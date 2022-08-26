15 человек, которые, может, и хотели быть хорошими педагогами, но что-то пошло не так

В психологии есть такое понятие, как «красный флажок». Так говорят, когда в отношениях проскальзывают тревожные сигналы, причем это применимо не только ко второй половинке, но и к людям вообще, в частности к учителям. В поведении преподавателей тоже бывают настораживающие вещи.