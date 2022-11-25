15 историй о том, что даже в современном мире людям с нестандартной внешностью порой приходится ох как несладко
Нравиться всем вокруг невозможно, это каждый знает со школьной скамьи. Но одно дело, когда люди судят друг друга за плохо выполненную работу или безответственное отношение к делам, например. И совсем другое — комментарии окружающих по поводу чьей-то внешности. Иногда они выходят за всякие рамки и границы. Так случилось и с героями нашей подборки.
- Бабушка часто мне говорит, что я худая и мне бы поправиться. К слову, я вешу 65 кг. Когда я спросила, сколько бабушка весила в моем возрасте, она выдала: «Да килограммов 45, наверное». © plum.lilovaya / Pikabu
- Я высокая, и у меня 42-й размер ноги. Недавно был день рождения, и свекровь подарила мне пару мужских ботинок. На мой вопросительный взгляд ответила: «А зачем тебе женская обувь, если нога как у мужика?» © Подслушано / Ideer
- Работаю в мясном отделе. Зачастую покупатели смотрят на меня и говорят что-то вроде: «По вам видно, что вы хорошо разбираетесь в своем товаре!» Понимаю, что они, скорее всего, не хотели обидеть, но каждый раз хочется выйти в подсобку, чтобы выпустить пар. © moriarty70 / Reddit
- Никуда не могу выйти поесть. Что бы я ни заказала — все мимо. Закажу бургер — буду «пышкой — любительницей бургеров», и от меня этого и ждут. Однажды заказала салат, официантка смотрит на меня и говорит: «А не хотите пиццу? Вы похожи на того, кто любит пиццу». © propernice / Reddit
- Мы с двоюродной сестрой ровесницы и очень похожи, но она весит больше меня килограммов на 30. Когда я привела парня знакомиться с родителями, мама показывала ему фотоальбом, где среди прочих снимков были фотки сестры. Парень притих, вечер прошел спокойно, а потом он со мной начал обсуждать мои проблемы с весом: мол, видно по фото, что я быстро теряю и набираю вес, сейчас я худая, но кто знает, что будет через год? А он не любит толстых, поэтому надо расстаться. Я не стала рассказывать про сестру. © Подслушано / VK
- Когда я бегала трусцой, пробегающие мимо незнакомцы частенько хихикали и издевались надо мной. Это какой-то замкнутый круг: если ты полный и не занимаешься спортом, тебя будут осуждать. Если занимаешься — над тобой будут смеяться. Многие мои знакомые из-за этого даже отказываются тренироваться на открытом воздухе. © Angie Penrose / Quora
- Была у меня подруга — среднего веса, а я довольно полная. У нее было много знакомых парней, и все они, по ее словам, говорили, что не притронулись бы ко мне даже руками в перчатках! Как-то раз мы с подругой гуляли по парку и встретили ее знакомых. Один сказал мне: «Ты красивая». Но, как только они ушли, подруга повернулась ко мне и заверила: «Он точно шутил, когда говорил тебе это». © Nina Munic / Quora
- Люди считают, что все твои проблемы связаны с лишним весом. Потянул мышцу? Нужно похудеть. Болят зубы? Это из-за веса. Ушная инфекция? Наверное, потому что ты толстый. У меня был целый комплекс проблем со здоровьем, а все вокруг списывали это на лишний вес. © Devornine / Reddit
- Все детство мне обещали: «Ох, худышка, вот поднимется ветер и тебя сдует!» Недавно в нашем городе поднялся небывалый ветер, а я до сих пор худая (быстрый метаболизм). И меня сдуло! Слава богу, что рядом был заборчик, иначе я бы оказалась на проезжей части. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз подруга позвала меня на занятие по гребле. Кроме меня там было еще несколько наших общих знакомых. Как только мы приехали, ко мне сразу подбежал инструктор и начал объяснять, что да как, как правильно вести себя и двигаться. Позже я понял, что объяснял он только мне и никому больше, потому что подумал, что такой толстяк, как я, должно быть, ни разу не занимался спортом. © Gum-on-post / Reddit
- Я довольно полная. Еще в школе как-то встретила на улице одноклассницу и поинтересовалась, куда она идет. Она ответила: «На встречу с тем, кого тебе в жизни не видать». Она имела в виду парня. А еще был случай: учительница пересадила нас в классе, и девочка, которая должна была сесть ко мне, чуть ли не плакала. Ее утешала другая и говорила: «Понимаю, что ты чувствуешь, — тебе придется сидеть с ней...» © Nina Munic / Quora
- У меня маленькие ступни — 35-й размер ноги. Плюс они очень широкие. Если смотреть на меня без обуви, то я женщина-утка. Пальцы врастопырку, шлепаю по полу. Мой мужчина меня называет «моя уточка» и говорит, что это очень мило, а я ужасно комплексую, обувь вне дома не снимаю. © Подслушано / Ideer
- Знакомый парень — высокий, мускулистый, а отец у него маленького роста и очень худой. Поехали они как-то на рыбалку на велосипедах, но у одного спустило колесо, и возвращаться пришлось на одном велике. Папа сел на багажник, так как был существенно меньше. Едут, а парень скорости набрал и несется по кочкам. Навстречу им мужик идет. Увидел их да как заорет: «Ты чего так быстро едешь?! Ребенок же на багажнике!» Проезжают мимо мужика, и эпично оборачивается усатый папа. © Подслушано / VK
- Была на девичнике у подруги. Невеста — красивая, женственная, ухоженная крупная женщина. Так получилось, что все подружки по габаритам меньше ее, хотя она далеко не толстая. Но очень многие мужчины, которые решили подкатить к нам в тот день, сочли уместными «комплименты», сравнивающие нас с ней не в ее пользу. Мол, странно, что такая выходит замуж, а мы, худые и прекрасные, без пары. Чувак, да будь она хоть какой, она наша подруга. Поэтому мы и без пар, что такая гниль вокруг. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с парнем в интернете, позвал в кафе. И там он спрашивает:
— Тебе кофе или чай? А пирожное ты, наверное, не будешь? Такая худая, значит, на диете сидишь.
— Нет, не сижу, так что можно и пирожное.
Он поднял на меня глазищи по пять копеек и, отойдя от шока, возвестил, что не будет встречаться с девушкой, которая не следит за собой. Я засмеялась и предложила заплатить. Кавалер пробормотал что-то и в расстроенных чувствах покинул меня. А я съела тортик и пошла домой. © Подслушано / VK
Как вы считаете, красив ли каждый человек по определению? Бывали ли в вашей жизни случаи, когда вам приходилось сталкиваться с тем же, что и героям этой статьи?
AdMe/Народное творчество/15 историй о том, что даже в современном мире людям с нестандартной внешностью порой приходится ох как несладко
Поделиться этой статьёй