15+ девушек, которым без фееричного педикюра спокойно не живется
Героини нашей статьи, кажется, решили, что хвастаться своим маникюром слишком скучно и обыденно, — то ли дело педикюр! Одни из них взяли в руки инструменты и лаки и сделали его сами, другие же решили заглянуть в салон. В любом случае теперь их ноготки на ногах заслуживают отдельного внимания.
«Мои ногти на ногах постоянно ломаются, поэтому я их нарастила акрилом»
- Они такие длинные! Твоим простыням это не понравится. © Puzzleheaded-Trip990 / Reddit
- Наращенные ногти на ногах! Вообще этого не понимаю. © BoRn-T_JudGe / Reddit
«Мои зимние „замороженные“ ногти. Забыла только спросить, каким гелем-лаком пользовалась мастер»
Педикюр на День святого Валентина
«Мои маленькие братья помогли выбрать цвет и дизайн. Ногти теперь светятся в темноте и становятся розовыми, когда тепло, и голубыми, когда холодно»
«Кто-нибудь еще использует наклейки для ногтей на ногах? С ними так легко делать педикюр»
«Самый забавный педикюр, который у меня когда-либо был»
«Я самоучка, это моя новая работа на себе»
«Я попробовала дизайн с завитками и небольшим количеством серебряного блеска вдоль них»
Летний закат на пальцах ног
«Вот какой педикюр можно сделать за $ 2 в нашей стране. Удивительное мастерство»
«Использовала наклейки и гель-лак»
«Голографические» пальцы
«Мне так нравится, как этот бирюзовый педикюр смотрится с моими новыми сандалиями»
«Первый раз делаю неоново-зеленые ногти, мне понравилось»
«Томатные» пальчики отлично смотрятся в любое время года
«Через несколько дней уезжаю в отпуск, решила „сделать ногти“. А что, неплохо получилось»
«Ваш лак для ногтей когда-нибудь привлекал насекомых? Клянусь, они на самом деле думают, что мои ногти — это источник света»
«Конфетти на пальцах рук и ног для завтрашней пляжной вечеринки»
А как вы ухаживаете за своими ногтями: сами или предпочитаете ходить в салон?
Фото на превью cassielfsw / Reddit
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