15+ человек, которые красочно проиллюстрировали халтурную работу
У людей, которые трудятся на совесть, редко бывают осечки — они скрупулезно во всем разбираются и стараются продумывать каждый свой шаг. Но есть и те, кто совершенно не переживает за результат и торопится поскорее от всего отделаться. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые точно знают, что бывает, когда люди не очень-то заморачиваются с работой и норовят схалтурить. А в бонусе расскажем о том, как некоторые хитренькие мастера обеспечивают себя заказами.
«От предыдущего хозяина остался какой-никакой ремонт. На кухне жду, когда закипит чайник, чувствую запах горелого пластика, оборачиваюсь, а там из розетки черный дым валит»
«Разобрал розетку и обнаружил, что концы провода в ней почернели и сама розетка немного оплавилась. Яркий пример пословицы „Не умеешь — не берись“».
Разметили парковочные места
"Когда дружбан из гаражей пообещал покрасить твою тачку "Как себе""
«Я не знаю, может быть, эта стена что-то замышляет»
Попробуй включить его
«Я начинаю думать, что это было сделано намеренно»
И так сойдет
Меткий кровельщик
«Установили стиральную машину и сушилку, и дверца сушилки теперь не может полностью открыться»
«Облагородили у нас в микрорайоне прудик, поставили у пляжа новые раздевалки капитальные — со шпингалетами наружу»
«Установили дозатор для мыла так, что рычаг теперь полностью не нажимается из-за поручня»
Покрасили дорогу, а за одно и ботинок
«Установил ванну»
«Так кондиционер установили в моем новом доме»
Кажется, тут что-то явно пошло не так
Надпись на коробке: «Арбузы».
Крупная автомагистраль между штатами
«Мой знакомый построил себе новую баню из сосновых бревен, а через 5 лет его баня сгнила. Потому что при заливке фундамента он забыл сделать продухи. Это повлияло на вентиляцию под полом»
«А еще он обернул нижнее бревно рубероидом, наверное, хотел сделать как лучше, а получилось наоборот. Под этот рубероид сверху попала влага и сделала свое дело».
Бонус
Побежала пластиковая труба, приходят мастера и давай возмущаться: «Какой кошмар, тут грыжа, тут шов потек». Начали все чинить, менять. Рассказываю маме, показываю фотографии. Она улыбается и говорит, что это тот же мастер и делал 7 лет назад. © LitteleDoctor / Pikabu
А вам приходилось сталкиваться с последствиями некачественной работы? Как выходили из положения?