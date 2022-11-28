15+ человек, которые навострились делать заплатки и ничуть их не стесняются

Наверное, у всех есть дорогие сердцу вещи, с которыми совершенно не хочется расставаться, даже если они пришли в негодность. Выбросить жалко, но и в дырявом особо не походишь. В такие моменты на помощь придет заплатка — раз и готово. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые научились мастерски штопать все подряд и очень собою гордятся. А в бонусе расскажем про предприимчивого молодого человека, который ухитряется латать черные носки белыми нитками.

«Рваные джинсы с заплатами теперь произведение искусства»

«Проблема решена благодаря моим маленьким друзьям»

«Залатал большую дырку на свитере»

«Изношенные джинсы получили крутой апгрейд»

«Вышила на платье цветочки, чтобы замаскировать дырки от моли»

«Четырехлетняя дочка только и норовит сделать дырку на правом колене»

«Мамина работа»

«Решил не дать дырке расползтись»

«У моей диванной подушки была большая дыра»

«Заделала маленькие дырочки вдоль воротника маминого кардигана»

«Мне пришла в голову идея художественного проекта о ремонте»

«Мама усердно поработала над комбинезоном отца»

«Заштопала джинсы»

«Починил кожаное кресло»

«Когда деточка решила самостоятельно зашить дырочку на коленке и превратила ее в дырищу»

Бонус

Заштопал черный носок белыми нитками, потому что лень было менять в иголке уже продетую белую нитку на черную. А потом взял и закрасил заштопанное место черным маркером. Гений, одним словом. © Палата № 6 / VK