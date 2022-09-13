15+ поваров проводят так много времени на кухне, что начинают прорастать, как картошечка
Вот у поваров работенка: целый день крутишься у плиты, жаришь, варишь, печешь, а вечером еще и кухню надо драить. Рабочее место стало для них вторым домом, где они спят, едят, отмечают дни рождения, преодолевают трудности, радуются, придумывают развлечения и уморительные лайфхаки. А еще подмечают всякие курьезные моменты.
Мы в ADME обратились к фотографиям поваров, которые показали, как проходит их обычный рабочий день.
«Попросила новичка порезать половинками картошку на ужин. Мы от души посмеялись над этим»
Так выглядит 16-часовой рабочий день
«Я почистил дверцы духовки на работе»
«Наших заказов в понедельник оказалось в 2 раза больше, чем прогнозировалось, и нам не хватило рук»
«Кто-нибудь еще любит нарезать лук? Мне кажется, что я постиг дзен»
Когда работаешь с очень большим количеством лука
«Мойщик посуды и второй повар решили сегодня не приходить. Я одна на кухне, а еще даже не настало время ужина»
«Вызвали на смену в день рождения. Как видите, я отлично провел время»
Когда босс решил сам приготовить колбаски чоризо и забыл про них более чем на 12 часов
«Мы моем посуду без рубашек»
«Надо просыпаться. Когда вторник обещал быть тихим, приходишь на работу, а там такое»
«Сегодня был день рождения моего шеф-повара. Это мы перед началом смены»
«Вчера уже в конце смены нам пришло это»
«Недавно стал заведующим кухней. Давно чесались руки заняться фритюрницей. До и после»
Официант схватил дозатор, полный кетчупа, вместо бутылки малинового соуса
Когда любую штуку можешь приспособить в качестве кухонного прибора
«Я работаю на кухне в лагере. Это уже не первый случай за смену, когда дети пробираются ночью и замораживают столовые приборы»
А как вы думаете, повара дома изобретают всякие вкусности или так устают от готовки, что смотреть на плиту не могут?
Фото на превью tmouse92 / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ поваров проводят так много времени на кухне, что начинают прорастать, как картошечка
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