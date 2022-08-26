15 человек, которые, может, и хотели быть хорошими педагогами, но что-то пошло не так
В психологии есть такое понятие, как «красный флажок». Так говорят, когда в отношениях проскальзывают тревожные сигналы, причем это применимо не только ко второй половинке, но и к людям вообще, в частности к учителям. В поведении преподавателей тоже бывают настораживающие вещи.
Мы в ADME прошерстили интернет в поисках историй о педагогах, которые вели себя непрофессионально.
- Мне как-то в 7-м классе за идеальное сочинение поставили 4. Было обидно, мама пошла в школу разбираться. Причина оказалась дичайшей. Я надела на занятия новую мамину кофточку втихаря, а учительнице не понравилось, потому что она неделю назад в магазине на такую смотрела, а купить себе не позволила. А тут какая-то 12-летняя козявка посмела в такой в школу прийти. Финиш. © PandaNu / Pikabu
- Я была в 4-м классе. Учительница по инязу обращалась с нами так, будто мы были тупее кирпичной стены. Высмеивала каждую нашу ошибку. Но вообще-то мы были 10-летними детьми, которые никогда раньше не учили второй язык. © -Mannequin- / Reddit
- Перевелся в новую школу, и там меня сильно невзлюбила учительница по русскому. На первом же уроке она мне влепила 4 двойки, из которых 2 были за домашку на лето. В общем, сами понимаете. У меня был хороший репетитор, но из троек и двоек у нее не вылезал. Однажды летом девочки из класса собирались у нее после уроков. Они попросили сходить купить мороженого на всех. Скинулись, и я принес ягодный шербет. И вот учительница навернула лакомство и выдает мне: «Вот если бы ты меня сразу этим шербетом угостил, я бы тебе нормальные оценки ставила». © royve / Pikabu
- У меня закралось подозрение, что учительница дорисовывает знаки препинания, чтобы оценку мне снизить. Перед сдачей тетради с диктантом сфотографировал свою писанину. Как же ее расколбасило: «Зачем? Ты не имеешь права!» Сказал, что проверю дома ошибки. В итоге получил первый и последний раз 5 за диктант: там реально не к чему было придраться. © SeniorGasSpawner / Pikabu
- У меня в 9-м классе выходила одна четверка годовая. По черчению. Учительница — «золото», а не педагог — сказала, что поставит мне 5, только если я приду к ней в кабинет и помою ей окна. Я отказалась — она поставила четверку. А мне потом еще и говорили все вокруг, мол, что ты отказалась, теперь с единственной четверкой ходишь.
- У нас в институте преподаватель заявила, что не позволит студентам выходить из класса в туалет: «Вы все взрослые, а не дети, можете и потерпеть». Вот именно, мы взрослые и как взрослые люди понимаем, что имеем право пользоваться туалетом, когда это требуется. © Mild__sauce / Reddit
«Без паники».
- В 4-м классе нам предложили на выбор: пойти на урок итальянского или учиться играть на скрипке. Я решила, что учить язык сложно, и выбрала скрипку. К сожалению, инструмент я сломала, и учительница стала орать на меня и оскорблять. Тогда я просто вышла из класса и постучалась в соседнюю дверь. Вот так я и стала учить итальянский. © Maura Cuneo / Quora
- У нас была очень требовательная учительница по французскому. Она просто заваливала нас домашкой. Засчитывала любые ошибки, даже если мы их сами нашли и исправили в тетради. Повторяю: даже если окончательный ответ был правильным, она все равно считала исправление за ошибку. © lightbulbfragment / Reddit
- Я в школе была сорванцом и частенько получала замечания от учителей. Но как-то раз я участвовала в олимпиаде и заняла призовое место. Увы, из-за дурацкого стечения обстоятельств меня хотели задвинуть. И моя любимая учительница обратилась к завучу за поддержкой, чтобы школа меня отстояла. Она только начала говорить: «У нас тут с Анжеликой произошла очень неприятная история», — как завуч ее перебила и стала громко на меня орать: «Что же ты творишь, почему вечно с тобой проблемы?» А я вообще-то защищала честь школы по предмету, в котором годами не было успехов.
- В 5-м классе у нас началась история. Только вела ее школьный психолог. Однажды она не задала нам домашнее задание, а потом понаставила всем двоек в журнал: за то, что мы его не выполнили. Я от обиды рыдала. Когда весь класс фактически в истерике орал на нее, она похлопала глазами и сказала: «Ну и что, что не задавала, вы должны были сами догадаться». Пришлось вмешаться родителям.
- Первый тест по экономике я провалил. Подхожу к педагогу и говорю ей: «Я правда хочу хорошо учиться, может, вы мне дадите какой-то совет, как мне лучше понимать предмет?» Она посмотрела на листочек с тестом, посмотрела на меня и говорит: «Ты безнадежен». © 62frog / Reddit
- У меня был преподаватель по истории, с которым все было ясно с первого занятия. Весь первый урок он рассказывал, как скучает по старой работе и как ему не нравятся здешние студенты. Валил нас, спрашивал несущественные подробности, например как звали троюродного брата Цезаря. При этом он был намного снисходительнее к девушкам, только они могли получить у него 5. © ENGROT / Reddit
- Из-за проблем с коленями мне пришлось ходить на костылях. Я еще к ним не привык и опоздал на пару по философии. Извинился за опоздание и попытался пройти за парту, не поднимая шума. На что учитель сказал классу: «Давайте просто подождем, пока этот калека сядет на свое место». Больше на философию я не ходил. © vid_icarus / Reddit
- Мой учитель истории в 11-м классе перед ЕГЭ выбрал себе любимчиков и только их готовил к экзамену. Остальным сказал не сдавать, чтобы его не позорили. А мне надо было, но в любимчики я не попала. Пришлось к репетитору идти, но в основном сама учила. Весь год самостоятельно пыхтела над историей. В итоге сдала лучше всех в классе. И вот у меня смешанные чувства до сих пор: я горжусь тем, что смогла выучить сложный предмет, но никакой заслуги моего школьного учителя здесь нет, а его наверняка за это по головке погладили, но он мне даже ничего не сказал.
- Была у меня учительница по русскому. 4 года ко мне очень предвзято относилась. Как потом я выяснила у ее бывших одногруппниц, она ненавидела тех, кому предмет дается легко, потому что сама она умом не блистала и ей приходилось все долго и нудно зубрить. © Prongs4 / Pikabu
А какие у вас были отношения с учителями? Расскажите о наиболее неприятном преподавателе и, наоборот, самом классном.
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые, может, и хотели быть хорошими педагогами, но что-то пошло не так
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