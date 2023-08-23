15+ свекровей и тещ, которые делают все возможное, чтобы жизнь медом не казалась

Можно назвать счастливчиком того человека, кто в лице мамы своей второй половины обрел родственную душу. Потому что часто бывает так, что своими выходками тещи и свекрови только подтверждают стереотипы из анекдотов. А то и вовсе отчебучивают что-то ну вообще невообразимое. Истории пользователей сети — тому доказательство.

Сколько бы ни было на свете вредных свекровей и тещ, мудрых и понимающих тоже достаточно. Просто о таких рассказывают не так уж и часто. Но вот пользователи сети решили восстановить справедливость и похвастались интернету, какие золотые матери у их вторых половинок. Вот бы всем таких свекровей и тещ.