12 трендовых идей осеннего маникюра, которые хочется срочно показать своему мастеру со словами «Сделай вот так»

Тренды в мире моды меняются так стремительно, что уследить за ними непросто. Но хорошо выглядеть нам хочется всегда. В искусстве маникюра, разумеется, тоже есть свои тенденции, зависящие от разных факторов. Например, от времени года. На дворе осень, а это значит, что пора чуть-чуть разбавить яркие летние краски на ногтях чем-нибудь неординарным. Признаемся, что во время написания этой статьи нам захотелось воплотить пару трендовых идей.

1. Нюд + металлик

Идеальный вариант для девушек, уставших от простых нюдовых оттенков, но еще не готовых резко перейти с классики на что-то экстраординарное. Лаки телесных тонов заиграют новыми красками, если добавить к ним каплю блестящего металлика. Можно выделить лунку у ногтевого ложа или кончики.

2. Ногти «Хейли Бибер»

Выходила замуж меньше месяца назад и сама сделала маникюр. © CS1466 / Reddit

За введение этого тренда в моду стоит сказать спасибо модели Хейли Бибер: именно благодаря ее любви к поблескивающему, будто глазированному покрытию ногтей такой маникюр стал популярен. Цвет лака может быть не только кремовым или шоколадным, как у Хейли, но и лавандовым, голубым, белым. Так что не стоит бояться экспериментов.

3. Текстурная поверхность

«В последнее время просто одержима этими текстурными ногтями».

Такой маникюр обрел популярность еще летом этого года, а осенью останется в моде. С помощью геля можно не только сделать идеально ровную поверхность, но и нанести текстурный узор, поэкспериментировать и проявить фантазию.

4. Омбре с помощью аэрографа

Попробовала применить аэрограф на натуральных ногтях. Техника потрясающая! © cimu00 / Reddit

Ничего особенного, просто люблю фиолетовый и решила сделать омбре. Получился нюд с фиолетовыми кончиками. © reeneebob / Reddit

Омбре опять становится популярным в дизайне ногтей. С помощью аэрографа можно самостоятельно сделать идеальные переходы цвета. И этой осенью такой маникюр в моде.

5. Ногти-желе

Иногда такие ногти еще называют «стеклянными». Нужно нарастить ногти с помощью прозрачного геля или типсов и покрыть их неплотным слоем лака. Ногтевые пластины так и должны остаться прозрачными, как будто сделаны из желе.

6. Яркий красный цвет

Вечная, нестареющая классика, которая идет всем дамам без исключения и идеально выглядит как на длинных, так и на коротких ногтях. Осенью яркие оттенки красного всегда кстати.

7. Необычный френч

Увидела в бабушкином саду розы с красными кончиками лепестков и вдохновилась. © SecretCaramelTea / Reddit

Новые «детки» — френч с блестящими кончиками. © Kotykmurkotyk / Reddit

Френч долгие годы остается любимым вариантом маникюра у многих девушек. Но мода не стоит на месте, и классический вариант с белыми кончиками ногтей кому-то наскучил. Вот и появились нестандартные вариации, например с цветными или блестящими краешками.

8. Прозрачный шиммер

«Стеклянные ноготки».

Принцип тот же, что и с ногтями-желе: они должны остаться прозрачными. Поэтому для создания такого дизайна понадобятся гель или типсы, которые неплотно покрывают лаком в 1–2 слоя. Только сам лак должен быть сияющим.

9. Абстрактные узоры

Что думаете? Мастер маникюра сказала, что у меня маленькие ногтевые пластины и абстракция мне не пойдет. Но если я хочу, то она сделает. © thecatyou / Reddit

Из серии «просто держу свою кружку». © tarooroo / Reddit

Необязательно красить ногти одним цветом, можно добавить линий разных оттенков, прямых или волнистых. Подобный дизайн легко создать, посмотрев работы художников-абстракционистов.

10. Узор из цветов

Чтобы сделать осенний маникюр, можно выбрать темный тон лака в качестве основы и нарисовать на нем контрастные цветы. И наоборот тоже можно: черные цветы на нежном фоне добавят немного дерзости в женственный дизайн.

11. Фольга на ногтях

Цветная фольга на черную базу... Боже мой, я в восторге! © bruheverynametaken / Reddit

Золотая фольга на синем фоне. © Matschprinzessin / Reddit

Использование золотой, серебряной или цветной фольги — отличный способ добавить небольшой акцент в однотонный маникюр. Можно сочетать ее с любым трендовым осенним оттенком.

12. Мультиколор

Если нравятся сразу несколько осенних оттенков и никак не получается выбрать один, можно накрасить ногти сразу всеми. Выберите цвета, гармонично сочетающиеся между собой. Среди них могут быть бежевый, шоколадный, оранжевый, темно-зеленый или черный.