Взгляните на анти-топ блюд мира за 2023 год. Там есть и наш любимый холодец — да, мы тоже обалдели
Познавать культуру разных стран лучше всего через еду. Ведь что как не национальные блюда наиболее ярко раскроет местную культуру! Правда, вот одно издание решило пойти от обратного и составить рейтинг худших, а не лучших блюд из разных уголков мира. Мы взяли в статью 30 из них — с чем-то мы точно согласны, с другими пунктами — категорически нет. Но ведь тем интереснее.
30. Свиные сардельки (Kiełbasa parówkowa)
29. Асторга (десерт из слоеного теста с сиропом)
28. Индигирка (якутский салат из сырой рыбы)
27. Хореш (рагу из говядины или баранины)
26. Лютефиск (норвежская закуска из вымоченной в щелочи белой рыбы)
25. Смалахове (еще одно блюдо из Норвегии: запеченная баранья голова)
24. Дзукотто (итальянский бисквитный десерт со сливочной начинкой)
23. Афанг (нигерийский суп на основе листьев афанга)
22. Лахана чорбасы (турецкий капустный суп)
21. Фаршированные бараньи почки
20. Запеканка из макарон и говяжьего фарша
19. Клубничный суп (zupa truskawkowa)
18. Ойлдаун (национальное блюдо Гренады: овощи, соленое мясо, корнеплоды и зеленые бананы, приготовленные в кокосовом молоке)
17. Пани ка меуза (сицилийский бургер с начинкой из жареных телячьих селезенки и легких)
16. Гомме (сладкая коричневая масса: в Норвегии ее обычно едят как десерт или намазывают на хлеб)
15. Манговый гаспачо (разновидность обычного томатного супа гаспачо, только из манго)
14. Пауки во фритюре (камбоджийская закуска)
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13. Аницини (итальянские печеньки бискотти со вкусом аниса)
12. Эндивий (растение наподобие капусты), запеченный с ветчиной и сыром
11. Чернина (польский суп с добавлением утиной или гусиной крови)
10. Рюнимаккара (финская колбаса с ячменной крупой)
8. Бокадильо де карне де кабальо (испанский сэндвич с кониной)
7. Кальскров (кальцоне с начинкой из бургеров и картошки фри, блюдо, придуманное в Швеции)
6. Чапалеле (чилийский хлеб из муки и картошки)
5. Скландраусис (латвийский пирог из ржаной муки с начинкой из картофеля и моркови)
4. Шведский холодец из телятины, или Kalvsylta
3. Кугель (запеканка из лапши, покрытая сахарной карамелью)
2. Рамен бургер (бургер, где вместо булочек жареная лапша)
1. Хакарл (исландская закуска из вяленого ферментированного акульего мяса)
Бонус: привычный нам холодец занял 66 место в списке
Вот в какой вселенной печеньки, пусть даже со вкусом аниса, хуже жареных пауков? Мы негодуем. Но все относительно, конечно. Камбоджийцы с нами бы наверняка не согласились.
Весь список намного длиннее — если у вас есть немного времени и много любопытства, просмотрите его целиком. А у нас еще и вкусный рейтинг блюд есть — там тоже интересно.
AdMe/Культура/Взгляните на анти-топ блюд мира за 2023 год. Там есть и наш любимый холодец — да, мы тоже обалдели
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