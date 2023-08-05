Парень объяснил, почему настоящая Барби — это его 77-летняя мама, которая всю жизнь пахала в поле
Фильм «Барби» уже наделал немало шума. Главную роль в нем сыграла блистательная Марго Робби. А один мужчина решил рассказать всему миру, что для него идеальная Барби — это мама. Фотографии 77-летней Паулины облетели интернет и никого не оставили равнодушными.
Мужчина из мексиканской глубинки по имени Улисс опубликовал в социальных сетях фотографию своей мамы в фотозоне, стилизованной под гигантскую коробку из-под известной куклы. Он подписал фото: «Барби-крестьянка».
И поделился своими мыслями: «Та, которая не вписывается в элитарный прототип. Она всю жизнь прожила в культуре труда, а не в культуре привилегий».
Улисс с женой и дочерями
В одном интервью Улисс поделился историей своей мамы. Оказалось, что она начала работать на хлопковой плантации в 7 лет, всю жизнь пахала в поле, резала и чистила кукурузу, выращивала фасоль. До сих пор, будучи матерью семейства, она держит на себе весь дом и заботится уже о внуках.
Фотография взволновала многих людей. Некоторые комментаторы упрекнули сына в неуместном сравнении мамы с куклой и отсутствии скромности.
- «Она великолепна, но почему именно Барби? Такое сравнение скорее оскорбляет женщину, ей нужен более достойный прототип!»
- «Сын говорит, что его мама из другого теста, но сам поместил ее в эту коробку».
- «Раньше люди просто работали, никто этим не хвастался. А теперь вот, глядите, разлетелось по всем социальным сетям».
Но большинство интернет-пользователей восхитились искренностью и признательностью Улисса.
- «Это напоминание о том, что красота не вечна, но вечна материнская добродетель».
- «Какая она красивая! Мое почтение Барби-крестьянке».
- «Миллион аплодисментов маме, достойный образец для подражания!»
- «Она достойна признания! Как минимум, это дань уважения всем работающим мамам, которые стараются ради благополучия своей семьи».
Улисс отмечает, что его мама не привыкла жаловаться на здоровье и продолжает трудиться, поскольку не может сидеть, сложа руки. В сети ее пример называют вдохновляющим: мы сильны, когда остаемся сами собой, даже если не вписываемся в чьи-то стандарты.
Тема отношений родителей и детей частенько порождает дискуссии. Дети, кстати, порой делется такими историями о своих мамах и папах, что аж оторопь берет.