15+ мужчин показали всему интернету, как их меняет борода
Даже едва заметная щетина меняет мужское лицо: добавляет мужественности, подчеркивает скулы. Про бороду и вовсе говорить нечего — она автоматически делает своего владельца похожим на фактурного лесоруба или брутального кузнеца. Если хотите посмотреть, насколько борода меняет внешность мужчины, просто загляните в наш материал. А в бонусе мы покажем парня, который решил основательно подойти к вопросу и сначала в фотошопе проверил, как он будет выглядеть с растительностью на лице.
«Боже, что я наделал?! Может быть, снова отращу бороду или попробую новый стиль»
«Выглядишь как гном-кузнец, выковывающий могучее оружие»
«Сбросил 22 кг и решил отпустить бороду»
«Отращивал эту бороду 3 месяца»
«Я лучше выгляжу с бородой или без нее?»
- С ней ты выглядишь как человек, у которого все под контролем. © the******100 / Reddit
«Зафиксировал рост бороды»
«Эволюция бороды: 2019-й, 2020-й, 2022-й»
«Совет тем, кто решил все сбрить: не делайте этого!»
«2 года назад я решил: пусть растет»
«Разница между фотографиями — 1 месяц. После того как я побрился, прошло 2 или 3 недели, прежде чем я сделал первое фото»
«Растил эту бороду год»
«8 лет назад я начал отращивать бороду»
«Щетина или чисто выбритый?»
«Отращивал свою бороду 6 месяцев»
«В ноябре моей бороде исполняется 4 года. Горжусь ею!»
«Впервые за почти 10 лет я чисто выбрит»
«От детских черт до „лица лесоруба“»
Бонус: «Я искусственно состарил себя в фотошопе и понял, что без бороды похож на унылую бабульку. А с бородой я бодрый такой дедок. Короче, решил отращивать»
А как вы считаете, мужчинам лучше с бородой или без нее?
Фото на превью Ukulele-Jay / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ мужчин показали всему интернету, как их меняет борода
Поделиться этой статьёй