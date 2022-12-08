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Мы посмотрели, как выглядят в профиль 15 знаменитых женщин с нестандартной внешностью. И теперь окончательно очарованы ими

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Некоторых знаменитостей сложно с кем-то спутать. Их внешность делают яркой и запоминающейся определенные особенности лица. Джулию Робертс, Леди Гага, Мерил Стрип природа одарила крупными носами. Другую форму и размер сложно представить — и зачем, ведь сейчас дамы просто очаровательны.

Росси де Пальма

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News, LOIC VENANCE/AFP/East News

Джулия Робертс

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Ума Турман

Hahn Lionel/ABACA/EAST NEWS, Charles Sykes/Invision/AP/East News

Пенелопа Крус

ANDREAS SOLARO/AFP/East News, ANDREAS SOLARO/AFP/East News

София Коппола

Evan Agostini/Invision/AP/East News, Evan Agostini/Invision/AP/East News

Мерил Стрип

Evan Agostini/Invision/AP/East News, Anthony Behar/Sipa USA/East News

Леди Гага

AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News, USA TODAY Network/Sipa USA/East News

Рэйчел Вайс

Photoshot/REPORTER/East News, Grant Pollard/Invision/AP/East News

Кейт Уинслет

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

Жизель Бюндхен

Evan Agostini/Invision/AP/East News, AFP/EAST NEWS

Ниа Вардалос

Alexandra Wyman/Invision/AP/East News, Alexandra Wyman/Invision/AP/East News

Мария Вальверде

Domine Jerome/ABACA/Abaca/East News, © Madrid, 1987 / Buenavida Producciones S.L.

Клэр Дэйнс

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

Сара Джессика Паркер

Evan Agostini/Invision/AP/East News, Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

Барбра Стрейзанд

AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News, ASSOCIATED PRESS/East News

Кого из знаменитостей вы бы добавили в этот список?

Фото на превью AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News, USA TODAY Network/Sipa USA/East News
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AdMe/Культура/Мы посмотрели, как выглядят в профиль 15 знаменитых женщин с нестандартной внешностью. И теперь окончательно очарованы ими
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