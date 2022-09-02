15+ кошек, которые слышали про эти ваши границы дозволенного и чихать на них хотели

Любой, у кого по дому вальяжно расхаживает усатый-полосатый, знает, что с этими созданиями шутки плохи. Да, большую часть времени они мирно посапывают в укромном уголочке, но в минуты своей активности могут такое вытворить, на что даже собаки не решатся. И сколько им не тверди, мол, «Барсик, нельзя!», они все равно сделают все по-своему. Потому что никто им не указ.

Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей сети, чьи кошки, кажется, живут вне закона и в ус не дуют.

Именно так выглядят 0 грамм раскаяния

Преступление. Преступник

Когда ты всем своим видом демонстрируешь недовольство новым кормом, но в то же время ешь его

«Эта маленькая проказница любит посидеть на моем роутере и отключить его ровно в тот момент, когда я играю в онлайне»

Когда тебя посадили на диету, но тяга к углеводам оказалась сильнее. Сильнее даже закрытой дверцы шкафа

«Каждый раз, когда я вижу его на перилах 2-го этажа, у меня случается сердечный приступ. Да, я знаю, что они любят высоту, но все же...»

А, собственно, почему бы и нет?!

«Это совсем не то, что мне хотелось увидеть первым делом в утро субботы. И да, они ни в чем не раскаиваются»

«В офисе уже было думали, что они одержали верх над Джеком, но он нашел выход и из этой ситуации»

«Антикошачье устройство. Пожалуйста, не сдвигайте с места».

«Кто-нибудь может мне подсказать, что здесь произошло? Я могу только догадываться»

«Ибо нечего тут свои книги складировать»

«Прошло 30 секунд с того момента, как она попросилась на улицу»

«Эта пицца будет моей!»

Он просто продолжил тихо-мирно спать

«Может, все же закроешь дверь? Мы тут немного заняты»

«Этот проказник надкусил все мои пончики до единого»

«Чего уставился? Я тебе что, телевизор, что ли?!»

«Ну, допустим, я»