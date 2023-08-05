Парень объяснил, почему настоящая Барби — это его 77-летняя мама, которая всю жизнь пахала в поле

Фильм «Барби» уже наделал немало шума. Главную роль в нем сыграла блистательная Марго Робби. А один мужчина решил рассказать всему миру, что для него идеальная Барби — это мама. Фотографии 77-летней Паулины облетели интернет и никого не оставили равнодушными.

Мужчина из мексиканской глубинки по имени Улисс опубликовал в социальных сетях фотографию своей мамы в фотозоне, стилизованной под гигантскую коробку из-под известной куклы. Он подписал фото: «Барби-крестьянка». И поделился своими мыслями: «Та, которая не вписывается в элитарный прототип. Она всю жизнь прожила в культуре труда, а не в культуре привилегий».

Улисс с женой и дочерями

В одном интервью Улисс поделился историей своей мамы. Оказалось, что она начала работать на хлопковой плантации в 7 лет, всю жизнь пахала в поле, резала и чистила кукурузу, выращивала фасоль. До сих пор, будучи матерью семейства, она держит на себе весь дом и заботится уже о внуках. Фотография взволновала многих людей. Некоторые комментаторы упрекнули сына в неуместном сравнении мамы с куклой и отсутствии скромности. «Она великолепна, но почему именно Барби? Такое сравнение скорее оскорбляет женщину, ей нужен более достойный прототип!»

«Сын говорит, что его мама из другого теста, но сам поместил ее в эту коробку».

«Раньше люди просто работали, никто этим не хвастался. А теперь вот, глядите, разлетелось по всем социальным сетям». Но большинство интернет-пользователей восхитились искренностью и признательностью Улисса. «Это напоминание о том, что красота не вечна, но вечна материнская добродетель».

«Какая она красивая! Мое почтение Барби-крестьянке».

«Миллион аплодисментов маме, достойный образец для подражания!»

«Она достойна признания! Как минимум, это дань уважения всем работающим мамам, которые стараются ради благополучия своей семьи».

Улисс отмечает, что его мама не привыкла жаловаться на здоровье и продолжает трудиться, поскольку не может сидеть, сложа руки. В сети ее пример называют вдохновляющим: мы сильны, когда остаемся сами собой, даже если не вписываемся в чьи-то стандарты.