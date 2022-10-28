15+ пап, которые ведут фотодневник обо всех похождениях своих сорванцов
С папой никогда не соскучишься. С ним можно играть, ходить в походы и часами кататься на его могучей спине. А еще он может смастерить что угодно: детскую кроватку, качели, да хоть настоящий замок. Мы собрали доказательства того, что папы в своих сорванцах просто души не чают и восхищаются любыми их свершениями.
«Cын не хочет спать со своими мягкими игрушками. Все потому, что он берет и укладывает с собой в постель свои любимые 17 автомобилей»
«Сын самостоятельно это построил и решил похвастаться»
«Впервые ночевали с дочкой в палатке на дереве. С утра она сказала: „Вот это было развлечение!“»
«Мой малыш уверен, что он Человек-паук»
«Оформил комнату в космическом стиле для дочки, которая вот-вот родится»
«Наша малышка начинает подниматься и спускаться по лестнице. Я соорудил для нее отдельные перила!»
«А как вы умудряетесь скармливать овощи своим малышам?»
«Сын принес домой золото, которое получил в соревновании по джиу-джитсу. Я даже не могу описать словами гордость, которую испытываю за него»
«Собрал эту штуку для дочери. Потратил 9 часов»
«Моя маленькая акула»
«Двухъярусная кровать в виде замка, которую я построил для своей 7-летней принцессы»
«Дочка демонстрирует мне свой стильный наряд»
«Учу дочку играть на барабанах»
«Вчера купили нашему 6-месячному малышу деревянный паровозик, и он просто в восторге!»
«Игра в лошадку длилась гораздо дольше, чем хотелось моей спине»
«Надеюсь, что она всегда будет чистить зубы именно так»
«Как я детскую кроватку для сына делал»
«Мой малыш покорил гору сена на фермерском рынке»
«Вот что я обнаружил под кроваткой дочери. Тут целый арсенал»
А как вы считаете, кто имеет большее влияние на малыша — папы или мамы?
Фото на превью blahk2 / Reddit
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