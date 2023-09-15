12 полезных вещей, с которыми любое путешествие пройдет как по маслу

Перед любым путешествием непременно наступает волнующий момент, когда необходимо собрать чемодан в дорогу. Так как мы привыкли к комфорту, хочется взять с собой как можно больше вещей, но в то же время желательно, чтобы все это занимало как можно меньше места. Оказывается, в интернете можно найти товары, способные упростить жизнь.

Электронная книга

Вместо бумажной книжки лучше взять электронную. Некоторые маршруты пролегают в горных регионах и изобилуют туннелями. В таких условиях читать обычные печатные издания будет сложно. Кроме того, в некоторых вагонах с наступлением сумерек отключают верхний свет, а персональные лампочки не работают. В таком случае электронная книжка тоже будет удобнее. Рассчитывать на работающие розетки в вагоне не стоит. Так что лучше захватить с собой внешний аккумулятор для зарядки устройств.

Обыкновенные беруши

Чтобы нормально выспаться в поезде, можно воспользоваться несколькими трюками. В первую очередь стоит подобрать подходящую одежду, достаточно удобную и свободную. Теплые шерстяные носки тоже помогут почувствовать себя комфортно. Перед сном стоит заранее отключить все гаджеты — голубое свечение экрана стимулирует работу мозга и мешает расслабиться. Поезд — довольно шумное место, так что лучше взять с собой наушники или беруши. Если купить билеты в спальный вагон не получилось и приходится довольствоваться сидячими местами, то лучше забронировать кресло у окна. Другой вариант — это высокая подушка или рюкзак, на который можно облокотиться и положить голову. Некоторые путешественники считают эту конструкцию удобнее, чем анатомические подушки, обхватывающие шею.

Упаковка-дозатор для мусорных мешков

Каждый владелец собаки знает, что необходимо убирать за своим питомцем во время прогулки. Проще всего это делать при помощи одноразовых мешочков для мусора, но их же нужно где-то хранить. Отличным решением будет упаковка с дозатором, которую точно стоит взять с собой в путешествие, ведь места она занимает очень мало. Если закрепить ее на шлейке, то она всегда будет под рукой.

Специальные трусики для критических дней

Практически каждая женщина знает, какие трудности порой приходится испытывать в дороге во время месячных. Хорошо, если вы отправились в путешествие на поезде или самолете и есть возможность в любое время сходить в туалет. Гораздо сложнее, если непредвиденные обстоятельства застали во время поездки на машине — придется искать место для остановки, что не всегда удобно. Для таких случаев придумали специальные трусики, которые стоит надеть в дорогу, чтобы не бояться, что организм застанет вас врасплох.

Сумка-мешок для мусора

Тем, кто часто путешествует на автомобиле, знакома ситуация, когда все кармашки в дверях или на сиденьях забиваются мусором: пакетами, обертками, салфетками. Если дорога выйдет долгая, то к концу пути из машины можно вытащить целую гору мусора, особенно если с вами едут дети. Для таких случаев отлично подойдет компактный мешок для мусора, который удобно крепится за подголовник сиденья. Из такого «пакета» точно ничего не выскочит и не рассыплется, а салон останется чистым на протяжении всей дороги.

Сумка-слинг для малыша

Отправляясь в путешествие с маленьким ребенком, важно помнить не только о мобильности, но и об удобстве. Коляску не всегда удобно брать с собой, например на песчаный пляж или прогулку по лесу. Универсальная сумка-слинг обеспечивает комфортную фиксацию и перенос малыша и имеет эргономичную форму и удобные карманы.

Одноразовые сиденья на унитаз

Все мы привыкли к комфорту и чистоте, и при посещении общественного туалета в придорожном кафе, на вокзале или же в поезде возникает объяснимая брезгливость. Ведь мы не знаем, какую санитарную обработку проводили в уборной и делали ли ее вообще. Одноразовые сиденья для унитаза полностью решают эту проблему. Они надеваются на ободок и служат отличной защитой. Компактные, легкие, их всегда можно взять с собой в дорогу, а после использования просто утилизировать. Действительно хороший вариант.

Упаковка листового мыла

Зачастую на заправочных станциях или в небольших придорожных забегаловках в уборной есть раковина, но нет ни жидкого, ни твердого мыла. Чтобы быть готовым к таким случаям, было бы неплохо взять с собой упаковку листового мыла. Коробочка занимает очень мало места, а в дороге может оказаться просто незаменимой.

Женский мобильный писсуар

Практически каждая женщина знает, как порой бывает неудобно где-нибудь на пикнике «посещать туалет». Особенно если кругом высокая трава и тем более если она мокрая от утренней росы. Специальное силиконовое приспособление избавляет от подобного рода проблем. Отличное приспособление для посещения туалета.

Компактная расческа с зеркальцем

В путешествиях очень важна компактность вещей, поэтому расчески в привычном формате с ручкой могут занимать лишнее место из-за своих размеров. В массмаркет-магазинах можно приобрести компактную расческу, выполненную в одном корпусе с зеркальцем. Возможно, вечернюю прическу с таким приспособлением сделать не получится, но взять в дорогу или небольшое пешее путешествие — отличный вариант.

Детский столик в машину

Большинство семей с маленькими детьми отлично знают, что путешествие на машине может стать настоящим испытанием на стрессоустойчивость, особенно если малыш очень активный. Разбросанные игрушки и пролитые жидкости — это нормальное явление. Водонепроницаемый детский столик может стать настоящим спасением. Высокие бортики не позволят игрушкам скатываться за пределы стола, а в кармашки по периметру удобно складывать игрушки, карандаши или просто салфетки.

Чехол для спонжа

Отправляясь в отпуск, следует навести порядок в косметичке и сумочке. Но когда дело доходит до макияжного спонжа, то возникают вопросы о его хранении. Одни просто кладут его в пластиковый пакет, другие хранят как есть, отчего содержимое косметички имеет непрезентабельный вид. Чтобы сохранить косметичку в чистоте, можно взять в дорогу специальный мягкий чехол для спонжа. Он легко моется в обычной воде с мылом и занимает совсем мало места.