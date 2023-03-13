10 очень странных явлений, у которых на самом деле есть простое объяснение

Наверняка каждому из нас приходилось оказываться в такой необычной ситуации, что мы могли только хлопать глазами от удивления. Но благодаря этим случаям в нас просыпалось любопытство и желание узнать окружающий мир получше, ведь в нем еще так много странных и неожиданных вещей, о которых мы понятия не имеем.

1. Ферромагнитные частицы на мобильном телефоне

«Я положил телефон на песок на пляже. И вот что произошло, потому что в песке много ферромагнитных частиц».

2. Запуск ракеты Falcon 9, вид из Пуэрто-Рико

Этот летающий объект, похожий на НЛО, на самом деле ракета-носитель тяжелого класса Falcon 9 американской компании SpaceX.

3. Лошадь на 2-м этаже

На первый взгляд может показаться, что на 2-м этаже дома стоит лошадь. Но, приглядевшись, можно заметить, что это не лошадь, а напольная лампа вот такой необычной формы.

4. Седые волосы в выхлопной трубе автомобиля

Это не чьи-то седые волосы застряли в выхлопной трубе, а керамическое волокно, которым набивают глушитель. И когда срок работы глушителя подходит к концу или он вот-вот сломается, это волокно может показаться из трубы.

5. Странный брат Микки-Мауса

Кажется, что этот Микки-Маус появился прямо из какого-то фильма ужасов. На самом деле у этого костюма просто вырезаны глаза, чтобы человек внутри мог видеть.

6. Лед, похожий на перья

На самом деле это иней, который образуется на объектах с подветренной стороны или на самолетах, которые летят из теплых воздушных слоев в холодные. Эта форма инея, похожая на перья, состоит из столбчатых ледяных кристаллов. Они могут расти под разными углами, создавая утонченный витиеватый узор.

7. Птица разложила шишки и уселась между ними

Это не шишки. Птица собрала плоды магнолии, чтобы расколоть их на земле и съесть семена. Эти плоды легко перепутать с шишками, потому что внешне они очень похожи.

8. Шоколадки под замком

Очень часто дорогие товары в супермаркетах помещаются в специальные пластиковые боксы, чтобы предотвратить их кражу. Однако чаще всего крадут шоколад и орешки, поэтому персонал вынужден идти на такие крайние меры.

9. «У меня и моего сына одинаковые двойные родинки на руке»

Вероятнее всего, одинаковые родинки у отца и сына появились случайно, и здесь нет никакой закономерности. Но, по некоторым данным, родинки определенного типа могут передаваться по наследству.

10. «Убирала в доме у одной семьи и обнаружила гриб, который рос прямо из покрывала»