15+ поваров проводят так много времени на кухне, что начинают прорастать, как картошечка

Вот у поваров работенка: целый день крутишься у плиты, жаришь, варишь, печешь, а вечером еще и кухню надо драить. Рабочее место стало для них вторым домом, где они спят, едят, отмечают дни рождения, преодолевают трудности, радуются, придумывают развлечения и уморительные лайфхаки. А еще подмечают всякие курьезные моменты.

Мы в ADME обратились к фотографиям поваров, которые показали, как проходит их обычный рабочий день.

«Попросила новичка порезать половинками картошку на ужин. Мы от души посмеялись над этим»

Так выглядит 16-часовой рабочий день

«Я почистил дверцы духовки на работе»

«Наших заказов в понедельник оказалось в 2 раза больше, чем прогнозировалось, и нам не хватило рук»

«Кто-нибудь еще любит нарезать лук? Мне кажется, что я постиг дзен»

Когда работаешь с очень большим количеством лука

«Мойщик посуды и второй повар решили сегодня не приходить. Я одна на кухне, а еще даже не настало время ужина»

«Вызвали на смену в день рождения. Как видите, я отлично провел время»

Когда босс решил сам приготовить колбаски чоризо и забыл про них более чем на 12 часов

«Мы моем посуду без рубашек»

«Надо просыпаться. Когда вторник обещал быть тихим, приходишь на работу, а там такое»

«Сегодня был день рождения моего шеф-повара. Это мы перед началом смены»

«Вчера уже в конце смены нам пришло это»

«Недавно стал заведующим кухней. Давно чесались руки заняться фритюрницей. До и после»

Официант схватил дозатор, полный кетчупа, вместо бутылки малинового соуса

Когда любую штуку можешь приспособить в качестве кухонного прибора

«Я работаю на кухне в лагере. Это уже не первый случай за смену, когда дети пробираются ночью и замораживают столовые приборы»