15+ невест, которые наконец-то дождались своего звездного часа и оказались в свадебном салоне
Девушки, как правило, задолго до свадьбы представляют себе платье, в котором пойдут к алтарю. Впрочем, когда невеста приходит на примерку в салон, порой оказывается, что она до сих пор не определилась с фасоном. Иногда ей просто не хватает дружеского участия и поддержки. Мы обратились к фотографиям пользовательниц сети, которые отчаялись выбрать свадебное платье самостоятельно и отправились за помощью в интернет. А в бонусах расскажем о том, как примерка повлияла на желание невесты выйти замуж и на что среагировала продавщица в свадебном салоне.
Свадьба на носу, а вариантов не осталось!
- На вас очень красиво смотрится платье-комбинация. © Total-Willingness396 / Reddit
- Платье-комбинация очень красивое. Его можно оживить аксессуарами, если оно вам кажется простоватым. © aec0669 / Reddit
«Круг сузился до трех очень разных платьев, мне нужна помощь в выборе»
- Платье № 2 смотрится на тебе замечательно, и ты выглядишь в нем очень уверенно. © cinmunbun5834 / Reddit
- В платье № 2 ты выглядишь просто потрясающе! © Proper_Speaker / Reddit
«№ 1, 2, 3? Или вообще ничего из перечисленного?»
- Мне нравится первое: оно уникально. Вы можете отстегнуть рукава. Это как два платья в одном. © Professional-Egg1851 / Reddit
- Первое настолько невероятно, что мне самой хочется снова выйти замуж, чтобы я смогла его надеть. © OhioIsForCats / Reddit
«Помогите выбрать! Мне нравятся 4 разных платья»
- Выглядишь бомбически в платье № 2, хватай его! © ****_Barnacles / Reddit
- № 2 потрясающее, оно подчеркивает вашу фигуру. © PixieDreamGoat / Reddit
«Помогите выбрать между этими двумя. Или мне стоит поискать что-то еще?»
- Мне лично нравится № 1. Цвет красивый и вам идет. © smithysonian / Reddit
- Возьмите второе, потому что в нем вы выглядите искренне счастливой. © heretobrowse22 / Reddit
- Второе просто шикарно. © Throwaway7387272 / Reddit
«Выбираю платье»
- Первое подчеркивает вашу невероятную талию. © Amorcheanulloamato / Reddit
- Миллион раз голосую за первое платье! © empresspawtopia / Reddit
«Помогите выбрать между этими двумя платьями! К спинке любого можно добавить бантик»
- Сложный выбор. Оба платья хороши, но мне кажется, что второе вам больше идет. © insideoutgarlicbread / Reddit
- Мне нравится первое, но я думаю, что второе вам больше идет, потому что оно лучше сидит. © madejustforthis77 / Reddit
«Это настоящая битва за выбор платья. Но сам процесс очень веселый и увлекательный, так что я не жалуюсь»
- Не волнуйся. Я обошла около 6 свадебных салонов, прежде чем купила свое. © dani27899 / Reddit
- А-а-а! Спасибо за поддержку! © IcedBlondeAmericano / Reddit
- № 3 — очень романтичное. И декольте такое интересное! © freezethawcycle / Reddit
«Какое же все-таки выбрать?»
- Они оба смотрятся на вас потрясающе, но первое платье хорошо подчеркивает фигуру. © glittrsparkl / Reddit
- Благодарю вас! Но вам не кажется, что получилось слишком много складок ниже талии? © _oberushka / Reddit
- Вовсе нет. Оно выглядит струящимся, нежным и женственным. © glittrsparkl / Reddit
«Никак не могу определиться»
- Второе платье идеально сидит, у него не такой глубокий вырез и более широкие бретели. А аппликация из листьев идеальна для церемонии на природе. © florafaunaandfood / Reddit
- Второе однозначно! © sugarmag13 / Reddit
«Мне нужна помощь в выборе»
- Первое выглядит на тебе потрясающе. © LouieLinguine / Reddit
- № 1 струится очень красиво, создает расслабленный силуэт. © lunagrape / Reddit
«Мне нравится то, что слева, но то, что справа, больше подходит мне по стилю»
- Мне нравится платье справа. Оно удлиняет фигуру, и вы выглядите стройнее из-за глубокого V-образного выреза. © rparkday7007 / Reddit
- Они разные: первое — мягкое и женственное, второе — более простое. © bignibbles_ / Reddit
- Левое точно! Оно выглядит мягче, вырез в форме сердца идеально вам подходит, а дизайн очень выгодно смотрится на вашей великолепной фигуре. © Callifleur / Reddit
«Наша церемония будет проходить в саду»
- Первое выглядит так, как будто его шили для вас. Но третье тоже потрясающее! © MonsoonMermaid / Reddit
- Сначала я думала о платье № 1, пока не увидела плате № 3. И ахнула: какое шикарное! © Naive_Purchase6741 / Reddit
«Мне нравятся оба, но первое нужно больше переделывать»
- Лично я считаю, что второе выглядит на вас просто потрясающе! © Fickle_Interest6605 / Reddit
- Второе очень подходит вашей фигуре. © lifeispandemonium / Reddit
«Мне больше нравятся узоры на спине платья № 1, но кажется, что вырез мне не очень идет»
- Первое платье! Спросите свою швею о возможности сделать вставки для груди. У меня маленькая грудь, но я решила это с помощью хорошего нижнего белья. © yaya0420 / Reddit
- Платье № 1! Есть варианты визуального увеличения бюста. У меня она не очень пышная, так что я знаю все приемы. © ConversationThick379 / Reddit
«Мне нужна помощь в выборе между двумя платьями!»
- Платье № 1 более элегантное, № 2 — более романтичное. © Globalbeauty / Reddit
- Они оба прекрасны! © sjdoyle12 / Reddit
«4 платья, и все мне нравятся»
- Я увидела платье № 1 и сразу подумала: «Вау!» Ты выглядишь в нем просто прекрасно! © ripcurl880 / Reddit
- Первое платье просто шикарно. © BombiniCan / Reddit
«Я сократила список до этих четырех платьев. Какое из них вам нравится больше всех?»
- Первое платье тебе очень идет. Оно удобное? © Bent_But-Not_Broken / Reddit
- Еще какое удобное! © FifaLeaf / Reddit
Бонус № 1
- Поехали выбирать свадебное платье, продавщица первым делом спросила, беременна ли я. Я ответила «нет». Узнав, что вместе не живем, материальных интересов друг к другу не имеем, она заявила, что я первая «настоящая» невеста в ее практике, и нехило скинула за платье. Повезло так повезло. © Палата № 6 / VK
Бонус № 2
- Пришла недавно девушка с мамой, долго выбирали платье. Примеряем, девушка крутится у зеркала, нацепили фату, улыбается, и внезапно она заревела. Села на диван, закрыла лицо руками и минут через 5 громко выдохнула: «Я не хочу за него замуж!» Сорвала фату, сняла платье и в слезах удалилась. Мама как-то понимающе молчала. Я не знаю, что там произошло, но надеюсь, что она приняла правильное решение. © Подслушано / VK
А как вы покупали свое свадебное платье? Что повлияло на ваш выбор?
Фото на превью Dejan Dundjerski / Shutterstock.com
AdMe/Народное творчество/15+ невест, которые наконец-то дождались своего звездного часа и оказались в свадебном салоне
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