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15+ человек, которые рассказали о семейной жизни так, как не каждый стендапер сможет

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Когда мы смотрим скетчкомы о ярких и смешных историях из жизни семейных пар, у многих из нас создается впечатление, что большинство показанных сюжетов — выдумка сценаристов. Однако, как доказывают некоторые пользователи Twitter, в реальности и не такое бывает. Порой наши вторые половинки могут выдать такое, что телевизионщикам и не снилось.

Нас в ADME сильно позабавили истории 15+ остроумных мужей и жен, которые находят в каждом моменте семейной жизни свой неповторимый шарм и умеют увлекательно об этом рассказать.

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Может, и у вас есть убойные истории из семейной жизни, которыми определенно стоит поделиться с другими?

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AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые рассказали о семейной жизни так, как не каждый стендапер сможет
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