15 детей, которые ляпнули такое, что хоть стой, хоть падай, хоть сквозь землю провались
Пока взрослые рассуждают, всегда ли нужно говорить то, что у них на уме, дети отвечают на этот вопрос однозначное «да». И действуют. Наверное, у каждого родителя была ситуация, когда высказывание отпрыска заставляло его краснеть и бледнеть.
Мы в ADME почитали истории о детской непосредственности, которыми поделились пользователи сети, и от души посмеялись.
- 6-летняя дочь сказала, чтобы я сбрил свою «козлиную бородку». Ну я сбрил и спросил малую, нравится ли ей теперь. Она скорчила гримасу и ответила: «Нет. Я и не знала, что у тебя такой маленький подбородок». © Illustrous_potentate / Reddit
- Как-то раз в ТЦ пришлось идти в туалет вместе с 5-летним сыном. Завела с собой в кабинку, чтобы не удрал, и сказала отвернуться к двери. Так этот маленький тролль начал медленно открывать дверь и кричать «Ку-ку!». На мои вопли он не обращал внимания. Пара человек в очереди, наверное, описались от смеха. © Подслушано / Ideer
- Моей дочери было 4. Она сидела за столом и рисовала. Я вошел в комнату и уселся на ее маленький поролоновый диван. Не отрываясь от карандашей, она произнесла сладким голосочком: «Это мой диванчик, папочка. Исчезни». © Little_Party / Reddit
- Мама рассказывала. На междугородний автобус на меня не покупали билет, потому что для детей до 4 лет проезд был бесплатным. Мама как-то прошептала мне на ушко: «Тетя подойдет, спросит, сколько тебе лет. Ты скажи, что 3 года». А я такой на весь автобус: «Мама, мне ведь уже 4!» Все пассажиры лежали. © goodCommentator / Pikabu
- Собираюсь я на свидание, поправляю прическу и все такое. Заходит мой сын и изрекает: «Никакая любовь не исправит эту линию роста волос». Я опешила. © skinMARKdraws / Reddit
- Сидел я в туалете и понял, что бумага закончилась. Позвал сына, чтобы принес, а он такой: «Гони 10 баксов». Я его-то на место поставил, но сынок в итоге принес мне аж 2 квадратика бумаги. © weirdatwork2017 / Reddit
- А мне вот вспомнилось. Дочь: «Мам, а чего ты мажешься кремами всякими?» Мама: «Ну чтобы красивее быть и моложе». Долгая пауза. Дочь: «Так не помогает же». © slavslav / Pikabu
- Привожу 5-летнего сына в детский сад. Заходим в раздевалку, где уже находятся несколько детей с родителями, и сын с порога звонко объявляет: «А меня сегодня папа заберет! Потому что у мамы вечером свидание!» Я смущенно: «Совещание, сынок, а не свидание. Совещание». © lariki / Pikabu
- Дочке вот-вот исполнится 3. Как-то говорит: «Мама, я пописаю в ванну?» Отвечаю: «Нет, мы не писаем в ванну, мы писаем в туалет». Она: «Нет, я пописаю в ванну. Это о-о-очень приятно!» (с выражением огромного удовольствия на лице). © Ellen Rouyer / Quora
- Когда мне было 3 года, я убедил папу сбрить усы и бороду. А потом отказался с ним разговаривать, пока он не отрастит все снова. После этого случая папа носил усы, сколько я себя помню. © ju0725 / Reddit
- Когда дочке было года 4, мы взяли ее в китайский ресторан. На входе нас встретил охранник азиатской внешности. Улыбчивый, обходительный, вежливый. Помог снять ребенку курточку. Она смотрела на него во все глаза. А потом за столом как выдаст: «Мама, а это был Джеки Чан?» © Подслушано / Ideer
- Собрались все родственники, отмечаем день рождения бабушки, ей исполнилось 70 лет. Она говорит тост, как и все бабули, мол: «Всех люблю, всем спасибо, что пришли. Это, наверное, мой последний день рождения». Тут мой братишка — на тот момент ему было лет 5 — говорит: «Не переживай, бабуля, последний будет, когда тебе будет 2 восьмерки!» Все гости посмеялись, а через 18 лет бабушки не стало — ей исполнилось 88. © Подслушано / Ideer
- У жены произошел конфликт с дамой на стойке регистрации в аэропорту. Дочь молча смотрела на женщину, а когда они встретились взглядами, просто сказала: «Грымза». Ей было всего 2. © heyitsamekevin / Reddit
- Моей дочке было лет 5. Захотелось ей шоколада. Открывает она холодильник и, не найдя в нем шоколада, с чувством произносит: «Как же бедно мы живем! У нас даже шоколада нет!» Пришлось бабушке сходить за шоколадкой для внучки. © Подслушано / Ideer
- Однажды папа побрился. Увидев его, я спросила маму, кто этот странный мужчина у нас на кухне и почему он хочет поцеловать меня с утра. © Emilia_S / Reddit
В вашей семье бывали подобные ситуации?
AdMe/Народное творчество/15 детей, которые ляпнули такое, что хоть стой, хоть падай, хоть сквозь землю провались
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