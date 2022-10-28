15+ пап, которые ведут фотодневник обо всех похождениях своих сорванцов

С папой никогда не соскучишься. С ним можно играть, ходить в походы и часами кататься на его могучей спине. А еще он может смастерить что угодно: детскую кроватку, качели, да хоть настоящий замок. Мы собрали доказательства того, что папы в своих сорванцах просто души не чают и восхищаются любыми их свершениями.

«Cын не хочет спать со своими мягкими игрушками. Все потому, что он берет и укладывает с собой в постель свои любимые 17 автомобилей»

«Сын самостоятельно это построил и решил похвастаться»

«Впервые ночевали с дочкой в палатке на дереве. С утра она сказала: „Вот это было развлечение!“»

«Мой малыш уверен, что он Человек-паук»

«Оформил комнату в космическом стиле для дочки, которая вот-вот родится»

«Наша малышка начинает подниматься и спускаться по лестнице. Я соорудил для нее отдельные перила!»

«А как вы умудряетесь скармливать овощи своим малышам?»

«Сын принес домой золото, которое получил в соревновании по джиу-джитсу. Я даже не могу описать словами гордость, которую испытываю за него»

«Собрал эту штуку для дочери. Потратил 9 часов»

«Моя маленькая акула»

«Двухъярусная кровать в виде замка, которую я построил для своей 7-летней принцессы»

«Дочка демонстрирует мне свой стильный наряд»

«Учу дочку играть на барабанах»

«Вчера купили нашему 6-месячному малышу деревянный паровозик, и он просто в восторге!»

«Игра в лошадку длилась гораздо дольше, чем хотелось моей спине»

«Надеюсь, что она всегда будет чистить зубы именно так»

«Как я детскую кроватку для сына делал»

«Мой малыш покорил гору сена на фермерском рынке»

«Вот что я обнаружил под кроваткой дочери. Тут целый арсенал»