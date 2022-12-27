15 человек рассказали истории, вспоминая которые они вечно краснеют со словами: «Ой, стыдно-то как!»
Наверное, абсолютно с каждым человеком периодически случаются неловкие и непредсказуемые ситуации. И большинство из них мы, к счастью, благополучно забываем уже на следующий день. Однако бывают и такие случаи, когда испытываешь настолько яркую смесь самых разных эмоций — от дикого стыда до истерического хохота, — что их невозможно выбросить из головы годами. Именно о таких приключениях и рассказали герои нашей подборки.
- Познакомился с девушкой, сразу хорошо поладили. Выяснилось, что мы ходили в одну и ту же школу. Стали вспоминать прошлое, и я рассказал случай, когда одна учительница принесла гитару в класс, чтобы спеть нам народные песни. Но поскольку она была противной и все ее недолюбливали, мы стали смеяться, и она быстро свернула свое выступление. И тут девушка выдает: «Да, точно, припоминаю этот случай. Когда мама пришла домой, она очень долго плакала». © Unknown author / Reddit
- В детстве я случайно обнял незнакомого мужчину, потому что подумал, что это мой папа. Но хуже всего то, что рядом с ним в этот момент стоял его собственный сын. © uniQxPhoenix / Reddit
- Вспомнился случай из детства. Лето, вечер, оживленный двор многоэтажного дома. Несколько девочек-подружек возвращаются из соседнего магазина с мороженым, одна — без. В это время бабушка этой девочки выходит на балкон, чтобы развесить вещи. Она замечает эту компанию и окликает девочку, что называется, на весь двор.
— Ле-е-ера, девочки мороженое купили?
— Да, бабуль!
— А чего ж ты домой не зашла? Попросила бы деньги.
— Баб, а зачем? Все равно бы не дала...
Бабушка молча и моментально удалилась в квартиру. © sunmartino / Pikabu
- Снимали мы года 3–4 назад с друзьями-коллегами «трешку» на троих. Так как моя комната была смежная с кухней и работали мы посменно, я частенько просыпался от хохота. Приходилось вставать и шугать. Но однажды они совсем обнаглели. Просыпаюсь я от того, что они светят мне в лицо лампой и дергают за плечи. Щурясь от света лампы и закипая от неслыханной дерзости, я гаркаю: «Быстро разбежались по комнатам! Совсем обнаглели!» Открываю глаза, а на меня со всех сторон таращатся интерны желудочно-кишечного отделения больницы. «Это реакция на наркоз», — нашлась хирург. Операция по удалению аппендикса прошла успешно, совсем про нее забыл. © Aievs / Pikabu
- Опаздывала жутко, запрыгиваю в отъезжающую маршрутку. Смотрю — я единственный пассажир. Водитель начинает движение. Следующую остановку проезжает и поворачивает на другую дорогу. Ну, думаю, опоздание уже не проблема — хорошо бы теперь спастись. Тем временем автобус остановился у больших ворот. Водила вышел. Я думаю, вот он — шанс: открываю окно, прыгаю... И подворачиваю ногу. Возвращается водила, смотрит на меня, я на него: «Можно я просто пойду домой?» В общем, оказалось, что он меня вообще не видел и ехал отметиться. © Подслушано / VK
- Мой звездный час. В начальной школе я очень хотела пойти в гости к подружке, но когда мы подошли отпроситься к моей маме, она не разрешила под предлогом, что я должна посмотреть футбольный матч брата. Чтобы выразить все свое негодование, я забралась на дерево во дворе перед домом и под недоуменные взгляды мамы и подруги начала просто визжать во всю глотку. Это длилось больше 30 минут. С тех пор я, конечно, проработала свои навыки решения проблем. © Rachrawr / Reddit
- В 10-м часу вечера звонок в дверь. Открываю: стоит дед, который живет 2 этажами ниже в квартире напротив, с каким-то спреем в руке. Без «здравствуйте» и «извините» отодвигает меня и... начинает смазывать петли, бурча под нос: «Достали уже! Каждое утро со своей собакой ходят, а петли смазать не судьба!» А я и не замечал, что дверь скрипит... Теперь слежу, а то неудобно как-то. © Unknown author / Pikabu
- Однажды под Новый Год у нас собрались родители с двух сторон. Нашему сыну было 10 месяцев. Ближе к 31 декабря все домочадцы разболелись ОРВИ и заразили малыша. Ребенок первый — все запаниковали, вызвали скорую. Папа и свекор пошли на улицу встречать. Как только из-за угла появилась знакомая карета, начали махать руками, призывая ехать к ним. Открывается дверь, заходят деды, а следом два, без преувеличения, амбала со словами: «Где здесь больной?» И моя мама выдает фразу, которая до сих вспоминается нашей семьей: «Мы здесь все больные и дитя заразили». Пауза. Оказалось, деды в панике позвали не ту машину и к нам зашли санитары из психоневрологического диспансера за пациентом из соседнего дома. © Палата № 6 / VK
- Однажды на работе я случайно наступил на улей, из-за чего несколько разъяренных пчел оказались в штанине и покусали меня. Минут через 30 просыпаюсь в отделении неотложной помощи. Врач меня осмотрел, мы посмеялись. Наконец он спрашивает, почему я указал его дочь в качестве контактного лица на случай чрезвычайной ситуации. Да, вот так я и познакомился с отцом своей девушки. © AwesomeExpress / Reddit
- Меня как-то мотоциклист позвал прокатиться на байке. Это было наше 3-е свидание тем жарким летом. В общем, он довез меня до дома, и, когда я слезала с байка аки грациозная кошка-картошка, я неудачно проехалась ногой по кожаной сидушке и оставила обувью царапину на видном месте... Он сразу заметил, принялся тереть пальцем. Не помогло. Извинилась, конечно. И грустно думала, что же еще сказать: «Давай я тебе оплачу перетяжку сидушки», или «Давай купим краску и закрасим», или «Давай отдадим байк в сервис, где тебе перекроют заплаткой». А парень быстренько попрощался и уехал. И заблокировал меня везде. © KatySAM / Pikabu
- В детстве мы много путешествовали с мамой и нас всегда пропускали в начало очереди в аэропорту. Когда мы подросли, это уже перестало работать, но мама не сдалась и однажды решила притвориться, что у нее больное сердце. Вот только стюардесса не повелась на провокацию и сказала нам вернуться в конец очереди. До сих пор помню ухмылки и взгляды остальных пассажиров. © KKLante / Reddit
- В детстве играл с соседкой в песочнице — было нам 4–5 лет. Была у нас машинка, на которой мы перевозили одну конфетку. И в процессе этих катаний мне так захотелось ее съесть! Наконец соседке понадобилось отлучиться. Какая же вкусная была конфета... А потом чувство паники. Оставив в песочнице фантик, я летел домой быстрее ветра! И все бы ничего, но прошло уже несколько десятков лет, а она каждый раз при встрече в общих компаниях рассказывает эту историю! До сих пор стыдно. © NeatKvazimoda / Pikabu
- Заезжаю на круговое движение и сразу слышу, как кто-то громко сигналит. Оборачиваюсь и вижу сбоку таксиста. В тот день у меня было паршивое настроение и он так меня взбесил, что я решила замедлить ход и в упор уставилась на него. Такого изумленного лица человека я еще не видела. Мужик был в полнейшем шоке. Но стоило мне съехать с кольца, как снова услышала сигнал. Оказалось, это был звук по радио. © Палата № 6 / VK
- Муж поехал покупать машину. Позже звонит: «Выезжаю, через полчаса выходи к перекрестку. Поедем за детьми в школу, удивим их». Я попросила фото, прислал — синий микроавтобус. Вышла к дороге, жду. Едет та самая машина, и я подумала: «Встречу-ка его как героя». Для этого приподняла подол юбки и выставила ногу красиво, «голосую» и замечаю испуганное лицо дядечки за рулем этого автобуса, когда он шарахнулся от меня! А муж в итоге подъехал на зеленом внедорожнике. Шутник, блин. © Подслушано / VK
- 5 лет работаю фотографом новорожденных малышей. Обычно публикую снимки в соцсетях, так как большинство родителей не против. И вот однажды снимала мальчугана в его 7 дней. Мама выбрала желтые фоны и колпачок — милота. Через 3 месяца она снова пришла и, стыдясь, рассказала, что увидела желтенькие фото у меня в профиле до того, как я отдала ей снимки, и подумала, что это ее сынок. Сохранила это фото, распечатала и подарила бабушкам на 8 Марта, остальным родственникам отправила по почте. Все были счастливы, фотографии в рамочке на стену повесили, только один дед заподозрил неладное. А когда я передала фото, она поняла ошибку, но было уже очень стыдно звонить родне и рассказывать, что у них в рамочке чужой мальчик. © Палата № 6 / VK
С вами наверняка тоже случались ситуации, когда одновременно хотелось провалиться под землю и было смешно до чертиков. Расскажите о парочке таких.
AdMe/Народное творчество/15 человек рассказали истории, вспоминая которые они вечно краснеют со словами: «Ой, стыдно-то как!»
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