10 очень странных явлений, у которых на самом деле есть простое объяснение
Наверняка каждому из нас приходилось оказываться в такой необычной ситуации, что мы могли только хлопать глазами от удивления. Но благодаря этим случаям в нас просыпалось любопытство и желание узнать окружающий мир получше, ведь в нем еще так много странных и неожиданных вещей, о которых мы понятия не имеем.
1. Ферромагнитные частицы на мобильном телефоне
«Я положил телефон на песок на пляже. И вот что произошло, потому что в песке много ферромагнитных частиц».
2. Запуск ракеты Falcon 9, вид из Пуэрто-Рико
Этот летающий объект, похожий на НЛО, на самом деле ракета-носитель тяжелого класса Falcon 9 американской компании SpaceX.
3. Лошадь на 2-м этаже
На первый взгляд может показаться, что на 2-м этаже дома стоит лошадь. Но, приглядевшись, можно заметить, что это не лошадь, а напольная лампа вот такой необычной формы.
4. Седые волосы в выхлопной трубе автомобиля
Это не чьи-то седые волосы застряли в выхлопной трубе, а керамическое волокно, которым набивают глушитель. И когда срок работы глушителя подходит к концу или он вот-вот сломается, это волокно может показаться из трубы.
5. Странный брат Микки-Мауса
Кажется, что этот Микки-Маус появился прямо из какого-то фильма ужасов. На самом деле у этого костюма просто вырезаны глаза, чтобы человек внутри мог видеть.
6. Лед, похожий на перья
На самом деле это иней, который образуется на объектах с подветренной стороны или на самолетах, которые летят из теплых воздушных слоев в холодные. Эта форма инея, похожая на перья, состоит из столбчатых ледяных кристаллов. Они могут расти под разными углами, создавая утонченный витиеватый узор.
7. Птица разложила шишки и уселась между ними
Это не шишки. Птица собрала плоды магнолии, чтобы расколоть их на земле и съесть семена. Эти плоды легко перепутать с шишками, потому что внешне они очень похожи.
8. Шоколадки под замком
Очень часто дорогие товары в супермаркетах помещаются в специальные пластиковые боксы, чтобы предотвратить их кражу. Однако чаще всего крадут шоколад и орешки, поэтому персонал вынужден идти на такие крайние меры.
9. «У меня и моего сына одинаковые двойные родинки на руке»
Вероятнее всего, одинаковые родинки у отца и сына появились случайно, и здесь нет никакой закономерности. Но, по некоторым данным, родинки определенного типа могут передаваться по наследству.
10. «Убирала в доме у одной семьи и обнаружила гриб, который рос прямо из покрывала»
Такая фотография может показаться выдумкой, но это произошло на самом деле. Влажные полотенца или покрывала становятся отличной средой для роста плесени или грибов. Так что старайтесь не оставлять вещи мокрыми надолго.