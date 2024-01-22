13 крутых бородачей и усачей, которые лихо меняют имидж и в ус не дуют

Бородой мужчину не испортишь, это уж точно. Но пока одни мужчины свою бороду лишь растят, холят и лелеют, другие легко меняют ее внешний вид: стригут, отращивают усы или вообще с растительностью расстаются. Мы собрали фото красавчиков, в чьей жизни так или иначе есть борода. А в конце статьи у нас есть бонус: некоторые мужчины бороду не бреют, но этого очень хотят их домашние.

«Решил сменить имидж после расставания с девушкой»

Я не удивлен, что вы расстались, твоя прическа была похожа на вертикальную зубную щетку. © varg_sant / Reddit

«Растил 4 месяца, но потом сбрил»

«Оставить бороду или убрать?»

«Бородеть или не бородеть, вот в чем вопрос?»

«Как лучше, с усами или гладко выбритым?»

Ну смотри, с усами ты такой молодой папаша, а без них — старший братюня из колледжа. © ThenGur3360 / Reddit

«Жена говорит, я посвежел. Мне и длинная борода нравилась, но я был готов к переменам»

«Стоит ли мне носить бороду, или я слишком молод для этого?»

Отличная у тебя борода, если хочешь выглядеть лет на 10-20 старше. Если нет, сбрей ее. © Dizzy-milu-8607 / Reddit

«Борода или щетина?»

Не вздумай прятать такую линию подбородка, мужик! © fishesar / Reddit

«Последние несколько лет экспериментирую со стилем»

«Какое сочетание лучше? Мне кажется, с усами я похож на французского кондитера»

«А это я побрился к лету»

«Эх, прощай, зимняя борода, привет, ежегодная стрижка»

«Мои бородатые братья... Я совершил ужасную ошибку»

Бонус: «Мама только что сказала мне побриться»

Слушайте, мои сыновья тоже бородатые, и они хорошо выглядят, но не так круто, как вы. © Im-a-detectorist / Reddit