15+ доказательств того, что у детей оригинальный подход ко всему на свете

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С точки зрения любого взрослого у детей очень заманчивый распорядок дня. Есть, спать, гулять — вот и все заботы. Плюс каждый день полно крутых развлечений, а бонусом — с рук сходят абсолютно любые шалости.

Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей сети, которые взяли и запостили выходки своих карапузов.

«Cказал мне, что застрял. Я сначала не поверил, но когда поднял его, обувь осталась на месте»

«Вот так мой сын играет в прятки. Сможете его найти?»

«Искал кошелек полдня, уже почти отчаялся и хотел заблокировать все карты»

«Мой двухлетка приготовил блюдо»

«Дети поиграли на машине в крестики-нолики»

«Сын совершил идеальное преступление: взял чашку, разлил мой недопитый кофе, поставил чашку на пол и пошел достраивать башню из LEGO»

«Решил, что его машина тоже должна быть среди картин в нашем доме»

«Мой мальчик решил проверить, что произойдет, если он включит эту игрушку и положит себе на голову»

Чтобы ягуару было не грустно

«Моя 4-летняя дочь, не сказав ни слова, притащила стул, чтобы закончить таблицу роста»

«Младший брат стянул все одеяла с моей кровати сразу после того, как я ее заправил»

«Вот такие чудеса творит наш двухлетка»

«Дети мастерят интересные вещи»

«Вот так моя дочь ест банан»

Профессиональный футболист

В глазах пса читается непонимание