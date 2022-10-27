15+ девушек, которые если бы что-то и застраховали, то себя от неловких ситуаций
Нельзя просто так взять и выкинуть из головы приключившийся с вами конфуз. Неважно, произошел ли он сегодня, вчера или еще при царе Горохе, и уж тем более неважно, каких размахов был этот провал, — это именно то, что вы будете прокручивать в своей голове из раза в раз, готовясь, например, ко сну. Совсем как это делают героини нашей сегодняшней подборки, которым однажды довелось попасть в такую нелепую ситуацию, что они до сих пор ходят краснющие.
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А с вами в последнее время приключалось что-то, чему самое место в этой подборке?
AdMe/Народное творчество/15+ девушек, которые если бы что-то и застраховали, то себя от неловких ситуаций
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