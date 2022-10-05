12 популярных в обществе вещей, которые многие люди вообще не считают крутыми

Не зря говорят: «Сколько людей — столько мнений». Это касается чуть ли не каждого аспекта нашей жизни. Часто мы склонны придерживаться точки зрения большинства, но бывают и довольно спорные вопросы. Например, кто-то считает, что зубы должны быть идеально белыми, а кому-то такая безупречность кажется просто неестественной. Таких примеров можно найти немало. Мы вот насчитали как минимум 12.

Огромные накладные ресницы

Активно обсуждаемым предметом стали накладные ресницы. Пользователи сети говорят, что из-за них девушки похожи на кукол Bratz в натуральную величину. При этом добавляют, что накладные ресницы могут выглядеть красиво и естественно, но не в том случае, когда они похожи на пауков. Да и вообще, нередко мастера перебарщивают и становится очевидно, что ресницы у дамы не свои. Буквально пару дней назад я видел женщину, которая прогуливалась по району с коляской. Я сидел в машине и глазел на ее огромные ресницы, которые, казалось, были чуть ли не метр в длину. Стало интересно, что же сподвигло ее на такие ухищрения для простой прогулки по району. © griffinicky / Reddit

Слишком длинные накладные ногти

Существует столько видов маникюра, что все и не перечесть. Но многие пользователи обращают внимание именно на накладные ногти. Они считают, что те выглядят как минимум странно, да еще и усложняют жизнь. Некоторые говорят, что руки с такими ногтями смотрятся неестественно. У моей подруги ногти такие длинные, что она даже не может рассчитаться своей банковской карточкой в автомате для парковки. © koalandi / Reddit

Неестественно белые зубы

Некоторые люди очень требовательно относятся к уходу за зубами и, помимо профилактики и лечения, идут на дополнительные процедуры. Например, на отбеливание. И вот здесь важно не переборщить с идеальностью и не сделать свою улыбку неестественно белой. Ведь от природы таких ослепляюще-белых зубов не бывает. Видел рекламу какого-то продукта для отбеливания зубов. Там женщина строила разочарованное лицо перед зеркалом, рассматривая свои и без того белые зубы. В сцене «после» ее зубы были настолько абсурдно ярко-белыми, что скорее сбивали с толку. © gojistomp / Reddit

Работаю стоматологом. Перед процедурой я показываю своим пациентам шкалу оттенков и они выбирают самый белый. Я объясняю, что он не рекомендуется, потому что выглядит неестественно, что мы обычно подбираем оттенок под тон кожи. Но люди говорят, мол, я много плачу и хочу получить самую белую улыбку. © mahitheblob / Reddit

Куча фильтров и масок на фото и видео в соцсетях

Мы давно привыкли к тому, что в соцсетях, особенно специализирующихся на фото- и видеоконтенте, многие пользователи редактируют свои изображения. Кто-то просто меняет яркость, а кто-то активно накладывает фильтры. Есть люди, которым это нравится, но есть и те, кто от этого явно не в восторге. Одни недоумевают, зачем накладывать маски на фотографии маленьких детей. Другие не понимают девушек, которые используют фильтры, меняющие их до неузнаваемости. Моя родственница отказывается делать семейные фотографии, если мы их потом не «улучшим». Селфи, которые она публикует, отредактированы до такой степени, что она больше похожа на мультяшку, чем на реального человека. Некоторые люди просто не могут принять свое старение. © Mizar97 / Reddit

Бренды напоказ

Брендовые товары — удовольствие не из дешевых. Многие считают, что наличие таких вещей в гардеробе — это показатель статуса. Кому-то это нравится, а кто-то считает, что кичиться «фирмой» глупо. Я понимаю, у кого-то есть деньги, чтобы покупать «хорошие» вещи, но мне кажется, что таким людям просто нравится тратить их впустую. Когда я вижу футболку за $ 300, думаю, что человек богат, но с деньгами обращаться не умеет. © Searrowsmith / Reddit

Ирония в том, что реально богатые люди не любят хвастаться своим достатком, их одежда не бросается в глаза. Дорогие брендовые шмотки рассчитаны на небогатых людей, которые хотят кичиться достатком, которого у них нет. © twisted7ogic / Reddit

Перебор с автозагаром

Многие любят понежиться под лучами солнышка на пляже, где загар сам собой «прилипает». Но есть те, кому нравится загорать в солярии или наносить специальные средства. Здесь и начинаются разногласия. Некоторые считают, что натуральный цвет кожи куда красивее, чем искусственный суперзагар. Есть мнение, что он вообще выглядит отталкивающим. Был на пляже. Там увидел женщину с настолько неестественно загоревшей коричневой кожей, что белки ее глаз аж сверкали. © joeyGibson / Reddit

Выпирающая самоуверенность

Нет ничего плохого в том, чтобы быть уверенным в себе. Однако порой эта черта становится чересчур заметной и лишь отталкивает окружающих. Есть большая разница между нормальной самооценкой и той зашкаливающей уверенностью в себе, которую некоторые люди считают нормой. © anotherorphan / Reddit

Иногда самоуверенность переходит в нарциссизм. Я часто наблюдаю это у молодых женщин, которые таким образом завуалированно ищут возможность делать все, что им хочется. На самом деле это просто дерзость, смешанная с ощущением недостатка внимания. Скромность — такое недооцененное достоинство. © follow_illumination / Reddit

Вездесущая мужская прическа «брокколи»

Наверняка у всех есть на примете стрижки, которые им нравятся, и те, делать которые никому не посоветовали бы. Вот у некоторых пользователей сети в черном списке оказалась мужская прическа «брокколи». Они считают, что слишком много молодых парней выбирают ее, и даже в шутку спрашивают: «А что, у всего нового поколения такие кудрявые волосы?» Я рассказала племянникам, что у меня когда-то была такая завивка. Они не поверили, потому что, мол, сейчас такую прическу делают только мужчины. © GolumsFancyHat / Reddit

Залипание в соцсетях

Современный мир сложно представить без интернета, а многие люди чуть ли не целые дни проводят в соцсетях. Но некоторых постоянное использование интернет-площадок, как и наличие всевозможных подписок, лишь отталкивает. Другие не столь категоричны и считают, что если кто-то пользуется Всемирной паутиной, чтобы следить за новостями и другим медийным контентом, то в этом нет ничего плохого. А вот тех, кто сидит в соцсетях, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания, они не понимают.

Перекачанные мускулы

Конечно, вкусы у всех разные. Это утверждение относится и к фигуре. Но многие люди отмечают, что их отталкивают слишком накачанные мышцы у мужчин. При этом добавляют, что женщин это тоже касается, если речь идет о непропорциональном увеличении отдельных частей тела.

Раздутые губы

Споры о том, стоит ли улучшать свой внешний вид с помощью искусственных манипуляций, все не утихают. Многим не нравятся увеличенные с помощью инъекций губы, а кому-то и другие части тела, которые после процедуры выглядят так, словно человека покусали пчелы. Кто-то считает, что слишком пухлые губы старят молодых женщин или что люди просто гонятся за стандартами красоты, считая себя неидеальными. Я знаю очень красивую девушку, которая увеличила себе губы. Она превратилась из совершенно потрясающей в совершенно нелепую всего за одну ночь. Некоторые люди в упор не замечают своей естественной красоты. © loobricated / Reddit

Идеальное тело

Наверняка многие задумывались о том, чтобы сделать свою фигуру соответствующей современным стандартам красоты. Но один пользователь сети задался вопросом, а стоит ли оно того. По его словам, некоторые просто не понимают, сколько усилий нужно приложить, чтобы тело стало идеальным. И люди идут на различные ухищрения, от употребления стероидов до хирургических вмешательств, которые могут привести к неприятным последствиям и даже испортить фигуру.