15 официантов раскрыли секреты своей профессии, о которых не подозревают даже завсегдатаи кафе
Опытные официанты — это ко всему прочему умелые продавцы. Они побуждают нас покупать более дорогие блюда и оставлять щедрые чаевые. И делают это так, что мы не всегда можем распознать их уловки. Хорошо, что в сети некоторые официанты делятся друг с другом профессиональными хитростями, на которые нам тоже стоит обратить внимание и вспомнить, когда в следующий раз будем обедать не дома.
- Я наношу блестящие тени для век или роняю ручку, когда принимаю заказ. Давно заметила: если гости видят во мне личность, это увеличивает мои чаевые. Стоит проявить себя всего один раз, в самом начале общения, затем отойти на второй план и сделать все, чтобы их трапеза удалась. Безымянный официант, который ведет безупречный стол, получает 20 % от чека. Реальный человек, который теребит ручку, а затем безупречно работает, получает 25 %. © Adrienne Flowers / Quora
- Можно пообщаться с гостями после того, как они закончили трапезу и собираются заказать еще один напиток или десерт. Вместо того чтобы нависать над ними во время разговора, можно присесть, чтобы наладить зрительный контакт. Язык тела как бы говорит: «Вы, ребята, крутые, мне интересен этот разговор». © ThreeHolePunch / Reddit
- Я работаю в кафе. И каждый раз, когда я подаю чай, сообщаю своим гостям, как долго чайный пакетик уже находится в воде. Они очень ценят это. Иногда я начинаю разговоры с гостями. Если я понимаю, что передо мной туристы, рекомендую им места для посещения или спрашиваю, что им больше всего понравилось в городе. Стоит спрашивать гостей, как им еда, и всегда приносить извинения за любые неудобства. Благодарить за советы и желать хорошего дня, а еще лучше всегда смеяться над их шутками. © Fast-Mouse-2034 / Reddit
- Трюк, который я всегда ненавидел и отказывался выполнять. Когда гости удобно усядутся, перед тем как подать им меню, нужно открыть его на странице, где представлены дорогие блюда, чтобы это было первое, что они увидят. © Alison Bourke / Quora
- Это называется «завязать разговор». Когда вы впервые говорите с гостем, упомяните то, что он, возможно, захочет заказать позже, например десерт или необычный кофейный напиток: «Мы готовим наши чизкейки по домашнему рецепту, они свежие и вкусные. После того как вы закончите основное блюдо, я с удовольствием расскажу, чизкейки каких вкусов у нас есть». Так вы даете клиентам время подумать о десерте в течение трапезы. И когда речь заходит о десертном меню, гости не удивляются. Противоположная (плохая) практика — подойти в конце трапезы и сказать: «Вот ваш чек. О, вы хотели десерт?» © Steve Blanchard / Quora
- Ключ к успеху в том, чтобы в своих неудачах обвинять кого-то вне поля зрения гостей. Им все равно, кто облажался, — они просто хотят, чтобы их еда и напитки были приготовлены правильно и своевременно. Пример: вы были заняты и внесли заказ в систему с опозданием на 15 минут. Просто подойдите к гостям и скажите им, что заказ приготовили не в соответствии со стандартами заведения, поэтому вы попросили шеф-повара приготовить новое блюдо надлежащим образом, а им положен комплимент за ожидание — закуска или десерт. Таким образом вы становитесь спасителем, а не неудачником. © zenslapped / Reddit
- Каждый раз, когда гости жалуются на кондиционер или мух, я притворяюсь, что регулирую кондиционер или «включаю ловушки для мух». Иногда гости просят внести определенные изменения в блюда, и я говорю, что посоветуюсь с шеф-поваром. Затем говорю им, что обычно мы не вносим никаких изменений в состав блюд, но для них готовы сделать исключение. Договариваюсь с поварами, и — вуаля — гости получают то, что хотели. © fos711 / Reddit
- У меня была пара приятелей в колледже, которые работали официантами. Они носили фальшивые очки, чтобы «больше походить на студентов колледжа». У них была одна пара на двоих, и они передавали ее друг другу. Они клялись, что их чаевые лучше в те ночи, когда они носят фальшивые очки. © Pete Pappas / Quora
- Это называется «ободряющий кивок». Когда гости сделают свой заказ, можно как бы невзначай сказать: «Разве немного божественного крем-брюле не идеально дополнит это блюдо?» Затем нужно слегка кивнуть и улыбнуться. В большинстве случаев они заказывают десерт. Кстати, я использую эту технику на своих детях: «Тебе не кажется, что следует прибраться в своей комнате, прежде чем идти играть?» — киваю и улыбаюсь. © Jackie Thornton / Quora
- Когда я был студентом, подрабатывал в ресторане гардеробщиком. Однажды старый и опытный официант поделился со мной своим лайфхаком: если мужчина-клиент приходил с дамой, не оставлял чаевых либо придирался, официант при даме говорил мужику: «А сегодня очень приятная девушка с вами, не то что вчера». После он технично покидал зал, оставляя мужика объясняться с женой или с кем он там пришел. © Подслушано / Ideer
- Трюк заключался в том, как говорить, чтобы продавать блюда. Никогда не стоит говорить: «...Всего за x дополнительных долларов». Лучше просто спросить: «Не хотите ли вы добавить?..» (Сыр, например, или сметану.) Такое дополнение не заставляло людей задумываться о цене. © Gabriela Martinez / Quora
- Работаю официантом. Очень часто, когда зал полон, а мои нервы на пределе, отпрашиваюсь на 5 минут и иду в туалет. Там полная звукоизоляция: не слышно ни музыки, ни дотошных голосов гостей. В полной прострации сажусь на стульчак и стараюсь ни о чем не думать хотя бы несколько минут. Это очень расслабляет и избавляет от негативных эмоций. Но я безумно боюсь, что однажды устану настолько, что сяду на стульчак и в полной тишине совершенно забуду, кто я и что здесь делаю. © Подслушано / Ideer
- Важно уметь предвидеть потребности и прихоти клиента до того, как он сам на них укажет. Если вы видите, что все тянутся за булочками с изюмом, пойдите на кухню и принесите еще немного для этого стола. Классный способ выиграть время. Если кто-то попросит кофе, обязательно скажите, что собираетесь поставить свежий кофейник и что это займет минуту. Это даст вам дополнительное время, ведь все хотят выпить чашечку свежего кофе. © Carl J. Johnson / Quora
- Я работала в мексиканском ресторане в течение 4 лет. Коллеги научили меня кидать в стакан с холодными напитками по две соломинки вместо одной — так люди быстрее опустошали стаканы и заказывали еще. © Gabriela Martinez / Quora
- Есть такой трюк. Вы платите наличными, а официанты приносят вам сдачу. Как правило, вы получаете крупные купюры. Так происходит потому, что клиент вряд ли попросит разменять деньги, а просто оставит крупную купюру на чай. © Kathee Alongi / Quora
Замечали когда-нибудь что-то подобное? Или, может быть, вам самим приходилось использовать какие-то хитрости?
Фото на превью fizkes / Shutterstock.com
AdMe/Народное творчество/15 официантов раскрыли секреты своей профессии, о которых не подозревают даже завсегдатаи кафе
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