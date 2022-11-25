15 историй о том, что даже в современном мире людям с нестандартной внешностью порой приходится ох как несладко

Нравиться всем вокруг невозможно, это каждый знает со школьной скамьи. Но одно дело, когда люди судят друг друга за плохо выполненную работу или безответственное отношение к делам, например. И совсем другое — комментарии окружающих по поводу чьей-то внешности. Иногда они выходят за всякие рамки и границы. Так случилось и с героями нашей подборки.