15+ доказательств того, что доброта — единственный ресурс в мире, запасы которого неисчерпаемы

Добрых дел не бывает много, на них нет лимита, а, главное, они делают счастливыми и тех, кому вы помогаете, и вас самих. Даже просто слова поддержки, сказанные в тот момент, когда в них особенно нуждаются, производят чрезвычайно мощный эффект. Мы обратились к историям от пользователей сети, рассказавших о добрых делах, которые им особенно запомнились.