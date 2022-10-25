15 официантов раскрыли секреты своей профессии, о которых не подозревают даже завсегдатаи кафе

Опытные официанты — это ко всему прочему умелые продавцы. Они побуждают нас покупать более дорогие блюда и оставлять щедрые чаевые. И делают это так, что мы не всегда можем распознать их уловки. Хорошо, что в сети некоторые официанты делятся друг с другом профессиональными хитростями, на которые нам тоже стоит обратить внимание и вспомнить, когда в следующий раз будем обедать не дома.