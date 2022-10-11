15+ человек, которые красочно проиллюстрировали халтурную работу

У людей, которые трудятся на совесть, редко бывают осечки — они скрупулезно во всем разбираются и стараются продумывать каждый свой шаг. Но есть и те, кто совершенно не переживает за результат и торопится поскорее от всего отделаться. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые точно знают, что бывает, когда люди не очень-то заморачиваются с работой и норовят схалтурить. А в бонусе расскажем о том, как некоторые хитренькие мастера обеспечивают себя заказами.

«От предыдущего хозяина остался какой-никакой ремонт. На кухне жду, когда закипит чайник, чувствую запах горелого пластика, оборачиваюсь, а там из розетки черный дым валит»

«Разобрал розетку и обнаружил, что концы провода в ней почернели и сама розетка немного оплавилась. Яркий пример пословицы „Не умеешь — не берись“».

Разметили парковочные места

"Когда дружбан из гаражей пообещал покрасить твою тачку "Как себе"⁠"

«Я не знаю, может быть, эта стена что-то замышляет⁠⁠»

Попробуй включить его

«Я начинаю думать, что это было сделано намеренно»

И так сойдет

Меткий кровельщик⁠⁠⁠⁠

«Установили стиральную машину и сушилку, и дверца сушилки теперь не может полностью открыться»

«Облагородили у нас в микрорайоне прудик, поставили у пляжа новые раздевалки капитальные — со шпингалетами наружу»

«Установили дозатор для мыла так, что рычаг теперь полностью не нажимается из-за поручня»

Покрасили дорогу, а за одно и ботинок

«Установил ванну»

«Так кондиционер установили в моем новом доме»

Кажется, тут что-то явно пошло не так

Надпись на коробке: «Арбузы».

Крупная автомагистраль между штатами

«Мой знакомый построил себе новую баню из сосновых бревен, а через 5 лет его баня сгнила. Потому что при заливке фундамента он забыл сделать продухи. Это повлияло на вентиляцию под полом⁠⁠»

«А еще он обернул нижнее бревно рубероидом, наверное, хотел сделать как лучше, а получилось наоборот. Под этот рубероид сверху попала влага и сделала свое дело».

Бонус

Побежала пластиковая труба, приходят мастера и давай возмущаться: «Какой кошмар, тут грыжа, тут шов потек». Начали все чинить, менять. Рассказываю маме, показываю фотографии. Она улыбается и говорит, что это тот же мастер и делал 7 лет назад. © LitteleDoctor / Pikabu

