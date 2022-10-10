12 трендовых идей осеннего маникюра, которые хочется срочно показать своему мастеру со словами «Сделай вот так»
Тренды в мире моды меняются так стремительно, что уследить за ними непросто. Но хорошо выглядеть нам хочется всегда. В искусстве маникюра, разумеется, тоже есть свои тенденции, зависящие от разных факторов. Например, от времени года. На дворе осень, а это значит, что пора чуть-чуть разбавить яркие летние краски на ногтях чем-нибудь неординарным. Признаемся, что во время написания этой статьи нам захотелось воплотить пару трендовых идей.
1. Нюд + металлик
Идеальный вариант для девушек, уставших от простых нюдовых оттенков, но еще не готовых резко перейти с классики на что-то экстраординарное. Лаки телесных тонов заиграют новыми красками, если добавить к ним каплю блестящего металлика. Можно выделить лунку у ногтевого ложа или кончики.
2. Ногти «Хейли Бибер»
- Выходила замуж меньше месяца назад и сама сделала маникюр. © CS1466 / Reddit
За введение этого тренда в моду стоит сказать спасибо модели Хейли Бибер: именно благодаря ее любви к поблескивающему, будто глазированному покрытию ногтей такой маникюр стал популярен. Цвет лака может быть не только кремовым или шоколадным, как у Хейли, но и лавандовым, голубым, белым. Так что не стоит бояться экспериментов.
3. Текстурная поверхность
«В последнее время просто одержима этими текстурными ногтями».
Такой маникюр обрел популярность еще летом этого года, а осенью останется в моде. С помощью геля можно не только сделать идеально ровную поверхность, но и нанести текстурный узор, поэкспериментировать и проявить фантазию.
4. Омбре с помощью аэрографа
- Попробовала применить аэрограф на натуральных ногтях. Техника потрясающая! © cimu00 / Reddit
- Ничего особенного, просто люблю фиолетовый и решила сделать омбре. Получился нюд с фиолетовыми кончиками. © reeneebob / Reddit
Омбре опять становится популярным в дизайне ногтей. С помощью аэрографа можно самостоятельно сделать идеальные переходы цвета. И этой осенью такой маникюр в моде.
5. Ногти-желе
Иногда такие ногти еще называют «стеклянными». Нужно нарастить ногти с помощью прозрачного геля или типсов и покрыть их неплотным слоем лака. Ногтевые пластины так и должны остаться прозрачными, как будто сделаны из желе.
6. Яркий красный цвет
- Стильные, дерзкие красные ногти. © S**y_Banker_Lady / Reddit
- Или матовый красный. © MathematicianPast170 / Reddit
Вечная, нестареющая классика, которая идет всем дамам без исключения и идеально выглядит как на длинных, так и на коротких ногтях. Осенью яркие оттенки красного всегда кстати.
7. Необычный френч
- Увидела в бабушкином саду розы с красными кончиками лепестков и вдохновилась. © SecretCaramelTea / Reddit
- Новые «детки» — френч с блестящими кончиками. © Kotykmurkotyk / Reddit
Френч долгие годы остается любимым вариантом маникюра у многих девушек. Но мода не стоит на месте, и классический вариант с белыми кончиками ногтей кому-то наскучил. Вот и появились нестандартные вариации, например с цветными или блестящими краешками.
8. Прозрачный шиммер
«Стеклянные ноготки».
Принцип тот же, что и с ногтями-желе: они должны остаться прозрачными. Поэтому для создания такого дизайна понадобятся гель или типсы, которые неплотно покрывают лаком в 1–2 слоя. Только сам лак должен быть сияющим.
9. Абстрактные узоры
- Что думаете? Мастер маникюра сказала, что у меня маленькие ногтевые пластины и абстракция мне не пойдет. Но если я хочу, то она сделает. © thecatyou / Reddit
- Из серии «просто держу свою кружку». © tarooroo / Reddit
Необязательно красить ногти одним цветом, можно добавить линий разных оттенков, прямых или волнистых. Подобный дизайн легко создать, посмотрев работы художников-абстракционистов.
10. Узор из цветов
- Вот розовый с цветочками. © minnimamma19 / Reddit
- И осенние цветы. © doomsdayllama / Reddit
Чтобы сделать осенний маникюр, можно выбрать темный тон лака в качестве основы и нарисовать на нем контрастные цветы. И наоборот тоже можно: черные цветы на нежном фоне добавят немного дерзости в женственный дизайн.
11. Фольга на ногтях
- Цветная фольга на черную базу... Боже мой, я в восторге! © bruheverynametaken / Reddit
- Золотая фольга на синем фоне. © Matschprinzessin / Reddit
Использование золотой, серебряной или цветной фольги — отличный способ добавить небольшой акцент в однотонный маникюр. Можно сочетать ее с любым трендовым осенним оттенком.
12. Мультиколор
- Мультиколор с матовым покрытием и глиттером. © SCaRi1923 / Reddit
- Впервые сделала такой осенний мультиколор. Советы будут? © MountainPerformer210 / Reddit
Если нравятся сразу несколько осенних оттенков и никак не получается выбрать один, можно накрасить ногти сразу всеми. Выберите цвета, гармонично сочетающиеся между собой. Среди них могут быть бежевый, шоколадный, оранжевый, темно-зеленый или черный.
А вы следуете маникюрным трендам или просто раз за разом выбираете привычный вам стиль?