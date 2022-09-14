«Я никогда не...»: 35+ вопросов и правила игры

Существует немало разговорных игр, которые подойдут для любой компании. Обычно у них простые правила, которые легко запомнить с первого раза, а для проведения не требуется дополнительный реквизит. «Я никогда не...» относится именно к таким развлечениям. В эту игру можно пригласить людей любого возраста, с ее помощью можно разнообразить досуг на вечеринке или скрасить долгое путешествие в автомобиле.

Мы в ADME решили напомнить вам о правилах и подготовили более 35 вопросов, которые можно задавать, играя в «Я никогда не...».

Правила игры

Вариант № 1: Все садятся в круг. Перед ними находится какое-то неприятное или странное блюдо (это могут быть кусочки бананов в кетчупе, дольки яблок в майонезе и тому подобное). Первый игрок на один раунд становится водящим и говорит предложение, в начале которого использует фразу «Я никогда не...». Например: «Я никогда не пытался подстричь себе волосы маникюрными ножницами». Каждый участник, который имел такой опыт в своей жизни, должен съесть небольшое количество неприятного блюда. Если никто из участников с таким не сталкивался, то игрок, который придумывал предложение-вопрос, сам съедает порцию «угощения». Благодаря этому правилу участники серьезнее подходят к процессу придумывания предложения, пытаясь поставить других в неловкую ситуацию, что делает игру увлекательнее. Вопросы-предложения можно придумать заранее или скачать готовый список из интернета. Затем следующий игрок по кругу говорит свое предложение, тоже используя конструкцию «Я никогда не...» в начале. И так далее, пока каждый, кто сидит в кругу, не выступит в качестве водящего.

Вариант № 2: Вы играете так, как описано в первом варианте, но перед тем, как съесть «угощение», нужно рассказать участникам, при каких обстоятельствах вы совершили то, что упоминается в предложении водящего. Вариант № 3: В начале игроки садятся друг перед другом (в круг) и вытягивают перед собой руки, растопырив пальцы. На каждый палец приходится по одной «жизни». Далее первый игрок становится водящим и говорит предложение «Я никогда не...» точно так, как в первом варианте. Если участники совершали то, о чем он упоминает, то загибают один палец (то есть теряют одну «жизнь»). Затем предложение-вопрос говорит следующий игрок. Если участник загнул все 10 пальцев, то он выбывает, тем самым заканчивая игру для себя. Побеждает тот, кто продержится дольше всех.

Вариант № 4: Игра «Я никогда не...» существует и в онлайн-формате. Обычно участники заходят на специальный сайт или скачивают приложение, затем по ссылке попадают в общую игровую «комнату» или чат. Компьютер генерирует вопросы-предложения, а игроки отвечают «да» или «нет». Это делает игру более непредсказуемой. Или участники могут быть водящими по очереди, самостоятельно придумывая каждый раз вопрос-предложение (как в прошлых вариантах). Кстати, в подобную игру через видеочат играли главные герои в фильме «Убрать из друзей».

Вариант № 5: Возьмите ручку и лист бумаги — так удобнее записывать очки, присуждаемые игрокам. В начале все участники садятся в круг. Первый из них выбирает вопрос-утверждение из списка и читает его вслух. Например: «Я никогда не пел в расческу, кривляясь перед зеркалом, пока никто не видит». Остальным участникам нужно отгадать, правда ли это случалось с первым игроком, или нет. Соответственно, каждый выбирает один из двух вариантов: «да» или «нет», называя вслух. Затем первый игрок раскрывает правду, сообщая, случалось ли с ним такое на самом деле. Те игроки, которые отгадали верный ответ, получают по одному очку. Теперь начинается второй раунд и второй по очереди игрок выбирает вопрос из списка, а участники пытаются отгадать верный ответ. Это чем-то напоминает игру «Правда или действие». Побеждает тот, кто наберет наибольшее количество очков по итогу игры.

В чем цель игры

«Я никогда не...» относится к разговорным играм. Призовые очки и выбор победителей не так важны, как возможность чуть больше узнать о других, задавая им разные типы вопросов. Благодаря этому можно познакомиться поближе с новичком в вашей компании. Поэтому предложения-вопросы в этой (и других подобных играх) могут быть любыми: личными, провокационными, смешными, глупыми — на ваш выбор. Но никто не мешает вам «изобрести» эту игру, подстроив правила или изменив их под себя.

Предложения-вопросы для игры с детьми

Я никогда не ел снег.

Я никогда не играл в видеоигры целый день или целую ночь.

Я никогда не притворялся больным, чтобы не идти куда-то.

Я никогда не портил воздух на публике.

Я никогда не мечтал иметь какую-то суперспособность.

Я никогда не обходился без душа или ванны дольше 3 дней.

Я никогда не видел привидений.

Я никогда не встречал знаменитость.

Я никогда не обманывал своего лучшего друга.

Я никогда не списывал на контрольной.

Я никогда не делал то, что мне запретили родители.

Я никогда не ломал что-то, о чем потом жалел.

Я никогда не пытался залезть в чужой телефон без спроса.

Я никогда не находил деньги или что-то ценное на улице.

Я никогда тайно не влюблялся в кого-то.

Я ни разу не соврал за эту игру.

Предложения-вопросы для игры со взрослыми

Я никогда не опаздывал на самолет.

Я никогда не делал татуировку или пирсинг.

Я никогда не помогал незнакомцу просто так.

Я никогда не выигрывал приз в каком-то конкурсе или деньги в лотерею.

Я никогда не знакомился с кем-то на улице.

Я никогда не переживал отравление, наевшись вредной еды.

Я никогда не жалел о том, что открыто сказал кому-то то, что думаю.

Я никогда не работал с человеком, которого терпеть не могу.

Я никогда не получал подарок, от которого хотелось поскорее избавиться.

Я никогда не встречался с двумя людьми одновременно.

Я никогда не жалел о том, что мог обмануть кого-то, но вместо этого сказал правду.

Я никогда не путешествовал автостопом.

Я никогда не жалел о том, что расстался с кем-то.

Я никогда не видел во сне то, что потом случалось на самом деле.

Я никогда не встречал двойников людей, которых знаю.

Я никогда не был жертвой пранка.

Я никогда не получал деньги за то, что дурачился или играл во что-то.

Я никогда не отправлял сообщение, а потом жалел, что нет кнопки «отменить отправку».

Я никогда не пытался понравиться кому-то, чтобы получить желаемое.

Я никогда не попадал в неловкую ситуацию на работе.

Я никогда не изменял любимому человеку.