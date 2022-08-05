15 детей, которые ляпнули такое, что хоть стой, хоть падай, хоть сквозь землю провались

Пока взрослые рассуждают, всегда ли нужно говорить то, что у них на уме, дети отвечают на этот вопрос однозначное «да». И действуют. Наверное, у каждого родителя была ситуация, когда высказывание отпрыска заставляло его краснеть и бледнеть.