15+ невест, которые наконец-то дождались своего звездного часа и оказались в свадебном салоне

Девушки, как правило, задолго до свадьбы представляют себе платье, в котором пойдут к алтарю. Впрочем, когда невеста приходит на примерку в салон, порой оказывается, что она до сих пор не определилась с фасоном. Иногда ей просто не хватает дружеского участия и поддержки. Мы обратились к фотографиям пользовательниц сети, которые отчаялись выбрать свадебное платье самостоятельно и отправились за помощью в интернет. А в бонусах расскажем о том, как примерка повлияла на желание невесты выйти замуж и на что среагировала продавщица в свадебном салоне.

Свадьба на носу, а вариантов не осталось!

На вас очень красиво смотрится платье-комбинация. © Total-Willingness396 / Reddit

Платье-комбинация очень красивое. Его можно оживить аксессуарами, если оно вам кажется простоватым. © aec0669 / Reddit





«Круг сузился до трех очень разных платьев, мне нужна помощь в выборе»

«№ 1, 2, 3? Или вообще ничего из перечисленного?»

Мне нравится первое: оно уникально. Вы можете отстегнуть рукава. Это как два платья в одном. © Professional-Egg1851 / Reddit

Первое настолько невероятно, что мне самой хочется снова выйти замуж, чтобы я смогла его надеть. © OhioIsForCats / Reddit

«Помогите выбрать! Мне нравятся 4 разных платья»

«Помогите выбрать между этими двумя. Или мне стоит поискать что-то еще?»

«Выбираю платье»

«Помогите выбрать между этими двумя платьями! К спинке любого можно добавить бантик»

Сложный выбор. Оба платья хороши, но мне кажется, что второе вам больше идет. © insideoutgarlicbread / Reddit

Мне нравится первое, но я думаю, что второе вам больше идет, потому что оно лучше сидит. © madejustforthis77 / Reddit





«Это настоящая битва за выбор платья. Но сам процесс очень веселый и увлекательный, так что я не жалуюсь»

«Какое же все-таки выбрать?»

«Никак не могу определиться»

Второе платье идеально сидит, у него не такой глубокий вырез и более широкие бретели. А аппликация из листьев идеальна для церемонии на природе. © florafaunaandfood / Reddit

Второе однозначно! © sugarmag13 / Reddit

«Мне нужна помощь в выборе»

«Мне нравится то, что слева, но то, что справа, больше подходит мне по стилю»

Мне нравится платье справа. Оно удлиняет фигуру, и вы выглядите стройнее из-за глубокого V-образного выреза. © rparkday7007 / Reddit

Они разные: первое — мягкое и женственное, второе — более простое. © bignibbles_ / Reddit

Левое точно! Оно выглядит мягче, вырез в форме сердца идеально вам подходит, а дизайн очень выгодно смотрится на вашей великолепной фигуре. © Callifleur / Reddit

«Наша церемония будет проходить в саду»

Первое выглядит так, как будто его шили для вас. Но третье тоже потрясающее! © MonsoonMermaid / Reddit

Сначала я думала о платье № 1, пока не увидела плате № 3. И ахнула: какое шикарное! © Naive_Purchase6741 / Reddit





«Мне нравятся оба, но первое нужно больше переделывать»

Лично я считаю, что второе выглядит на вас просто потрясающе! © Fickle_Interest6605 / Reddit

Второе очень подходит вашей фигуре. © lifeispandemonium / Reddit





«Мне больше нравятся узоры на спине платья № 1, но кажется, что вырез мне не очень идет»

Первое платье! Спросите свою швею о возможности сделать вставки для груди. У меня маленькая грудь, но я решила это с помощью хорошего нижнего белья. © yaya0420 / Reddit

Платье № 1! Есть варианты визуального увеличения бюста. У меня она не очень пышная, так что я знаю все приемы. © ConversationThick379 / Reddit

«Мне нужна помощь в выборе между двумя платьями!»

«4 платья, и все мне нравятся»

Я увидела платье № 1 и сразу подумала: «Вау!» Ты выглядишь в нем просто прекрасно! © ripcurl880 / Reddit

Первое платье просто шикарно. © BombiniCan / Reddit



«Я сократила список до этих четырех платьев. Какое из них вам нравится больше всех?»

Бонус № 1

Поехали выбирать свадебное платье, продавщица первым делом спросила, беременна ли я. Я ответила «нет». Узнав, что вместе не живем, материальных интересов друг к другу не имеем, она заявила, что я первая «настоящая» невеста в ее практике, и нехило скинула за платье. Повезло так повезло. © Палата № 6 / VK

Бонус № 2

Пришла недавно девушка с мамой, долго выбирали платье. Примеряем, девушка крутится у зеркала, нацепили фату, улыбается, и внезапно она заревела. Села на диван, закрыла лицо руками и минут через 5 громко выдохнула: «Я не хочу за него замуж!» Сорвала фату, сняла платье и в слезах удалилась. Мама как-то понимающе молчала. Я не знаю, что там произошло, но надеюсь, что она приняла правильное решение. © Подслушано / VK

