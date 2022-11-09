15+ мужчин показали всему интернету, как их меняет борода

Даже едва заметная щетина меняет мужское лицо: добавляет мужественности, подчеркивает скулы. Про бороду и вовсе говорить нечего — она автоматически делает своего владельца похожим на фактурного лесоруба или брутального кузнеца. Если хотите посмотреть, насколько борода меняет внешность мужчины, просто загляните в наш материал. А в бонусе мы покажем парня, который решил основательно подойти к вопросу и сначала в фотошопе проверил, как он будет выглядеть с растительностью на лице.

«Боже, что я наделал?! Может быть, снова отращу бороду или попробую новый стиль»

«Выглядишь как гном-кузнец, выковывающий могучее оружие»

«Сбросил 22 кг и решил отпустить бороду»

«Отращивал эту бороду 3 месяца»

«Я лучше выгляжу с бородой или без нее?»

С ней ты выглядишь как человек, у которого все под контролем. © the******100 / Reddit



«Зафиксировал рост бороды»

«Эволюция бороды: 2019-й, 2020-й, 2022-й»

«Совет тем, кто решил все сбрить: не делайте этого!»

«2 года назад я решил: пусть растет»

«Разница между фотографиями — 1 месяц. После того как я побрился, прошло 2 или 3 недели, прежде чем я сделал первое фото»

«Растил эту бороду год»

«8 лет назад я начал отращивать бороду»

«Щетина или чисто выбритый?»

«Отращивал свою бороду 6 месяцев»

«В ноябре моей бороде исполняется 4 года. Горжусь ею!»

«Впервые за почти 10 лет я чисто выбрит»

«От детских черт до „лица лесоруба“»

Бонус: «Я искусственно состарил себя в фотошопе и понял, что без бороды похож на унылую бабульку. А с бородой я бодрый такой дедок. Короче, решил отращивать»