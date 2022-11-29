8 цитат великого педагога Марии Монтессори, которые отзовутся в душе у каждого родителя

Мария Монтессори — итальянский врач и всемирно известная создательница собственной педагогической системы, основанной на идее свободного воспитания. Вот несколько цитат Марии, которые тронут каждого родителя вне зависимости от того, как он считает нужным растить свое чадо.

«Детей учит то, что их окружает»

В интернете популярен список «заповедей» Марии Монтессори. В них заключаются основные принципы воспитания детей.

Де­тей учит то, что их окру­жа­ет.Если ре­бен­ка час­то кри­ти­ку­ют — он учит­ся осуж­дать.Если ре­бен­ка час­то хва­лят — он учит­ся оце­ни­вать.Если ре­бен­ку де­мон­ст­ри­ру­ют враж­деб­ность — он учит­ся драть­ся.Если с ре­бен­ком чест­ны — он учит­ся спра­вед­ли­вос­ти.Если ре­бен­ка час­то вы­сме­и­ва­ют — он учит­ся быть роб­ким.Если ре­бе­нок жи­вет с чувст­вом без­опас­нос­ти — он учит­ся ве­рить.Если ре­бен­ка час­то по­зо­рят — он учит­ся чувст­во­вать се­бя ви­но­ва­тым.Если ре­бен­ка час­то одоб­ря­ют — он учит­ся хо­ро­шо к се­бе от­но­сить­ся.Если к ре­бен­ку час­то бы­ва­ют сни­схо­ди­тель­ны — он учит­ся быть тер­пе­ли­вым.Если ре­бен­ка час­то под­бад­ри­ва­ют — он при­о­бре­та­ет уве­рен­ность в се­бе.Если ре­бе­нок жи­вет в ат­мо­сфе­ре друж­бы и чувст­ву­ет се­бя не­об­хо­ди­мым — он учит­ся на­хо­дить в этом ми­ре любовь. Монтессори

Многие из них кажутся простыми и объективными, однако на практике применять эти правила сложно. Мария Монтессори считала, что с ребенком нужно быть честным. Поэтому, когда чадо принесет кляксы вместо рисунка, стоит не хвалить ребенка, а сказать: «Получилось очень ярко» или «Мне нравится, что у тебя получилось. Спасибо, что показал». Также можно использовать подсказки: «Если это пожарная машина, где же шланг и колеса?»

Не стоит кормить ребенка с ложечки до 5 лет

В своей книге «Помоги мне это сделать самому» Монтессори пишет, что мы видим в детях кукол: «Мы их моем и кормим совершенно так же, как если бы это были куклы. Ни на минуту мы не задумываемся над тем, что если ребенок чего-нибудь не делает, то он, очевидно, не знает, как это делать». Важно не требовать от малыша идеально держать ложку, а научить это делать. Тогда после еды не придется отмывать всю кухню и проходившего мимо кота.

Дети не сороки

ASSOCIATED PRESS / East News

«Популярное мнение, будто дети любят все яркое и блестящее, возникло на основе наблюдения за детьми, не получившими правильного воспитания. Они были предоставлены лишь сами себе и своему опыту, основанному на грубых и жестоких правилах внешней среды, не приспособленной для них», — считает Мария.

Разрешайте все, что не мешает другим

«Мы должны подавлять в ребенке все, что оскорбляет или неприятно действует на других или что носит характер грубого или невежливого поступка. Но все остальное должно не только быть дозволяемо, но и стать объектом наблюдения», — считает педагог.

Не заставляйте ребенка все время быть идеальным

ASSOCIATED PRESS / East News

Согласно методу Монтессори, нет необходимости постоянно поддерживать идеальную дисциплину. Важно научить детей сидеть тихо лишь в те моменты, когда без этого не обойтись, например во время урока, в театре или в процессе работы. Дети должны понимать, что вести себя смирно они должны не просто так, а для дела. Тогда адаптироваться к взрослой жизни им будет проще: «Задача воспитателя — следить, чтобы ребенок не смешивал добро с неподвижностью и зло с активностью, чем нередко грешила старая дисциплина. Это потому, что наша цель — дисциплинировать для деятельности, для труда, для добра, а не для неподвижности, для пассивности, для послушания».



Мало просто купить развивающие игрушки и книжки: ими необходимо пользоваться

East News

«Будьте активны в подготовке среды. Проявляйте постоянную тщательную заботу о ней. Показывайте место каждого развивающего материала и правильные способы работы с ними», — учит Монтессори. В интернете есть множество описаний игр, которые каждый родитель может сделать своими руками. Все они помогают развивать логику и мелкую моторику. Однако важно, чтобы в игре были задействованы не только дети, но и мамы с папами. Иначе даже самая яркая и красочная книжка или пирамидка теряет ценность.

Сосредоточьтесь на хорошем

«Не говорите плохо о ребенке ни при нем, ни без него», — учит основательница методики. Подразумевается, что взрослые люди не будут критиковать друзей и близких за их спиной, а тем более в лицо. Однако порой родители забывают, что правило работает и по отношению к детям. Фраза «Какая плохая Маша: не съела кашу» должна исчезнуть из их лексикона. Эта и другие истины находят отклик в сердцах мам и пап. Вот почему методика Монтессори уже много лет популярна во всем мире.

«Вынь сначала бревно из своего глаза, и ты сможешь достать соринку из глаза ребенка»

Родители — самый важный пример для ребенка. Нельзя требовать, чтобы школьник не ругался бранными словами, если их употребляют мама или папа. «Вынь сначала бревно из своего глаза, и ты сможешь достать соринку из глаза ребенка», — один из важных постулатов Марии Монтессори.

Знакомы ли вы с системой Монтессори? Как считаете, эта методика подходит всем детям или есть исключения?

Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News