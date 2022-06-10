15+ доказательств того, что у детей оригинальный подход ко всему на свете
С точки зрения любого взрослого у детей очень заманчивый распорядок дня. Есть, спать, гулять — вот и все заботы. Плюс каждый день полно крутых развлечений, а бонусом — с рук сходят абсолютно любые шалости.
Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей сети, которые взяли и запостили выходки своих карапузов.
«Cказал мне, что застрял. Я сначала не поверил, но когда поднял его, обувь осталась на месте»
«Вот так мой сын играет в прятки. Сможете его найти?»
«Искал кошелек полдня, уже почти отчаялся и хотел заблокировать все карты»
«Мой двухлетка приготовил блюдо»
«Дети поиграли на машине в крестики-нолики»
«Сын совершил идеальное преступление: взял чашку, разлил мой недопитый кофе, поставил чашку на пол и пошел достраивать башню из LEGO»
«Решил, что его машина тоже должна быть среди картин в нашем доме»
«Мой мальчик решил проверить, что произойдет, если он включит эту игрушку и положит себе на голову»
Чтобы ягуару было не грустно
«Моя 4-летняя дочь, не сказав ни слова, притащила стул, чтобы закончить таблицу роста»
«Младший брат стянул все одеяла с моей кровати сразу после того, как я ее заправил»
«Вот такие чудеса творит наш двухлетка»
«Дети мастерят интересные вещи»
«Вот так моя дочь ест банан»
Профессиональный футболист
В глазах пса читается непонимание
А какие поступки, за которые родителям приходилось краснеть, совершали в детстве вы?
Фото на превью XsteveJ / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что у детей оригинальный подход ко всему на свете
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