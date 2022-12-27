15 человек рассказали истории, вспоминая которые они вечно краснеют со словами: «Ой, стыдно-то как!»

Наверное, абсолютно с каждым человеком периодически случаются неловкие и непредсказуемые ситуации. И большинство из них мы, к счастью, благополучно забываем уже на следующий день. Однако бывают и такие случаи, когда испытываешь настолько яркую смесь самых разных эмоций — от дикого стыда до истерического хохота, — что их невозможно выбросить из головы годами. Именно о таких приключениях и рассказали герои нашей подборки.