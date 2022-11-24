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15+ правдивых твитов о семейной жизни из серии: «Глянь, это точно про нас с тобой»

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Жизнь прожить, как говорится, не поле перейти: семейной паре предстоит пройти долгий путь и много чего преодолеть вместе. В процессе муж с женой так притираются друг к дружке, что уже могут общаться без слов — считывая мысли по взгляду и жестам. Мы обратились к твитам от пользователей сети, которые знают все о семейной жизни.

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А вам в партнеры достался юморист или вы дома все обсуждаете исключительно серьезно?

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AdMe/Народное творчество/15+ правдивых твитов о семейной жизни из серии: «Глянь, это точно про нас с тобой»
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