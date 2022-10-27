15+ таксистов и пассажиров, которые друг про друга горазды истории травить — не переслушать

Поездки в такси — это каждый раз сага с неизвестным финалом, причем как для водителя, так и для пассажира. Она может закончиться хорошо — спокойно и без происшествий, а может подарить такие впечатления, что воспоминаний на год вперед хватит. Мы обратились к историям от пользователей сети, у которых рассказов о поездках в такси хватит на экранизацию фильма.