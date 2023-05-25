Посмотрите, как отличается стиль жительниц разных стран. Нам есть чему поучиться друг у друга
В одних странах женщины любят яркие вещи, в других — темные. Итальянки обожают каблуки, а француженки щеголяют в обуви на плоской подошве. Мы решили узнать побольше о фишках стиля женщин разных стран и кое-что уже взяли на заметку.
Повседневный гардероб
- Многие британки в обычный день выглядят так, словно не очень-то заморачивались, когда выбирали одежду. Для получения такого эффекта они добавляют в образ максимально простую вещь. Например, деловой костюм дополняют кроссовками, поверх элегантного платья надевают грубоватый пиджак, а юбку могут носить с обычной футболкой. Еще они любят широкие брюки, рубашки, косухи.
- У итальянок можно поучиться элегантности. Для повседневного образа они практически никогда не выберут укороченные шорты, юбки или топы. Эти женщины предпочтут закрытую одежду и подчеркнут талию поясом. Еще итальянки любят носить вещи простого кроя, которые умело обыгрывают при помощи аксессуаров.
- Жительницы Нидерландов часто носят легинсы. Надевают их, кстати, даже под платья, юбки и... шорты.
Обувь
- В Италии и Британии многие женщины выберут обувь на каблуке, даже если просто идут по делам. Это могут быть туфли, сапоги или босоножки. Каблук, кстати, необязательно должен быть высоким.
- А вот француженки любят удобную обувь на плоской подошве и нередко выбирают балетки, мюли или лоферы.
Прически
- Француженки любят боб, стрижки средней длины с разными видами челки и небрежные кудри. Основное требование к прическе — волосы можно быстро уложить.
- Итальянки ценят естественность и берегут свои шевелюры, поэтому редко пользуются выпрямителями и плойками. Они скорее подчеркнут волны, кудри и даже пушистые волосы, чем будут пытаться исправить такие «недостатки».
Маникюр
- В Корее и Японии женщины предпочитают короткий маникюр, поскольку это удобно. Но они совсем не прочь украсить ногти блестками, стразами или рисунками.
- Среди британских девушек популярен обычный французский маникюр и классический красный. А в последнее время популярным стало покрытие, напоминающее сахарную глазурь. Оно придает ногтям специфическое мерцание.
- У итальянок в ходу особая техника нанесения лака, которая делает ногти визуально длиннее. Фишка в том, что ногти не нужно прокрашивать по бокам. Особенно крутой эффект получается, если использовать покрытие темного цвета.
Нижнее белье
- Многие американские женщины носят не очень практичные, зато яркие лифчики. И у них всегда найдется шикарный комплект «для особого случая».
- Кореянки любят белье нейтральных и светлых оттенков.
- В Италии тоже предпочитают базовые цвета. А еще здесь соблюдают правило: белье ни в коем случае не должно быть видно под одеждой.
Аксессуары
- Чего итальянкам не занимать, так это умения подбирать аксессуары. Эти дамы знают, как элегантно повязать шейный платок на сумку, и умеют носить массивные или многоярусные украшения. Еще они очень любят солнцезащитные очки.
- А вот женщины, которые живут во Франции и Британии, предпочитают минималистичные украшения и аксессуары. Если им нужно будет выбирать между сумкой с крупным логотипом и без него, скорее всего, они предпочтут второй вариант.
Повседневный макияж
- Кореянки любят делать «макияж без макияжа», чтоб выглядеть естественно. Девушки выбирают легкие тональные средства и подчеркивают глаза коричневой подводкой. На щеки наносят небольшое количество румян, а губам не прорисовывают четкий контур, предпочитая растушевывать границы.
- В Нидерландах девушки тоже ухаживают за собой, но не пользуются декоративной косметикой каждый день. Кроме того, они не пытаются замаскировать круги под глазами.
Свадебный макияж
- Свадебный макияж в Корее почти не отличается от повседневного. Девушки аккуратно подчеркивают свою естественную красоту, делают акцент на бровях и ресницах, добавляют легкий румянец.
- Китаянки тоже предпочитают нежный мейк. Правда, для той части церемонии, где нужно надеть традиционное красное платье, невесты часто красят губы яркой красной помадой.
- А вот индийские невесты всегда выглядят очень ярко. Вокруг глаз они делают густую черную обводку, а в нос вставляют специальное кольцо.
Такие знания, несомненно, пригодятся даже обычным туристам. Ведь перед поездкой в другую страну всегда полезно узнать об ее традициях, быте и особенностях жизни
Фото на превью Jeffrey Mayer/Broadimage/Broad Image/East News, Invision/Invision/East News, ED JONES/AFP/East News
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