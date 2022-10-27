15+ таксистов и пассажиров, которые друг про друга горазды истории травить — не переслушать
Поездки в такси — это каждый раз сага с неизвестным финалом, причем как для водителя, так и для пассажира. Она может закончиться хорошо — спокойно и без происшествий, а может подарить такие впечатления, что воспоминаний на год вперед хватит. Мы обратились к историям от пользователей сети, у которых рассказов о поездках в такси хватит на экранизацию фильма.
- На старуху бывает проруха, поэтому наконец мне попался он — горе-водитель. Сначала все было мирно, но затем таксисту позвонили по видеосвязи, он устроил мобильный удобнее, стал смотреть, как его родственники выплясывают на дискотеке. Сначала я не обращал внимания, но потом он начал подпевать и пропустил зеленый сигнал светофора, это быстро свело мое терпение на нет. Я очень дотошен в вопросах безопасности, поэтому попросил выключить связь. Но в ответ он только сделал звук громче, а мне прилетело: «Что за народ пошел, все танцуют, а я работаю, так еще и делать это надо тихо, никому не угодишь». © Палата № 6 / VK
- C друзьями опаздываем на поезд, до отправки остается 30 минут. Вызываем, навигатор показывает приблизительное время пути 45–50 минут. Таксист, видимо, заметил, что мы как на иголках, и уточнил, опаздываем ли. В итоге он на очередном светофоре повернул не так, как указывал навигатор. Приехали за 8 минут до отправления. Вся дорога заняла около 20 минут вместо 50. Респект таким таксистам. © rafteil / Pikabu
- Я проспала, если опоздаю на самолет, то конец моей карьере. В панике начала искать глазами таксистов. Мужчина на красном «Пежо» подъехал, спрашивает: «Вам такси?» Сказала, что срочно нужно гнать в аэропорт. Он улыбнулся, выпрямился и ответил: «Наконец-то мне выпал такой шанс! Я всю жизнь хотел сняться в фильме „Такси“. Вряд ли уже подойду на роль актера, старый, но вот сценку повторить могу!» Мы пригнали в аэропорт так быстро, что у меня даже еще время на кофе было! © Палата № 6 / VK
- Мой дедушка был таксистом. Однажды парень выскочил, не заплатив, и побежал в поле. Посередине рос один небольшой куст, в который он прыгнул, думая, что убежит. В конце концов мой дедушка отпустил его, потому что он от души над ним посмеялся. © unknown author / Reddit
- Я как-то из аэропорта ехала на такси. Поездка длинная, где-то 1,5 часа, телефон разрядился, дала на зарядку водителю. Разговорились с ним, он пожаловался, что устал от глупости людской и решил, что это его последняя поездка на сегодня, дальше он поедет домой, чтобы ничего не делать. Ко мне проникся уважением. Я поднялась в свою квартиру. Прошло где-то 1,5 часа, прежде чем я поняла, что забыла телефон. Оператор связалась с водителем, оказалось, что он все это время стоял у моего дома и ждал, когда я вспомню про телефон. Я спустилась и по его лицу поняла, что он отнес меня в группу «глупости людской». © Marletka / ADME
- Я в ужасе сидела на заднем сиденье такси, когда водитель сердито затормозил посреди оживленного перекрестка, полностью заблокировав движение, вышел и затопал к машине, которая пыталась его подрезать. А потом начал колотить в стекло водителя. Излишне говорить, что к тому времени, как он вернулся к такси, меня уже след простыл. © Elizabeth Muller / Quora
- Я собирался на экзамен. Чтобы добраться туда, мы с мамой вызвали такси. Водитель понятия не имел, как добраться до места, у него не было ни GPS, ни карты, и он раздражался, когда мы просили его спросить у кого-нибудь дорогу. Он долго колесил по окрестностям, так что мы приехали на место всего за 5 минут до начала теста. © unknown author / Reddit
- Мы с женой и 2 детьми ехали от друзей с посиделок. Хозяева положили нам с собой в пакет шашлыка. И как-то зашла речь у нас с водителем об этом аромате, я предложил ему угоститься. Он поблагодарил, но мясо вежливо раскритиковал, стал рассказывать свои рецепты. А мы — свои. В общем, весело и любопытно добрались до дома, поездкой остались довольны, поставили друг другу звезд. Зашли домой и подумали, что как-нибудь сами пожарим и вызовем этого водителя на дегустацию. © monashizik / Pikabu
- У меня однажды в приложении было написано очень интересное и сложное имя на М, я его сейчас уже не помню. Я на всякий случай запоминала имена при заказе, даже сложные. Выхожу, открываю дверь машины, здороваюсь и спрашиваю: «Как вас зовут?» Чтобы проверить, что машина та самая. Таксист отвечает:
— Алим.
— А в приложении другое имя.
— Это мой брат, я за него сегодня.
— Хорошо, а брата как зовут?
— Не помню.
И смеется. Короче, мне он понравился, и смех такой хороший был, я тоже посмеялась. Поехала, все нормально было. © snarka / ADME
- Работаю 10 лет в такси. Историй много разных, но одна стоит особняком. Осенний день, дождь поливает как из ведра. Поступил заказ, приезжаю по указанному адресу, выходит клиент в тапочках и говорит: «Отвезти от 1-го подъезда до 8-го». Моя челюсть чуть об пол не брякнула. © Подслушано / VK
- Сажусь к таксисту в авто и рефлекторно пытаюсь пристегнуться ремнем, который не работает. Он смотрит на меня с обидой на лице и выдает: «В моей машине не надо пристегиваться, со мной абсолютно безопасно!» Он реально был убежден в своей правоте. Думаю, несложно догадаться, что свой обратный маршрут я решил преодолеть пешком. © Superman1990 / Pikabu
- Вызываю такси. Таксист везет меня в объезд пробки, и ему постоянно звонят. Оказывается, у него есть рабочие, которые получили какой-то материал. А он говорит: «Я запланировал потаксовать 4 часа» — и по телефону учит рабочих кроить материал, судя по разговору, это не шелк. Они существуют! У него есть бизнес, и он таксует, причем отменно: мы пробку объехали! © 11ore11 / Pikabu
- Как-то раз я ехал с водителем, который болтал без умолку и не давал мне вставить ни слова в течение 15 минут, а потом просто запел. © pdx_1/ Reddit
- Заказала машину от торгового центра до своего дома, ехать минут 20–25 максимум, сажусь, и отправляемся. Проходит минут 15, смотрю в окно, а дорога мне совсем не знакома. Потихоньку начала паниковать, прошло 10 минут, дорога все еще не известна мне. Руки вспотели, коленки дрожат, но сказать что-то или возразить не могу. Спустя 40 минут мы наконец-то доехали ко мне домой. Как же я была рада! Оказалось, таксист — новичок. Поэтому так долго и ехал. © Палата № 6 / VK
- Парень сел в мою машину, разговаривая по телефону. Ни привета, ни подтверждения вызова или пункта назначения. Очень пренебрежительно показывая мне рукой, чтобы я ехал. Я ответил взаимностью, жестом попросив его выйти из моей машины. Он просто обалдел от этого, тогда я открыл заднюю дверь и пальцем указал ему на выход. После этого он отменил поездку. © Faisel Ijaaz / Quora
- Я беременна, 8-й месяц. В дороге девушка-водитель достает зеленое яблоко и начинает есть: жесткое, сочное, откусывает с таким аппетитным хрустом! После третьего укуса сил терпеть у меня уже не было — говорю: «Либо вы сейчас прекращаете его есть, либо я лезу его отнимать!» Поворачивается — видит пузо, смеется и достает еще одно. Чудная поездка! © ЛеляПолКило / ADME
А как вы считаете, кому больше достается: таксистам или пассажирам?
AdMe/Народное творчество/15+ таксистов и пассажиров, которые друг про друга горазды истории травить — не переслушать
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