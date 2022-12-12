15+ человек, которые просто вышли на улицу и увидели что-то необычное

Иногда для того, чтобы встретить что-то необычное, достаточно просто выйти из зоны комфорта — собственного жилища — и смело шагнуть на улицу. А там могут подстерегать такие неожиданности, что дух захватывает: банановый цветок, елка из перекати-поля, деревья, растущие прямо из стены, а может, даже маленькая лошадка, которая будет провожать вас до дома. Давайте посмотрим, что же необычного встретили пользователи, которые не искали ничего особенного, интересности сами их нашли.

«В Японии используют разбрызгиватели, которые распыляют теплую подземную воду, чтобы растопить снег на дорогах»

«Паника с первого взгляда»

«Этот проектор, прикрепленный к фонарному столбу, проецирует изображение на землю, чтобы во время снегопада было видно, где находится тротуар»



«Я сфотографировал свою сестру и заметил, что девушка вдалеке ее копия»

«Рождественская елка на моей городской площади сделана из перекати-поля»

«Не помню, когда мне в последний раз улыбался строительный забор»

«Мой папа встретил своего двойника, правда, женского пола»

Просто посмотрите, откуда растет это дерево

«Эта машина так долго стояла на стоянке, что вокруг нее просто вырос сорняк»

Увидишь гало — и зимний день становится незабываемым

«Увидел эту машину на стоянке около моего дома. По-видимому, в мире таких всего несколько»

«Cегодня во время утренней прогулки за мной увязалась лошадь»

«Почтовый ящик похож на робота R2-D2 из „Звездных войн“»

«Ребята, вчера я увидел этот велосипед на улице и подумал, что он очень милый»

«Вчера, пока стоял на светофоре, стал свидетелем редкого и чудесного рождения оленьей повозки»

Соник какой-то печальный, вам не кажется?

«Моя тень в 11:19»

4 маленьких следа от лап на снегу, других следов не видно. Вопрос к знатокам: где кот?