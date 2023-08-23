15+ свекровей и тещ, которые делают все возможное, чтобы жизнь медом не казалась
Можно назвать счастливчиком того человека, кто в лице мамы своей второй половины обрел родственную душу. Потому что часто бывает так, что своими выходками тещи и свекрови только подтверждают стереотипы из анекдотов. А то и вовсе отчебучивают что-то ну вообще невообразимое. Истории пользователей сети — тому доказательство.
- Теща дочь свою, мою жену, учила: «Мужик нужен, чтобы пахал. Вот пока силы есть, пока может работать по 2 смены, деньги домой нормальные приносить — вот тогда нужен. А потом можно по врачам не таскать. Сам пойдет — нужно не пускать. Попрекать, мол, что ты по докторам бегаешь, не мужик что-ли? Мужик терпеть должен. Если будет по врачам ходить — лет до 80 прожить еще сможет, а зачем тебе в старости эта обуза? Поработали, квартиру и машину купили — хватит. © Mesmo / Pikabu
- Моя свекровь сначала старалась нас развести, рассказывала про меня небылицы. А спустя годы звонила и высказывала мне за то, что я посмела уйти от ее сыночка. © Елена Фокина
- Свекровь намекала, что мой супруг на самом деле не хотел сочетаться со мной браком, но я каким-то образом убедила его. Вы бы видели выражение ее лица, когда ей сообщили, что на самом деле это он добивался меня. © LenyBoo / Reddit
- Поехали на пляж с родней супруга. Нам с мужем не хотелось заходить в воду, мы просто загорали, а моя свекровь нас туда зазывала. И тут она мне заявляет: «О, я знаю, почему ты не идешь купаться. У тебя месячные!» Отвечаю, мол, нет, просто не хочу. А она не унимается: «Значит, ты не хочешь, чтобы мы смотрели на тебя в бикини». Я проигнорировала это высказывание, а потом мы с мужем вернулись в отель. Позже он мне сказал, что пока я была в уборной, свекровь спросила, не боюсь ли я воды. Самое интересное, что мы и раньше бывали на пляже, я купалась, но такие раздражающие комментарии были впервые. © KookyExamination6808 / Reddit
- Когда ребенок родился, купил жене в помощь посудомоечную машину. Когда посуды мало, просто мыли по старинке под краном. Когда посуды много, ставили в посудомойку. Приехали в гости тесть с тещей, посидели, поели, мои родители тоже были. Стал складывать посуду в посудомойку, так теща вся извелась: «Зачем эта машинка, таких денег стоит, ужас! Лучше бы мыли под краном.» Я выкладываю посуду в мойку: «Пожалуйста, мама, можете приступать!» А та сразу: «Ой, что это я в чужой монастырь со своими правилами лезу?! Мойте уж как вам хочется, сами взрослые уже!» © BARin134 / Pikabu
- Моя бабушка, которая росла в очень бедной семье и не увлекалась дорогими вещицами, на нашу с парнем помолвку подарила потрясающий набор посуды из хрусталя с гравировкой. Мне очень понравилось. Я толком не успела поблагодарить бабушку, как заговорила свекровь: «Это подойдет для репетиции торжества, но не годится для свадьбы!» И тут же протянула мне коробку со столовыми принадлежностями от себя самой. Я не промолчала: «Раз уж вы решили провести репетицию, то и посуду на ней мы будем использовать вашу. А на свадьбе — бабушкину». © clydiebaby / Reddit
- Когда мы поженились, свекровь ежедневно звонила мужу на работу. Она рыдала и говорила ему, что скучает неимоверно. И просила после работы сначала ехать к ней, а не домой. © Magda Selmeci / Quora
- Мы с парнем занимаемся триатлоном в узких шортах из спандекса, и как-то раз его мама пришла поболеть за нас на соревнованиях. А потом я такая смотрю сделанные ею фотки и вижу снимок своей пятой точки. Крупным планом — было ясно, что использовалось увеличение. Я даже решила, что кадр сделал мой парень, взяв мамин телефон. Но нет. Вообще не смущаясь, будущая свекровь выдала, что собирается показать снимок моей выдающейся пятой точки своему мужу и знакомым. © roo12357 / Reddit
- Моему мужу исполнилось 40 лет, свекровь решила закатить в честь этого вечеринку. Все бы ничего, но она пригласила всех родственников моего супруга и никого с моей стороны. А в приглашениях написала, что все устроено ею и лучшим другом мужа, обо мне ни слова. А мы ведь состояли в браке уже больше 10 лет. © Valeria Mariani / Reddit
- Мы с избранником ужинали дома у его мамы, как вдруг она подошла ко мне и что-то протянула. Это оказались хлопковые трусы. Я сразу же отшвырнула их и сказала, что это не мое. Я не солгала: вещь была мне незнакома. Оказалось, она решила посреди трапезы вручить мне трусы, потому что, видите ли, нашла их в стирке. Белье вообще принадлежало сестре парня. Но даже если бы оно было моим, зачем отдавать его мне таким образом? © almanzo / Reddit
- Свекровь винила меня в том, что я разрушила брак с ее нежно любимым сыночком. Она перевернула всю ситуацию с ног на голову. На самом же деле ее сын ходил все время налево. © Ann Tierney / Quora
- Во время нашего первого с мужем свадебного танца свекровь вдруг упала на пол и разрыдалась: «Ну почему дети так быстро вырастают?» Она сидела на полу и плакала, пока не закончилась мелодия. А потом подошла, оттеснила меня и потребовала особый танец матери и сына. Но когда включили случайную песню, она начала ругаться, мол, это не та музыка, которую она выбрала. Я была в шоке. © PixieDixie1717 / Reddit
- Самым незабываемым подарком от свекрови оказался пакет с ее старыми трусами и ночнушками. Сказала, что трусы ей стали малы, а вместо ночнушек она решила носить пижамы. «Выкидывать и разрезать на тряпки жалко. Поэтому — дарю!» У меня ее вещи жалости не вызвали и были отправлены на помойку. Самое смешное, что через некоторое время она спросила, нет ли у меня старых вещей, которые можно порезать на тряпки? Вот тут я пожалела, что уже не могу вручить ей назад ее подарок со словами: «Дарю!» © Olivkovaya.Nimfa / Pikabu
- Свекровь однажды очень сильно на меня обиделась и не показывалась полгода. Мы собирались переезжать. Попросили ее часа полтора — два погулять с ребенком в коляске, пока будем носить вещи в машину. Свекровь пришла, пока я собирала ребенка в соседней комнате, она распаковала все уложенные и подписанные коробки с вещами! Я приношу ребенка, а она сидит, перекладывает посуду. Сказала, что сейчас покажет мне, как правильно переезжать. Я взяла ребенка и ушла. Мужу написала, что его мама решила грузить коробки вместо меня, а я приду уже на новую квартиру часа через три. Свекровь такого коварства не ожидала. Она надеялась, что будет меня поучать, а ей пришлось срочно все распихивать обратно и таскать вещи по лестнице с 3 этажа. А ведь могла спокойно гулять с коляской в парке. © Татьяна Лобанова / ADME
- Мать моего мужа — это ужас на крыльях ночи. Она была груба со мной с самого дня нашего знакомства. Злобно поглядывала, что-то бормотала через зубы в ответ, когда я говорила: «С добрым утром». И тому подобное. Потом как-то раз она сказала мне прямо при муже «Я хотела, чтобы мой сын взял в жены хорошую женщину, но ты не такая». © Nedcake881 / Reddit
- Сегодня приходила свекровь, чтобы помочь с новорожденным. Она не выпускала ребенка из рук, пока я не забирала его покормить. Все было отлично, пока она не спросила: «Когда я смогу посидеть с ребенком сама?» Отвечаю: «Ну, когда я освою молокоотсос, чтобы оставлять бутылочку для него». А она вдруг выдает: «Здорово! Я тогда буду брать твое молоко и представлять, что это я кормлю ребенка грудью!» Увидев мое ошарашенное лицо, она все свела к шутке. Что-то мне перехотелось оставлять с ней ребенка. © epiceyeroll / Reddit
Сколько бы ни было на свете вредных свекровей и тещ, мудрых и понимающих тоже достаточно. Просто о таких рассказывают не так уж и часто. Но вот пользователи сети решили восстановить справедливость и похвастались интернету, какие золотые матери у их вторых половинок. Вот бы всем таких свекровей и тещ.
AdMe/Народное творчество/15+ свекровей и тещ, которые делают все возможное, чтобы жизнь медом не казалась
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