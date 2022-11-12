15+ человек, которые решили, что справятся не хуже визажистов, и взяли все в свои руки

Как правило, если мы хотим подстричься или покрасить волосы, то просто отправляемся к парикмахеру. Однако некоторым этот путь кажется слишком легким, тогда они закатывают рукава, берут в руки краску, ножницы и экспериментируют. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые предпочли лично заняться созданием своего образа.

«Сам себе сделал стрижку: до и после»

«Я подстригла и покрасила волосы сама и ни о чем не жалею»

«Я сделала себе челку»

«Я подстригла челку, проредила и сделала ее лохматой»

«Импульсивно постриглась в ванной отеля. Я всегда хотела челку»

«Первый раз в жизни подстриглась сама, я нервничала, но все прошло хорошо»

«Сделала себе стрижку»

«Мама говорит, что мне не идет черный, несмотря на это, я подстригла и покрасила волосы»

«Сделала это сама»

«Решила подстричь себе челку»

«Я тонировала волосы и сделала себе хорошую стрижку»

«Cам сделал себе мелирование спереди»

«Cтригу себя уже в 5-й раз»

«Сделала себе эту зеленую комбинацию»

«Подстригла себе челку и просто в нее влюбилась»

«Решила сделать волосы покороче»

«Я всегда хотела челку, но не решалась что-то кардинально изменить в своей внешности. Импульсивно постриглась в ванной отеля»