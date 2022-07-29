15+ человек, которые рассказали о семейной жизни так, как не каждый стендапер сможет
Когда мы смотрим скетчкомы о ярких и смешных историях из жизни семейных пар, у многих из нас создается впечатление, что большинство показанных сюжетов — выдумка сценаристов. Однако, как доказывают некоторые пользователи Twitter, в реальности и не такое бывает. Порой наши вторые половинки могут выдать такое, что телевизионщикам и не снилось.
Нас в ADME сильно позабавили истории 15+ остроумных мужей и жен, которые находят в каждом моменте семейной жизни свой неповторимый шарм и умеют увлекательно об этом рассказать.
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Может, и у вас есть убойные истории из семейной жизни, которыми определенно стоит поделиться с другими?
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые рассказали о семейной жизни так, как не каждый стендапер сможет
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