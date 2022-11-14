14 волшебных свадебных нарядов, которые выбирают невесты в разных уголках планеты

Бракосочетание по праву может считаться одним из самых волнительных моментов в жизни практически каждой девушки. В этот день голова идет кругом от избытка чувств: не каждый же день приходится примерять главный атрибут невесты, платье, и, несомненно, хочется, чтобы оно было по-своему уникальным. На первый взгляд, сделать это сложно, и кажется, что придумать что-то новое уже не получится. Однако, если посмотреть на традиционные свадебные наряды разных стран, глаза невольно начинают бегать от разнообразия и хочется лишь сказать: «Ну какова красота!»

Индия

Свадебные сари в Индии в основном имеют красный цвет, который символизирует замужнюю женщину. Любопытно, но белое платье никогда не используют, так как этот цвет ассоциируется с овдовевшими женщинами. Сари традиционно изготавливают из шелка. Большую роль в индийских свадьбах играют украшения, в том числе браслеты: они изготавливаются из различных материалов, каждый из которых символизирует что-то свое. Поэтому невесты всячески стараются украсить свои руки таким важным аксессуаром. Так поступила и Приянка Чопра на церемонии бракосочетания в 2018 году.

Королевство Бутан

East News

Традиционным свадебным нарядом невесты в Королевстве Бутан считается кира. Это платье длиной примерно до щиколотки представляет собой прямоугольный кусок ткани. Поверх киры надевают тэгу — короткую куртку с длинными рукавами. Королева Бутана в 2011 году была как раз в таком наряде.

Япония

Невесты в Японии надевают кимоно в несколько слоев. Нижний — простая одежда из хлопка или шелка, которая отделяет основное кимоно от тела. Так делают потому, что стирка кимоно — это весьма дорогостоящая процедура, а постирать нагаджубан гораздо проще. Внешний слой свадебного наряда считается самым парадным. Это или красочное учикаке, либо чисто-белое сиромуку. Оба произошли от кимоно, которое когда-то носили женщины-самураи, с тем лишь отличием, что сиромуку может быть чисто-белым с белыми ткаными узорами.

Марокко

Nicolas Thibaut / Photononstop / East News

В Марокко у невесты есть выбор между 7 видами традиционных свадебных платьев, которые отличаются цветом, узорами, дизайном и различными украшениями.

Пакистан

Свадьба в Пакистане отмечается в разной одежде. Обычно стиль и дизайн наряда различаются в зависимости от региона страны среди разных этнических общин. В некоторых местностях невесты носят лехенгу — юбку практически до пола, предпочтительно красного, темно-бордового или розового цвета с различными украшениями. Невесты вставляют себе в нос кольцо, которое считается неотъемлемым атрибутом церемонии. А вот размер кольца напрямую зависит от того, каково финансовое положение у невесты, а точнее у ее семьи.

Гана

Невесты ганского происхождения на церемонию бракосочетания надевают яркую свадебную одежду, подготовленную вручную из кенте — традиционной красочной ткани с ​​узорами, каждая со своим значением. На голове, как правило, национальный свадебный головной убор. Золотые украшения и разноцветные бусы также являются частью аксессуаров невесты, которые могут различаться в зависимости от племени ее семьи.

Кения

Все элементы одежды и цвет аксессуаров кенийского народа масаи на свадебной церемонии имеют определенное значение. Так как традиционное занятие племен — скотоводство, вся символика так или иначе относится к крупному рогатому скоту. Красный цвет означает силу и единство. Синий символизирует небо, зеленый — землю. Белый — цвет молока коровы, которую масаи считают чистым и священным животным, поэтому этот цвет символизирует чистоту.

Шри-Ланка

Свадебное сари невесты часто декорируется золотыми или серебряными нитями, жемчугом, камнями, бисером и блестками. Голову украшает обязательный атрибут наряда — налалпата. Это украшенная драгоценными камнями золотая налобная пластина или повязка, которую традиционно носили король и его придворные.

Бангладеш

Образ бенгальской невесты в Бангладеш определяется ярко-красным нарядом с традиционным вышитым рисунком банараси. Голову украшает тикли — украшение, которое является неотъемлемой частью костюма невесты. Оно представляет собой подвеску на тонкой цепочке, фиксируемую вдоль пробора в волосах. На запястьях носят безумно красивое украшение ротон-чур — комплект из колец, которые соединяются между собой цепочкой и плавно переходят в массивный браслет на запястье.

Польша

Польские невесты, которые решили отметить свадьбу в традиционном для страны костюме, как правило, выбирают белую юбку и блузку с традиционной вышивкой из бисера. Поверх блузки иногда надевают что-то похожее на жилет, но уже более яркого цвета, чтобы он выделялся на фоне белого. Волосы нередко заплетаются в косы, которые символизируют игривость и юность. В прическу вплетают цветы или же небольшие веточки свежего розмарина. Невеста сама решает, будет ли ее «головной убор» выглядеть просто и со вкусом или же возвышаться над головой в виде огромного венка.

Норвегия

В Норвегии традиционным нарядом является бунад, и некоторые девушки выбирают вместо современного свадебного платья именно этот вариант. Существует большое количество различных вариаций, зависящих от провинции и символизирующих местные обычаи. На голове у невесты обязательно присутствует корона, которая состоит из небольших металлических деталей. Во время движения они издают своеобразный звон. Считается, что этот звук отпугивает злых духов, тем самым защищая невесту во время церемонии.

Португалия

В Северной Португалии нередко можно встретить невесту не в белоснежном современном платье, а в национальной черной тунике. Считается, что этот наряд символизирует верность мужу. Может показаться, что черный цвет немного мрачноват, но благодаря многочисленным золотым украшениям и фигурной вышивке на ткани свадебный образ выглядит богато и ярко.

Албания

Современные албанские женщины довольно часто выходят замуж в современных свадебных платьях. Но некоторые все же предпочитают идти под венец в традиционном наряде, и это неудивительно, ведь выглядит он поистине красочно и богато. В зависимости от местных традиций костюмы могут отличаться друг от друга. К тому же свадьбы в Албании могут отмечать не 1–2 дня, а целую неделю, поэтому невесты нередко в своем гардеробе имеют разные вариации наряда. Однако классический свадебный ансамбль состоит из блузки или сорочки, юбки или брюк, плотно облегающего жилета и длинного пальто. Последнее, как правило, бывает с многочисленной кружевной вышивкой под золото.

Мальта

Может показаться странным, но главным свадебным атрибутом невесты на Мальте является вовсе не платье, а гоннелла — головной убор, похожий на шаль или небольшую накидку в виде свободного капюшона. Однако не все девушки выбирают традиционный для страны свадебный наряд, многие делают выбор в пользу современной его версии, который мало чем отличается от типичного белого платья.