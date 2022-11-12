15+ человек, которые решили, что справятся не хуже визажистов, и взяли все в свои руки
Как правило, если мы хотим подстричься или покрасить волосы, то просто отправляемся к парикмахеру. Однако некоторым этот путь кажется слишком легким, тогда они закатывают рукава, берут в руки краску, ножницы и экспериментируют. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые предпочли лично заняться созданием своего образа.
«Сам себе сделал стрижку: до и после»
«Я подстригла и покрасила волосы сама и ни о чем не жалею»
«Я сделала себе челку»
«Я подстригла челку, проредила и сделала ее лохматой»
«Импульсивно постриглась в ванной отеля. Я всегда хотела челку»
«Первый раз в жизни подстриглась сама, я нервничала, но все прошло хорошо»
«Сделала себе стрижку»
«Мама говорит, что мне не идет черный, несмотря на это, я подстригла и покрасила волосы»
«Сделала это сама»
«Решила подстричь себе челку»
«Я тонировала волосы и сделала себе хорошую стрижку»
«Cам сделал себе мелирование спереди»
«Cтригу себя уже в 5-й раз»
«Сделала себе эту зеленую комбинацию»
«Подстригла себе челку и просто в нее влюбилась»
«Решила сделать волосы покороче»
«Я всегда хотела челку, но не решалась что-то кардинально изменить в своей внешности. Импульсивно постриглась в ванной отеля»
А вы когда-нибудь пробовали собственноручно краситься или стричь волосы или доверяете это дело только профессионалам?
Фото на превью carypo / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ человек, которые решили, что справятся не хуже визажистов, и взяли все в свои руки
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