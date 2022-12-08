Мы посмотрели, как выглядят в профиль 15 знаменитых женщин с нестандартной внешностью. И теперь окончательно очарованы ими
Некоторых знаменитостей сложно с кем-то спутать. Их внешность делают яркой и запоминающейся определенные особенности лица. Джулию Робертс, Леди Гага, Мерил Стрип природа одарила крупными носами. Другую форму и размер сложно представить — и зачем, ведь сейчас дамы просто очаровательны.
Росси де Пальма
Джулия Робертс
Ума Турман
Пенелопа Крус
София Коппола
Мерил Стрип
Леди Гага
Рэйчел Вайс
Кейт Уинслет
Жизель Бюндхен
Ниа Вардалос
Мария Вальверде
Клэр Дэйнс
Сара Джессика Паркер
Барбра Стрейзанд
Кого из знаменитостей вы бы добавили в этот список?
Фото на превью AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News, USA TODAY Network/Sipa USA/East News
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