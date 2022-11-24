15+ правдивых твитов о семейной жизни из серии: «Глянь, это точно про нас с тобой»

Жизнь прожить, как говорится, не поле перейти: семейной паре предстоит пройти долгий путь и много чего преодолеть вместе. В процессе муж с женой так притираются друг к дружке, что уже могут общаться без слов — считывая мысли по взгляду и жестам. Мы обратились к твитам от пользователей сети, которые знают все о семейной жизни.