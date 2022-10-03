15+ девушек, которым без фееричного педикюра спокойно не живется

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Героини нашей статьи, кажется, решили, что хвастаться своим маникюром слишком скучно и обыденно, — то ли дело педикюр! Одни из них взяли в руки инструменты и лаки и сделали его сами, другие же решили заглянуть в салон. В любом случае теперь их ноготки на ногах заслуживают отдельного внимания.

«Мои ногти на ногах постоянно ломаются, поэтому я их нарастила акрилом»

«Мои зимние „замороженные“ ногти. Забыла только спросить, каким гелем-лаком пользовалась мастер»

Педикюр на День святого Валентина

«Мои маленькие братья помогли выбрать цвет и дизайн. Ногти теперь светятся в темноте и становятся розовыми, когда тепло, и голубыми, когда холодно»

«Кто-нибудь еще использует наклейки для ногтей на ногах? С ними так легко делать педикюр»

«Самый забавный педикюр, который у меня когда-либо был»

«Я самоучка, это моя новая работа на себе»

«Я попробовала дизайн с завитками и небольшим количеством серебряного блеска вдоль них»

Летний закат на пальцах ног

«Вот какой педикюр можно сделать за $ 2 в нашей стране. Удивительное мастерство»

«Использовала наклейки и гель-лак»

«Голографические» пальцы

«Мне так нравится, как этот бирюзовый педикюр смотрится с моими новыми сандалиями»

«Первый раз делаю неоново-зеленые ногти, мне понравилось»

«Томатные» пальчики отлично смотрятся в любое время года

«Через несколько дней уезжаю в отпуск, решила „сделать ногти“. А что, неплохо получилось»

«Ваш лак для ногтей когда-нибудь привлекал насекомых? Клянусь, они на самом деле думают, что мои ногти — это источник света»

«Конфетти на пальцах рук и ног для завтрашней пляжной вечеринки»