Посмотрите, в какой классной обуви ходили легендарные люди прошлого. А кое-кто даже носил шлепки из золота

Первой в Европе женщиной, надевшей обувь на каблуках, стала Екатерина Медичи. Она была маленького роста (около 150 см) и хотела выглядеть выше на собственной свадьбе. Будущая королева могла бы надеть туфли на платформе, распространенные в то время, но в них почти невозможно было ходить. Тогда сапожники решили оставить лишь часть платформы на задней части башмачков, и они стали гораздо устойчивее.

К сожалению, свадебные туфли королевы вряд ли сохранились. Но мы в ADME нашли фотографии и изображения обуви других легендарных личностей прошлого.

Сандалии Тутанхамона

В усыпальнице фараона Тутанхамона нашли ящик с 93 парами обуви. У одной пары была подошва из папируса и кожаный ремешок, окаймленный золотыми лентами. Другие сандалии оказались целиком из золота. На внутренней стороне подошвы еще одних, сделанных из коры дерева, были выгравированы изображения недругов египетского царя.

Сандалии Нефертари

Жена фараона Рамзеса II была уважаемой дамой в древнеегипетском обществе, но ее сандалии были гораздо проще, чем у Тутанхамона.

Сабатоны Максимилиана I

В XV веке в Европе на пике популярности были туфли с длинными и острыми носами. Они назывались «пулены». Их носили как мужчины, так и женщины, причем носки мужских туфель были экстремально длинными. Такая мода распространилась и на доспехи, правда, металлическая «версия» экстравагантной обуви носила название «сабатоны». В таких, например, ходил король Германии Максимилиан I.

Башмаки Генриха VIII с «утиными» носами

Изящные, но непрактичные пулены сменили башмаки с широким тупым носком. Правда, такая обувь тоже вряд ли была очень комфортной — из-за чересчур широкого носка (до 30 см и более) ее обладатель был обречен ходить вразвалку. Впрочем, британского короля Генриха VIII, похоже, все устраивало — он был одним из тех, кто ввел моду на ботинки с «утиными» носами.

Туфельки Марии Антуанетты

Обувь одиозной французской королевы иногда можно найти на престижных аукционах. Например, ее розово-зеленые шелковые туфли были проданы в 2012 году. Это не единственные известные башмачки Марии Антуанетты. Туфельки, которые она носила в 1792 году, были всего 5 см в ширину и 21 см в длину (это примерно 33–34-й размер обуви). Ученые усомнились, что ножка королевы могла поместиться в таком крохотном башмачке. И выяснили, что аристократки XVIII века специально надевали обувь меньшего размера и передвигались мелкими шажками, подчеркивая таким образом свой статус.

Ортопедические ботинки лорда Байрона

Крошечный ботинок на фотографии принадлежал знаменитому поэту лорду Байрону. От рождения у него была деформирована правая нога. Длина ботинка — 10 см, Байрон носил его еще ребенком.

Туфли королевы Виктории

AFP / East News

Обувь для женщин в XIX веке часто была очень тесной, а форма носков вынуждала поджимать пальцы при ходьбе. Журналы того времени даже сравнивали туфельки модниц с китайской традицией «лотосовых ножек», когда ступни девочек перематывали, чтобы нога оставалась крошечной. Нежные башмачки, напоминающие современные балетки, были и у британской королевы Виктории. В 2015 году их можно было увидеть на выставке с красноречивым названием «Туфли: Удовольствие и боль», проходившей в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Балетки Наполеона Бонапарта

Балетки были настолько популярны, что даже Наполеон Бонапарт носил подобные туфли. Кстати, предполагают, что у опального императора была обувь 40-го размера.

Ботильоны императрицы Сиси

East News

Пара белых шелковых ботильонов, которые носила австрийская императрица Елизавета, также известная как Сиси, была продана на аукционе во дворце Хофбург в Вене. Ее Величество надевала эту пару всего один раз, и после ее смерти обувь подарили горничной.

Рубиновые башмачки Джуди Гарленд

Один из самых узнаваемых предметов кинореквизита — рубиновые туфельки Джуди Гарленд, которая сыграла Дороти в фильме «Волшебник страны Оз». Точно неизвестно, сколько пар башмачков было создано. По одной версии 5, по другой — 10. Одну пару нашел в подвале студии MGM художник по костюмам и позже продал ее за $ 15 тыс. Другую преподнесли в подарок Леди Гага.

Лодочки Мэрилин Монро

Самая известная в мире блондинка практически всегда появлялась на экране в обуви на каблуках. Даже в легендарной сцене, где ветер задирает подол ее платья. Суперзвезда стояла прямо на канализационной решетке, и ее шпильки не проваливались в мелкие отверстия, как у простых женщин. В жизни Мэрилин тоже предпочитала каблуки. Кстати, размер ее ноги — 38.