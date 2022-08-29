15 историй о людях, которые сходили в гости, а лучше бы дома с котом остались

Всем нам периодически приходится не только принимать гостей, но и самим наносить визиты — посещать дни рождения, семейные праздники, знакомиться с родителями второй половинки. Но иногда после таких мероприятий жалеешь, что не остался дома, — так и нервы были бы целее, и досуг приятнее.

Мы в ADME прочитали истории о том, как кто-то решил пойти в гости, но очень быстро понял, что дома как-то поспокойнее будет.

Старший брат мужа живет в другом городе. Мы как раз собирались туда на выходные, заодно договорились его навестить. Накупили вкусняшек, приезжаем, а нам в итоге предлагают пустой чай. Ладно хоть наши сладости на стол поставили! А как только за нами захлопнулась дверь, брату хватило наглости позвонить своей маме и чуть ли не обвинить нас в том, что мы приехали только с какими-то сладостями! Извини, чувак, чемодан с деньгами дома забыли. © Divadlo / ADME

Приехали с мужем в гости к подруге и ее молодому человеку. Я купила продукты, ужин на всех приготовила, арбуз порезала. Накрыли стол. Вроде все прошло хорошо. Но когда мы уехали, у подруги дома разразился скандал — мол, я ее парню арбуз подсунула переспелый, плов невкусный приготовила, с утра перед отъездом мы, оказывается, посуду за собой не помыли, еще и зарядку его уволокли, хотя у нас совсем другие телефоны. И это мы в гостях были у них, а не они у нас! © DASHUSIK / ADME

Были у меня одноклассницы-двойняшки. Невеликого ума барышни. Их мама попросила меня с ними после уроков позаниматься математикой. Ну ок, не проблема. Приходим к ним домой, садимся, делаем уроки, и тут их бабушка зовет. Девки выходят и пропали. Я пошла их искать, смотрю, а они на кухне полноценно обедают. А я, значит, сижу в их комнате голодная и жду их. Не ходила я к ним больше. © KOMOKMEXA / Pikabu

Как-то проездом гостил у нас двоюродный брат мамы, так мама его от пуза накормила, спать уложила и с собой бутербродов утром дала в дорогу. Прошло какое-то время, решила мама мимо их дома по родным местам проехать. Проезжаем — ба! — брат двоюродный стоит во дворе дома! Мы вышли из машины, он подошел к забору, да так и продержал нас, пока разговаривали, даже не пригласил во двор воды попить. Мы постояли немного, переглянулись и уехали. Мама потом поплакала, типа вот вам и родня, называется. © Татьяна / ADME

Мы были на дне рождения моей тети. Когда принесли сладкое, один гость отказался от торта и сказал, что хочет только мороженое. Он подошел к столу, открыл контейнер, запустил туда руку и нагреб себе пломбира. Дальше мужик как ни в чем не бывало ходил с горстью мороженого, которое стекало с его ладони на пол. © Lionel-Hutz-Esq / Reddit

Как-то одноклассник пригласил меня к себе. На ужин его мама подала домашний суп с фасолью — ну просто пальчики оближешь! Мы еще доедали суп, когда она вынесла шоколадный торт. Тут-то меня и ждал сюрприз: мама отрезала каждому по ломтику и бросила в тарелки, в которых еще был суп. Мы, гости, обменялись недоуменными взглядами, но семья просто продолжила есть, будто все ок. Видимо, шоколадный торт, пропитанный фасолевым супом, был для них привычным. © President_Calhoun / Reddit

В школьные годы мы с подружкой гуляли возле дома ее бабушки. Позвала она как-то нас и еще своих внуков есть арбуз. Заходим на кухню — на столе стоят тарелки: на каждой по кусочку арбуза, а на одной тарелке — половинка. Так получилось, что я села рядом с тарелкой, на которой был целый кусок. Бабушка начала возмущаться, что она подготовила для меня, как для гостьи, самый вкусный кусочек (точнее, половинку), а я этого не поняла и забрала чужой. Продолжая возмущаться, она убрала тарелку с половинкой и выдала обделенному внуку целый кусок арбуза. © VedmaPikabu / Pikabu

Однажды утром к нам зашел папин племянник (10 лет) с приглашением на свой день рождения к 7 вечера того же дня. Мы купили подарок и пришли с родителями к назначенному времени. Оказалось, что в гости нас никто не ждал, кроме моего двоюродного брата. Более того, праздник подходил к концу, официально приглашенные гости доедали торт. Тетка не постеснялась и при всех устроила сыну разнос за то, что позвал гостей без ее ведома. Родителям было очень неловко, отдали подарок, выпили чаю с остатками торта и ушли. © gorodddd / Pikabu

Однажды нас пригласила на день рождения семейная пара. Нас было трое, мы предупредили, что опоздаем на час. Приехали с подарками, ничего на столе нет, а именинница вообще не в настроении. Остальные отказались прийти (не смогли), она решила, что, может, и мы не придем, и не стала ничего готовить. Начала ворчать, что хотела полежать, кино посмотреть. Мы уже развернулись, чтобы уйти, но муж ее был более гостеприимен и уговорил остаться. Он же быстро накрыл стол. Было очень неприятно. © DrDonna / ADME

Лет в 9 подружилась с девочкой из нашего двора, гуляли вместе, забегали по очереди друг к другу в игрушки играть и из бисера плести. Как-то сидим у нее, плетем, и тут ее папа на обед с работы зашел. И зовет мою подругу: «Катя, идем обедать!» Она и ушла. А меня же не звали, сижу плету дальше. И тут из кухни намеренно громко, чтобы я слышала, доносится: «Ешь нормально, не торопись, а то я сейчас твою Сашу на улицу выгоню!» До сих пор помню, как было неприятно, стыдно и обидно одновременно. © aleksiberia / Pikabu

Мой лучший друг детства жил с бабушкой и дедушкой. Его дедушка был часовщиком, поэтому все стены их двухэтажного дома были покрыты старыми отреставрированными часами. Как минимум 700 штук. Я бы сказал, что четверть из них была заведена, поэтому каждый час звучала непередаваемая симфония звуков. © farmerderpy / Reddit

Это был один из моих первых визитов в гости к семье мужа. В зале у них стояла пара диванов друг напротив друга и еще несколько стульев. Все расселись, а я, не зная «правил», плюхнулась на диван, где сидело множество плюшевых мишек, наверное, штук 20–30. Нужно было видеть взгляд свекрови! Можно подумать, что я села на живых медведей. Мне сказали, что диван предназначается для медведей и только для них, никому больше нельзя сидеть там. © floridianreader / Reddit

Когда учился в старших классах, впервые пошел в гости к другу. Весь подвал его дома был по пояс завален газетами, журналами, каталогами и прочей макулатурой. Нужно было ползти через эти завалы, чтобы попасть в комнату моего другана. Он же держался так, будто это нормально, когда вокруг горы бумаг выше дивана или что каждый раз, когда открываешь дверь, образуется лавина из макулатуры. Короче, больше я к нему не ходил. © Soylent_Milk2021 / Reddit

Гостили у соседей по даче по случаю 12-летия их дочки. Среди приглашенных — тетя именинницы с дочерью Анжелой. Последняя, девочка 13 лет, отличалась крайней избалованностью и наглостью, считала себя до фига взрослой и умной. Имениннице папа преподнес айфон последней модели. И как только ее тетя узнала об этом, начала орать всем гостям: «Только Анжеле не говорите, а то она сейчас нам всем тут устроит!» Что должен устроить конкретно мне 13-летний ребенок, я не уточнил, но на всякий случай промолчал. Вот думаю, а что же с Анжелой дальше будет? © imv1979 / Pikabu

Как-то в юности моя мама и ее двоюродная сестра пошли в гости к какой-то родственнице. Еще в подъезде их свалил с ног потрясающий аромат мяса. А они после работы, уставшие, голодные. Зашли, начали болтать о том о сем. Хозяйка пошла на кухню и тут же ставит перед ними поднос, который ломится от еды: мясо, закуски, соленья, свежий хлеб. Мол, угощайтесь, девочки. А они из вежливости: «Ой, ну что ты, зачем? Не нужно было утруждаться!» Та глянула на них и как скажет: «Ааа, ну раз не хотите, ладно». Разворачивается и относит поднос обратно на кухню. Лет 40 уже прошло, до сих пор с громким смехом вспоминают. © Ingelosi / ADME