Важные элементы культуры этого движения — высокий уровень эмпатии и уважение ко всему живому. Современные хиппи любят животных и чувствуют с ними особую связь, поэтому многие из них являются вегетарианцами. Как и их предшественники, они заботятся об окружающей среде и обожают все, что связано с природой. В наши дни это проявляется еще и в том, что дети цветов не используют пластик и стараются перерабатывать отходы. Использование личных автомобилей считается вредным для природы. Неохиппи стараются передвигаться на общественном транспорте, на велосипедах или пешком. Если им нужно посетить другой город, они скорее поедут на поезде, чем полетят на самолете.

Они по-прежнему умеют выделяться из толпы

В конце 60-х все хиппи одевались примерно в одном стиле. Они любили яркую свободную одежду, которую часто украшали вышивками, бисером, заплатками и т. д. Сегодня гардероб стал более разнообразным, но не менее броским. Неохиппи продолжают выбирать натуральные материалы: лен, шерсть, хлопок. Никакого вредного для природы полиэстера. Часто девушки носят яркие топы и штаны, длинные юбки, перья и простые джинсы, которые можно раскрасить во все цвета радуги. Иногда встречаются брюки клеш. Многие образы придумываются для того, чтобы выразить себя.

Раньше хиппи чаще всего сами шили для себя одежду. Сегодня такое тоже практикуется, и часто в ход идут материалы из переработанного мусора. Однако одежда из магазина не считается чем-то зазорным. Главное, чтобы она была натуральной. Существуют даже специальные магазины для хиппи, где продают одежду, изготовленную из экологичных материалов. Любовь к природе часто выражается в том, свои дома хиппи украшают террариумами, растениями (в частности, хлорофитумом) и марокканскими ковриками.

Многие живут в городах, но коммуны не ушли в небытие

На протяжении 60-х и 70-х годов коммуна была для хиппи образом жизни. Тогда эта субкультура была сильно отделена от общества не только духовно, но и физически. Жили они не в городе, а на природе. Там в окружении единомышленников дети цветов чувствовали себя комфортно и свободно. Люди со схожими идеалами и убеждениями собирались вместе либо в одном большом доме, либо в нескольких домах на одном участке земли. Основная идея — делить все поровну и помогать друг другу. Это касалось как приготовления пищи, оплаты счетов и работы по дому, так и одежды и даже имущества. Каждый вносил свой вклад в процветание коммуны.

Сегодня же ситуация другая. Неохиппи спокойно могут жить в городах и не испытывать дискомфорта. Возможно, дело в том, что за последние десятилетия стиль жизни и убеждения обычных горожан сильно изменились. Например, многие люди сортируют мусор и сдают его на переработку, а еще толерантнее относятся друг к другу. Отчасти общество разделят некоторые убеждения хиппи. Можно даже быть одним из них и не осознавать этого.

Но это не означает, что жить в коммунах хиппи совсем перестали. К примеру, старейшая коммуна «Ферма» образовалась в 1971 году и стала одной из самых известных. Она смогла пережить сложные времена и спад движения хиппи в 80-х. Сегодня резиденты «Фермы» сами поддерживают ее на плаву при помощи предпринимательства. Здесь есть акушерский центр, книжное издательство, ферма по производству продуктов из сои и студия йоги. Благодаря малому бизнесу коммуна поддерживает связь с обществом. Новоприбывшие жители могут быть бывшими работниками из совершенно разных сфер: акушерами, менеджерами банка, юристами или древоводами. В коммуну они приходят в поисках места для уединения и возможности начать новую жизнь.

Как хиппи изменили общество

Культура хиппи ощутимо повлияла на простых людей, хотя это влияние не всегда лежит на поверхности. Например, неженатые пары разных возрастов начали свободно перемещаться по миру, не ощущая общественного неодобрения. Заметно возрос интерес к продуктам здорового питания и экологичному подходу к потреблению вообще. Многие люди стали более свободно экспериментировать со стилями, не загоняя себя в рамки. Некоторые фишки, которые раньше ассоциировались с хиппи, сегодня переняли и те, кто не имеет отношения к этому движению. Например, длинные волосы у мужчин, отсутствие макияжа у женщин, пестрая одежда и обилие украшений уже не кажутся чем-то из ряда вон выходящим.