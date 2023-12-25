Взгляните на анти-топ блюд мира за 2023 год. Там есть и наш любимый холодец — да, мы тоже обалдели

Познавать культуру разных стран лучше всего через еду. Ведь что как не национальные блюда наиболее ярко раскроет местную культуру! Правда, вот одно издание решило пойти от обратного и составить рейтинг худших, а не лучших блюд из разных уголков мира. Мы взяли в статью 30 из них — с чем-то мы точно согласны, с другими пунктами — категорически нет. Но ведь тем интереснее.

21. Фаршированные бараньи почки

20. Запеканка из макарон и говяжьего фарша

14. Пауки во фритюре (камбоджийская закуска)

Бонус: привычный нам холодец занял 66 место в списке

Вот в какой вселенной печеньки, пусть даже со вкусом аниса, хуже жареных пауков? Мы негодуем. Но все относительно, конечно. Камбоджийцы с нами бы наверняка не согласились.

Весь список намного длиннее — если у вас есть немного времени и много любопытства, просмотрите его целиком. А у нас еще и вкусный рейтинг блюд есть — там тоже интересно.