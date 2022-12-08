Мы посмотрели, как выглядят в профиль 15 знаменитых женщин с нестандартной внешностью. И теперь окончательно очарованы ими

Некоторых знаменитостей сложно с кем-то спутать. Их внешность делают яркой и запоминающейся определенные особенности лица. Джулию Робертс, Леди Гага, Мерил Стрип природа одарила крупными носами. Другую форму и размер сложно представить — и зачем, ведь сейчас дамы просто очаровательны.