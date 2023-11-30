15+ доказательств того, что накормить ребенка — это непростая работенка

Накормить ребенка, который ничего не хочет есть — головная боль всех родителей, бабушек и дедушек, да и воспитателей в детском саду. Читатели ADME вспомнили, как взрослые в детстве старались их накормить и как они сами теперь пытаются совладать со своими карапузами.

В бонусе расскажем историю о том, что иногда на детей не действуют никакие уговоры.

У коллеги сынок устроил дома истерику. Мол, в манной каше комочков нет. Оказалось, повар в детсаде сварил кашу с комками, а воспитательница преспокойно выдала: «Ребята, вам повезло, потому что каша волшебная и если съесть комочек и загадать желание, оно обязательно сбудется». Воспитатель века. © Ирина Виноградова

каша волшебная и если съесть комочек и загадать желание, оно обязательно сбудется». Воспитатель века. © Ирина Виноградова Родители не старались накормить нас всеми правдами и неправдами, они пускались на всякие выдумки. Однажды папа сварил какой-то непонятный суп. Когда мы спросили его название, он ответил: «Змеиный». Мы с сестрой ужасно гордились тем, что у нас папа умеет варить змеиный суп. © Bisquit / ADME

У меня папа «змеиным» называл суп с гречкой. Не видела, чтобы ее еще кто-то в суп добавлял, поэтому мы думали, что это реально чешуя змеи плавает. Поражались тому, что папа змею поймал, уплетали за обе щеки. © Кукумбер / ADME

У меня внук не ел омлет, несмотря на то, что дочь в него что только не пробовала добавлять. А я приготовила омлет и просто сказала, что это блины. Съел все и ест до сих пор. С печенкой жарила котлетки и говорила, что это оладьи с какао. © Виктория Котова-Резниченко

Моя мама в садике няней работала. Когда на завтрак была тягучая овсяная каша, то все няни несли ее обратно на кухню. А у моей мамы дети все съедали. Она с ними устраивала соревнования: у кого быстрее покраснеют щечки от самой вкусной каши. 2-3 ложки каши съели и бегом к зеркалу. Если еще не розовые, значит надо еще кушать пару ложек. Так ребятишки и съедали незаметно всю кашу. © Ольга Ябрик

Дочери 2 года, она любит драники со сметаной. Сделала ей как-то кабачковые оладьи, она даже пробовать не стала. Тогда я налила ей сметаны, и сказала, что теперь это драники. Ела с радостью и говорила: «Вкусные драники». © Анна / ADME

Кормила сына знакомых: «У тебя во рту пожар, а ложка с супом — это пожарная машина, которая едет его тушить». Искали дно бутылочки с йогуртом. После ухищрений со своим собственным сыном это были просто семечки. © Елена Емельянова

Мой сын плохо ел. Требовал, чтобы каждой макаронине в тарелке я придумывала имя, прежде чем ее съесть. И чтоб имена не повторялись. Каких имен я только не придумывала. © Анна Полищук

«Мне в радость побаловаться, да и сын так намного охотнее ест»

Мои дети едят плохо ели фрукты, овощи, поэтому я придумала игру. Нарежу яблок, хурмы, морковки и играем в кошки-мышки: дети должны схватить быстро, утащить и съесть в норке угощение, а я их пыталюсь поймать. © Liubov Demchuk

Прекрасно помню, как меня садили за обедом рядом с папой, а он следил, чтобы я все съела. Я давилась ненавистным луковым супом пополам со слезами и думала, что своих детей никогда не буду заставлять есть. Свою клятву я выполнила и теперь твердо уверена, что ни один ребенок не умрет с голоду рядом с кастрюлей борща. Обычно приглашение к обеду у нас выглядело так:

— Мам, что у нас покушать?

— Суп.

— Не, не хочу.

— Тогда иди погуляй.

— Мам, где суп? Я есть хочу.

— Садись за стол, сейчас налью.

Как правило, от первого до последнего диалога проходило не больше получаса. © Надежда Карьева / ADME

— Мам, что у нас покушать? — Суп. — Не, не хочу. — Тогда иди погуляй. — Мам, где суп? Я есть хочу. — Садись за стол, сейчас налью. Как правило, от первого до последнего диалога проходило не больше получаса. © Надежда Карьева / ADME У нас с внучкой была игра — «самолет с грузом». Он подлетал ко рту и запрашивал срочную посадку в ангар, а то весь груз рассыпается, а потом ангар никак не хотел выпускать самолет обратно. Внучке уже 7 лет, так она до сих пор иногда просит поиграть «в самолет». © Irina Dovzhenko

Когда в детском садике на обед давали рыбу, а дети не хотели ее есть, то я им говорила, что это акула. В магазине она не продается и привезли ее специально для детского сада. И дети начинали есть. © Svetlana Tsygankova

Чтобы сын в детстве не отказывался от новых блюд, типа фаршированного перца, я говорила, что это только для взрослых, детям необязательно пробовать. «Запрет» всегда работал на ура. Уже в пять лет ребенок кушал все с удовольствием. © Elena Elena

Чтобы внуки ели яблоки, я им резала их корабликами, ставила на тарелки и говорила: «Охраняйте мои кораблики от пиратов, пока я на кухне готовлю еду». Они очень быстро расправлялись с яблоками. Сейчас старшим по 20, младшим по 12, а они иногда просят: «Бабушка, пожалуйста, сделай кораблики». © Надежда Резник

Когда моя дочь была маленькой, она категорически не ела рыбу и никакое мясо, кроме курятины. Я кормила ее рыбными палочками, утверждая, что они куриные. На вопрос дочери, почему же они пахнут рыбой, говорила, что кур для здоровья кормят рыбой. © Jeļena Debrere

Я запрещала своему ребенку пить газированные напитки, а он видел у других детей и тоже просил. Я просто делала морс из клюквы или облепихи и наливала в бутылочки из-под газировки. Пил с удовольствием. Сейчас вырос, спортсмен, настоящую газировку не пьет! © Юлия Пронева

Бонус

Знакомая рассказала. Дочери наняли няню, я ей дала все инструкции, сказала, что дочь ест все, кроме брокколи. Няня слегка улыбнулась и говорит: «Ну да, конечно». Вечером прихожу с работы домой и вижу: няня взъерошенная, красная как рак, в одной руке ложка, в другой погремушка, скачет вокруг дочери. Смотрит на меня удивленными глазами: «Кажется, брокколи она все же не ест».